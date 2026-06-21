Σε χωράφι στον Βατόλακκο εντοπίστηκε η σορός της αγνοούμενης Σταυρούλας (φωτ.)

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Σε χωράφι στην περιοχή του Βατολάκκου εντοπίστηκε το πρωί της Κυριακής, η σορός της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από τις 29 Μαΐου.

Το σώμα της 45χρονης, βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη, σε χωράφι ιδιοκτησίας του καθ’ ομολογίαν δράστη μετά από υπόδειξη του σημείου από τον 43χρονο ο οποίος φέρεται να ομολόγησε την αποτρόπαιη πράξη του τα ξημερώματα της Κυριακής.

Υπενθυμίζεται ότι ο 43χρονος ήδη κρατείται για φυτεία 13 δενδρυλλίων κάνναβης ενώ αύριο αναμένεται να δοθεί η δικογραφία στον Εισαγγελέα Χανίων για την υπόθεση της Σταυρούλας Λεβεντάκη.

Παρότι κατηγορούμενος φέρεται να έχει ομολογήσει την πράξη του έως αυτή την ώρα το κίνητρο δεν έχει γίνει γνωστό ενώ αύριο το πρωί αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την Ελληνική Αστυνομία.

φωτ. INTIME Μάκης Καρτσωνάκης