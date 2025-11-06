menu
20.4 C
Chania
Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Σε ετοιμότητα η Πολιτική Προστασία του Δήμου Φαιστού εξαιτίας της κακοκαιρίας

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), από τις μεσημεριανές ώρες της Πέμπτης 6 Νοεμβρίου 2025 η Κρήτη αναμένεται να επηρεαστεί από αυξημένες τοπικές βροχές με σποραδικές καταιγίδες.

Οπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν αρχικά στη Δυτική Κρήτη (ιδίως στην περιοχή του Ν. Χανίων) και στη συνέχεια θα κινηθούν νοτιότερα και ανατολικά, επηρεάζοντας ιδιαίτερα τη Νότια Κρήτη και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσαράς. Η πρόγνωση θα επικαιροποιείται ανά 12 ώρες.
Ο Δήμος Φαιστού βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα και καλεί τους πολίτες να τηρούν τα μέτρα αυτοπροστασίας και να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις.
Ιρλανδικές Διαβάσεις Δήμου Φαιστού
Για την ασφάλεια των πολιτών, σε περίπτωση παρατεταμένης βροχόπτωσης, οι ακόλουθες ιρλανδικές διαβάσεις του Γεροπόταμου θα κλείσουν:
• Διάβαση Περίου
• Διάβαση Τριών Αστέρων
• Διάβαση Αγίας Τριάδας
Παρακαλούμε μην επιχειρείτε διέλευση από τις διαβάσεις αυτές όταν είναι κλειστές.

 

Οδηγίες Αυτοπροστασίας
Σε περίπτωση αναμενόμενης έντονης βροχόπτωσης:
• Απομακρύνετε οχήματα από ρέματα και δρόμους που πλημμυρίζουν.
• Περιορίστε τις μετακινήσεις σας μόνο στις απολύτως απαραίτητες.
• Αποφύγετε την παραμονή σε υπόγεια.
• Ασφαλίστε πόρτες και παράθυρα.
• Αν οδηγείτε και ξεσπάσει καταιγίδα, σταθμεύστε σε ασφαλές σημείο, μείνετε στο όχημα με τα φώτα έκτακτης ανάγκης αναμμένα.
• Εφοδιαστείτε με βασικά είδη (νερό, ξηρά τροφή, ρούχα, φακό, power-bank).
• Φροντίστε για τους ευάλωτους συμπολίτες σας (ηλικιωμένους, παιδιά, ΑμεΑ).
Σε περίπτωση εκδήλωσης πλημμυρικού φαινομένου:
• Μετακινηθείτε άμεσα σε υψηλό και ασφαλές σημείο – εγκαταλείψτε υπόγειους χώρους.
• Κλείστε τον γενικό διακόπτη ηλεκτρικού ρεύματος και την παροχή υγραερίου.
• Μείνετε μακριά από νερά, ποτάμια και ηλεκτροφόρα καλώδια.
Ο Δήμος Φαιστού βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα, παρακολουθεί την εξέλιξη των φαινομένων και καλεί τους δημότες να δείξουν υπευθυνότητα και προσοχή.
Παρακολουθείτε τις επίσημες ενημερώσεις του Δήμου Φαιστού»

 

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum