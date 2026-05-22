Παρασκευή, 22 Μαΐου, 2026
Σε εφαρμογή ο Προσωπικός Αριθμός στον e-ΕΦΚΑ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Με στόχο τη συνεχή βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και τον εκσυγχρονισμό των δημόσιων υπηρεσιών, πραγματοποιήθηκε σήμερα επίσκεψη της υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκης Κεραμέως και του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, στο κατάστημα του e-ΕΦΚΑ στην οδό Ακαδημίας, όπου παρουσιάστηκε η εφαρμογή του Προσωπικού Αριθμού.

Οπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, πρόκειται για μία από τις βασικές μεταρρυθμίσεις της ψηφιακής διακυβέρνησης, η οποία στοχεύει να θέσει τέλος στα λάθη και τις ασυμφωνίες στα στοιχεία των πολιτών και να συμβάλει στην απλοποίηση των συναλλαγών με το Δημόσιο, με τη δημιουργία ενός ενιαίου αριθμού ταυτοποίησης.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η πολιτική ηγεσία των υπουργείων Εργασίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανέδειξε τα οφέλη της μεταρρύθμισης, δίνοντας έμφαση στη μείωση της γραφειοκρατίας και στη διευκόλυνση της καθημερινότητας των πολιτών.

Σε δηλώσεις της, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, ανέφερε:

«Ο στόχος μας είναι πάντα να είμαστε χρήσιμοι στους πολίτες και με κάθε μας ενέργεια να βελτιώνουμε την καθημερινότητά τους, κυρίως σε ό,τι αφορά τη διάδρασή τους με το Δημόσιο.

Σε άψογη συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ερχόμαστε και υλοποιούμε, ως ένας φορέας που εξυπηρετεί εκατομμύρια πολίτες κάθε μέρα, μία πολύ σημαντική μεταρρύθμιση της κυβέρνησης: τον Προσωπικό Αριθμό.

Πλέον, θα υπάρχει ένας μοναδικός αριθμός ταυτοποίησης για όλες τις συναλλαγές του πολίτη με το Δημόσιο και, εν προκειμένω, με τον e-ΕΦΚΑ».

Όπως εξήγησε η κ. Κεραμέως, αυτό στην πράξη σημαίνει πιο απλές, πιο γρήγορες και πιο αποτελεσματικές συναλλαγές με το Δημόσιο, με συνολικά καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.

«Είμαστε εδώ, προκειμένου να εξυπηρετούμε τον πολίτη κάθε μέρα ολοένα και καλύτερα», τόνισε η υπουργός Εργασίας.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, σημείωσε:

«Ήρθαμε σήμερα στο κατάστημα του e-ΕΦΚΑ στην οδό Ακαδημίας, προκειμένου να δούμε την πορεία μίας σημαντικής μεταρρύθμισης στα μητρώα του κράτους που είναι ο Προσωπικός Αριθμός.

Μέχρι σήμερα, γνωρίζαμε ότι υπήρχαν πολλά προβλήματα, καθώς έχουν εντοπιστεί πάνω από έξι εκατομμύρια λάθη σε απλά ταυτοποιητικά στοιχεία.

Στόχος μας ήταν να μπορέσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να διορθώσουμε αυτά τα μητρώα και να τα συγχρονίσουμε.

Στον e-ΕΦΚΑ είδαμε στην πράξη πώς μπορούμε με τη χρήση ενός και μόνο αριθμού να έχουμε μία ολοκληρωμένη εικόνα για εμάς και την οικογένειά μας, εξαλείφοντας την ταλαιπωρία που προκαλούσαν στο παρελθόν ακόμη και απλά λάθη, όπως αναγραμματισμοί ή λανθασμένα στοιχεία».

Σύμφωνα με τον κ. Παπαστεργίου, αυτό είναι μόνο η αρχή. Όπως είπε, ο συγχρονισμός αυτός επεκτείνεται σταδιακά και σε άλλες μεγάλες υπηρεσίες, όπως η ΑΑΔΕ και οι δήμοι, που μεταπίπτουν στη νέα κοινή βάση δεδομένων, στο πλαίσιο μίας σύγχρονης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η οποία σκοπό έχει να μην ταλαιπωρεί τους πολίτες.

Ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, υπογράμμισε ότι μία μακρά περίοδος προετοιμασίας και εργασίας έχει φτάσει πλέον στο σημείο όπου «μπορούμε να έχουμε αποκομιδή καρπών».

Όπως ανέφερε, η συνεργασία με τον e-ΕΦΚΑ έχει δώσει τη δυνατότητα στον πολίτη να εξυπηρετείται με έναν και μόνο αριθμό σε όλα τα υποκαταστήματα του φορέα.

«Με αυτόν τον τρόπο, οι πολίτες εξυπηρετούνται καλύτερα και σε λιγότερο χρόνο, χωρίς να υπάρχει η ανάγκη να θυμούνται πολλαπλούς αριθμούς.

Έτσι, αποδεικνύεται ότι, μέσα από τη στενή συνεργασία των φορέων, μπορούμε να πετυχαίνουμε σημαντικά και μετρήσιμα αποτελέσματα με απτό όφελος για τον πολίτη», σχολίασε ο κ. Αναγνωστόπουλος, επισημαίνοντας ότι καταβάλλεται προσπάθεια, ώστε τα οφέλη αυτά να διαδοθούν σε ολόκληρη τη δημόσια διοίκηση.

Ο διοικητής του e-ΕΦΚΑ, Αλέξανδρος Βαρβέρης, δήλωσε:

«Σήμερα, είδαμε από κοντά, στην πράξη, τη χρήση του Προσωπικού Αριθμού.

Είναι χαρά μας, ως e-ΕΦΚΑ, να υλοποιούμε κάθε νέα ενέργεια η οποία διευκολύνει τη συναλλαγή του πολίτη με το κράτος».

Επίσης, ο κ. Βαρβέρης τόνισε ότι ο e-ΕΦΚΑ βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της αξιοποίησης κάθε νέας δυνατότητας, με στόχο τη συνεχή βελτίωση της εξυπηρέτησης και τη διευκόλυνση των πολιτών στις συναλλαγές τους.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

