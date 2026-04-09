Σε άσχηµη κατάσταση η παραλία των Καλυβών

Η τουριστική σεζόν ξεκίνησε στις Καλύβες, µε τους πρώτους επισκέπτες να έχουν κάνει την εµφάνισή τους. Την ίδια στιγµή η κεντρική παραλία παραµένει ακαθάριστη, σε άσχηµη κατάσταση, µε τα καλάµια και τα ξύλα να έχουν µαζευτεί σε σωρούς από θαµώνες. Σπασµένη είναι και τουαλέτα στην παραλία. Η καθαριότητα και οι υπηρεσίες του ∆ήµου Αποκορώνου επιβάλλεται να προχωρήσουν σε παρεµβάσεις βελτιωτικές ώστε να ευπρεπιστεί η εικόνα της παραλίας.