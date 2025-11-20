Σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς και το Ηράκλειο

Με την φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου, με «αθόρυβα» πυροτεχνήματα και με τη μεγάλη συναυλία του Νίκου Πορτοκάλογλου ανοίγει ο κύκλος των εορταστικών εκδηλώσεων «Χριστούγεννα στην πόλη 2025» του Δήμου Ηρακλείου στην πλατεία Ελευθερίας στις 28 Νοεμβρίου.

Οπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «οι πλούσιες εορταστικές εκδηλώσεις που διοργανώνει η Αντιδημαρχία Πολιτισμού βάζουν την πόλη σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς, αρχής γενομένης από το απόγευμα της Παρασκευής 28/11. Στις 19:30 ξεκινώντας από την πλατεία των Λιονταριών η δυναμική μπάντα βραζιλιάνικων κρουστών Batala Creta θα ξεσηκώσει με ρυθμούς Samba Reggae την καρδιά της πόλης για να καταλήξει στην Πλατεία Ελευθερίας. Στις 20:15 η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Ηρακλείου δίνει ραντεβού με κατοίκους και επισκέπτες της πόλης στη Λότζια από όπου θα ξεκινήσει την μουσική της διαδρομή για να καταλήξει στην Πλατεία Ελευθερίας, όπου υπό τη διεύθυνση της Αρχιμουσικού Ντένης Σκανδαλάκη θα μας ταξιδέψει από σκηνής με τις χαρούμενες εορταστικές μελωδίες της.

Στις 21:00, ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός θα δώσει το σύνθημα για την αντίστροφη μέτρηση για την φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου, η οποία και φέτος θα πραγματοποιηθεί με την ρίψη αθόρυβων πυροτεχνημάτων.

Η ξεχωριστή βραδιά θα κορυφωθεί με τη συναυλία του αγαπημένου τραγουδοποιού Νίκου Πορτοκάλογλου. Με σχεδόν σαράντα χρόνια, ο Νίκος Πορτοκάλογλου αποτελεί μια από τις πιο σταθερές και δημιουργικές παρουσίες της ελληνικής μουσικής. Από τα πρώτα του βήματα μέχρι σήμερα, έχει διαγράψει μια πορεία σπάνιας συνέπειας, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στη σύγχρονη μουσική σκηνή. Με λόγο ουσιαστικό, μελωδίες που αντέχουν στον χρόνο και βαθιά καλλιτεχνική ευαισθησία, συνεχίζει να εμπνέει και να συνοδεύει το κοινό του μέσα από τα τραγούδια του.

Ο Νίκος Πορτοκάλογλου και η μπάντα του παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει σταθμούς από ολόκληρη τη δισκογραφία του – από τα χρόνια των Φατμέ έως και τις πιο πρόσφατες δημιουργίες του.Μαζί του η Ανδριάνα Αχιτζάνοβα, μια νεαρή ερμηνεύτρια που ξεχωρίζει για τις φωνητικές της ικανότητες αλλά και την σκηνική της παρουσία.

Συντελεστές: Ανδριάνα Αχιτζάνοβα (τραγούδι, νέι), Μάριος Λαζ Ιωαννίδης (μπάσο, φωνητικά), Κατερίνα Λιάκη (πλήκτρα), Σοφοκλής Γκέκας (τύμπανα), Ηλίας Λαμπρόπουλος (βιολί, τρομπέτα, γκάιντα, φωνητικά), Αλέξανδρος Ζουγανέλης: (σαξόφωνο, φλάουτο, φωνητικά)

Άκης Πασχαλάκης (ηχοληψία p.a), Αγαπητός Καταξάκης (ηχοληψία stage), Μελίνα Ζερβάκη (φωτισμοί)

Tο πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων το οποίο καθημερινά εμπλουτίζεται, μπορείτε να το δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο, εδώ: https://www.heraklionculture.gr/xmas-in-heraklion».