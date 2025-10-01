menu
Σε διάστημα 10 ετών οι παγετώνες στην Ελβετία έχασαν το ένα τέταρτο του όγκου τους

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Οι ελβετικοί παγετώνες, που έχουν επηρεαστεί σοβαρά από την υπερθέρμανση του πλανήτη, έχουν χάσει το ένα τέταρτο του όγκου τους σε διάστημα μόλις δέκα ετών, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε σήμερα και οποία εγείρει ανησυχίες για την επιτάχυνση της τήξης τους.

Το 2025 το ελβετικό δίκτυο Glamos που παρακολουθεί τους παγετώνες παρατήρησε για μία ακόμη χρονιά «σημαντικό λιώσιμο» των πάγων στους παγετώνες, κοντά στο ρεκόρ του 2022.

Ο χειμώνας με τις χαμηλές χιονοπτώσεις και τα κύματα καύσωνα του Ιουνίου και του Αυγούστου οδήγησαν στην απώλεια του 3% του όγκου των παγετώνων, σύμφωνα με μετρήσεις που ελήφθησαν από περίπου είκοσι παγετώνες, μέσω των οποίων εκτιμήθηκαν οι συνέπειες για το σύνολο των 1.400 παγετωνικών σχηματισμών στην Ελβετία.

Αυτή είναι η τέταρτη μεγαλύτερη μείωση από τότε που ξεκίνησαν οι μετρήσεις μετά το 2022, το 2023 και το 2003.

“ Εδώ και περίπου 20 χρόνια, όλοι οι ελβετικοί παγετώνες χάνουν πάγο και ο ρυθμός (…) επιταχύνεται”, δήλωσε ο Ματίας Χους, διευθυντής του Glamos.

Οι ελβετικοί παγετώνες, οι οποίοι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην υδροηλεκτρική ενέργεια και την παροχή πόσιμου νερού, έχασαν το ένα τέταρτο (24%) του όγκου τους κατά τη δεκαετία 2015-2025, σε σύγκριση με 17% κατά την περίοδο 2010-2020, 14% κατά την περίοδο 2000-2010 και 10% κατά την περίοδο 1990-2000, αναφέρει η έκθεση.

Η Ελβετία επηρεάζεται ιδιαίτερα από την υπερθέρμανση του πλανήτη, η οποία στη χώρα είναι «διπλάσια από τον παγκόσμιο μέσο όρο», σύμφωνα με την Ελβετική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας.

Εξάλλου στην Ελβετία, όπου σχεδόν 50 κορυφές βρίσκονται σε υψόμετρο μεγαλύτερο των 4.000 μέτρων, οι παγετώνες θα έπρεπε να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από ό,τι στην Αυστρία, όπου οι κορυφές των βουνών βρισκόνται σε υψόμετρο 3.800 μέτρων, επεσήμανε ο διευθυντής της Παγκόσμιας Υπηρεσίας Παρακολούθησης Παγετώνων (WGMS) Μίχαελ Ζεμπ.

Όμως, αν οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα παγκοσμίως παραμείνουν στα τρέχοντα επίπεδα, σχεδόν όλοι οι παγετώνες της Ελβετίας -που αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το ήμισυ του όγκου των αλπικών παγετώνων που απομένουν- θα έχουν λιώσει μέχρι το τέλος του αιώνα, προειδοποίησε ο Χους.

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, περισσότεροι από 1.100 ελβετικοί παγετώνες έχουν εξαφανιστεί, σύμφωνα με το Glamos.

 

Χιόνι τον Ιούλιο

Η σταδιακή υποχώρηση των αλπικών παγετώνων μειώνει τα αποθέματα γλυκού νερού της Ευρώπης. Παράλληλα “ αποσταθεροποιεί το βουνό, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε γεγονότα όπως η κατάρρευση βράχων και πάγου. Αυτό προκάλεσε την καταστροφή του χωριού Μπλάτεν τον περασμένο Μάιο”, εξήγησε ο Χους.

Μέχρι το τέλος του 2025, ο όγκος του πάγου στους ελβετικούς παγετώνες αναμένεται να φτάσει τα 45,1 κυβικά χιλιόμετρα, 30 κυβικά χιλιόμετρα λιγότερα από ό,τι το 2000, σύμφωνα με την έκθεση. Η επιφάνειά τους εκτιμάται στα 755 τετραγωνικά χιλιόμετρα, σημειώνοντας μείωση 30% κατά την ίδια περίοδο.

Φέτος, ο δεύτερος θερμότερος Ιούνιος που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ελβετία οδήγησε στο λιώσιμο του χιονιού ακόμη και στα μεγαλύτερα υψόμετρα. Ο Αύγουστος έφερε ένα ακόμη κύμα καύσωνα. Ωστόσο, το λιώσιμο των πάγων το φετινό καλοκαίρι ήταν μόνο κατά 15% μεγαλύτερο από τον μέσο όρο της περιόδου 2010-2020, η χαμηλότερη τιμή των τελευταίων τεσσάρων ετών.

Σύμφωνα με το Glamos, οι χαμηλές θερμοκρασίες τον Ιούλιο, που έφεραν φρέσκο χιόνι σε υψόμετρο άνω των 2.500 μέτρων, «βοήθησαν να αποφευχθούν τα χειρότερα» φέτος.

