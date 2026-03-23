Σε έκθεση πεζοπορίας ο Δήμος Καντάνου – Σελίνου

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Ο Δήμος Καντάνου – Σελίνου συμμετείχε για δεύτερη φορά στην 18η Διεθνή Έκθεση Πεζοπορίας Salon du Randonneur, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο της Λυών, από 20 έως 22 Μαρτίου 2026, με τη συμμετοχή περισσότερων από 350 εκθετών και συνεκθετών.
Η φετινή παρουσία του Δήμου ήταν ενισχυμένη, με δικό του stand μέσω της Paths of Greece, προβάλλοντας τα μονοπάτια και το φυσικό απόθεμα της περιοχής, αποτελώντας τον μοναδικό Δήμο της Κρήτης με αυτόνομη συμμετοχή & παρουσιά στη διοργάνωση.
Τον Δήμο εκπροσώπησαν ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού, κ. Στέλιος Καλογρίδης, και η κ. Ισιδώρα Λιάκου, σύμβουλος επικοινωνίας του Δήμου σε θέματα τουρισμού.
Στο πλαίσιο της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν στοχευμένες επαγγελματικές επαφές με εξειδικευμένους τουριστικούς φορείς, με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την ανάδειξη του Δήμου Καντάνου – Σελίνου ως προορισμού περιπατητικού τουρισμού.
Ο Δήμος Καντάνου – Σελίνου υλοποιεί μια σταθερή στρατηγική για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, επενδύοντας σε μορφές θεματικού τουρισμού. Ο περιπατητικός τουρισμός αναδεικνύεται ως ιδιαίτερα αποτελεσματικός, καθώς απευθύνεται σε κοινό που επιλέγει περιόδους εκτός της υψηλής θερινής ζήτησης, με πιο ήπιες και ευνοϊκές κλιματολογικές συνθήκες.

