Σε ετοιμότητα η Πολιτική Προστασία του Δήμου Φαιστού εξαιτίας της κακοκαιρίας

Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), από τις μεσημεριανές ώρες της Πέμπτης 6 Νοεμβρίου 2025 η Κρήτη αναμένεται να επηρεαστεί από αυξημένες τοπικές βροχές με σποραδικές καταιγίδες.

Οπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν αρχικά στη Δυτική Κρήτη (ιδίως στην περιοχή του Ν. Χανίων) και στη συνέχεια θα κινηθούν νοτιότερα και ανατολικά, επηρεάζοντας ιδιαίτερα τη Νότια Κρήτη και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσαράς. Η πρόγνωση θα επικαιροποιείται ανά 12 ώρες.

Ο Δήμος Φαιστού βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα και καλεί τους πολίτες να τηρούν τα μέτρα αυτοπροστασίας και να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις.

Ιρλανδικές Διαβάσεις Δήμου Φαιστού

Για την ασφάλεια των πολιτών, σε περίπτωση παρατεταμένης βροχόπτωσης, οι ακόλουθες ιρλανδικές διαβάσεις του Γεροπόταμου θα κλείσουν:

• Διάβαση Περίου

• Διάβαση Τριών Αστέρων

• Διάβαση Αγίας Τριάδας

Παρακαλούμε μην επιχειρείτε διέλευση από τις διαβάσεις αυτές όταν είναι κλειστές.

Οδηγίες Αυτοπροστασίας

Σε περίπτωση αναμενόμενης έντονης βροχόπτωσης:

• Απομακρύνετε οχήματα από ρέματα και δρόμους που πλημμυρίζουν.

• Περιορίστε τις μετακινήσεις σας μόνο στις απολύτως απαραίτητες.

• Αποφύγετε την παραμονή σε υπόγεια.

• Ασφαλίστε πόρτες και παράθυρα.

• Αν οδηγείτε και ξεσπάσει καταιγίδα, σταθμεύστε σε ασφαλές σημείο, μείνετε στο όχημα με τα φώτα έκτακτης ανάγκης αναμμένα.

• Εφοδιαστείτε με βασικά είδη (νερό, ξηρά τροφή, ρούχα, φακό, power-bank).

• Φροντίστε για τους ευάλωτους συμπολίτες σας (ηλικιωμένους, παιδιά, ΑμεΑ).

Σε περίπτωση εκδήλωσης πλημμυρικού φαινομένου:

• Μετακινηθείτε άμεσα σε υψηλό και ασφαλές σημείο – εγκαταλείψτε υπόγειους χώρους.

• Κλείστε τον γενικό διακόπτη ηλεκτρικού ρεύματος και την παροχή υγραερίου.

• Μείνετε μακριά από νερά, ποτάμια και ηλεκτροφόρα καλώδια.

Ο Δήμος Φαιστού βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα, παρακολουθεί την εξέλιξη των φαινομένων και καλεί τους δημότες να δείξουν υπευθυνότητα και προσοχή.

Παρακολουθείτε τις επίσημες ενημερώσεις του Δήμου Φαιστού»