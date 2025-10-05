Σε δίκη και η συνοδηγός στο τροχαίο που στέρησε τη ζωή στην 21χρονη Έμμα Καρυωτάκη

Νέα δικαστική διάσταση δίνεται στο τροχαίο δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη που, τον Νοέμβριο του 2022, έκοψε το νήμα της ζωής της 21χρονης Χανιώτισσας φοιτήτριας Έμμας Καρυωτάκη.

Όπως μεταδίδει ο ΣΚΑΙ, μετά την καταδίκη του οδηγού που παρέσυρε και εγκατέλειψε τη φοιτήτρια, από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης οι δικαστικές αρχές παραπέμπουν σε δίκη και τη συνοδηγό του οχήματος, κατηγορώντας την για υπόθαλψη εγκληματία.

Υπενθυμίζεται ότι ο οδηγός είχε κριθεί ομόφωνα ένοχος για επικίνδυνη οδήγηση, εγκατάλειψη τροχαίου και οδήγηση χωρίς άδεια, με ποινή 16 ετών και 6 μηνών κάθειρξη, χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικών.

Η συνοδηγός, που αρχικά απαλλάχθηκε από την κατηγορία συνέργειας, πλέον παραπέμπεται σε δίκη με την οικογένεια να απαιτεί δικαιοσύνη.