Σε απόγνωση οι εργαστηριακοί γιατροί και στα Χανιά

Με μελανά χρώματα περιέγραψαν την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι εργαστηριακοί γιατροί και στα Χανιά, οι οποίοι κλείνουν τα εργαστήρια τους αύριο προκειμένου να συμμετάσχουν σε πανελλήνια κινητοποίηση στην Αθήνα.

Το λεγόμενο clawback (αναγκαστικές επιστροφές) και το reabate (υποχρεωτικές εκπτώσεις) έχουν εξωθήσει τους εργαστηριακούς γιατρούς στα όρια τους.

Ο κ. Γιώργος Καστρινάκης Βιοπαθολόγος – Μικροβιολόγος μέλος του Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Χανίων και Γ.Γ. της Πανελληνιας Ομοσπονδίας Εργαστηριακών Γιατρών τόνισε ότι μετά τον περασμένο Μάη στον οποίοι οι εργαστηριακοί γιατροί είχαν προβεί σε απεργία σχεδόν ενός μήνα «βρισκόμαστε πάλι στο ίδιο σημείο. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαστηριακών Γιατρών έκανε πολλές συναντήσεις με το Υπουργείο Υγείας, έχουν δοθεί υπευθύνους πολλά υπομνήματα και μελέτες οι οποίες είναι φτιαγμένες και στοιχειοθετημένες και δεν γίνεται τίποτα».

Οσον αφορά το clawback o κ. Καστρινάκης είπε ότι το μέτρο έχει πάρει παράταση μέχρι το 2030 ενώ τόνισε ότι «οι εργαστηριακοί γιατροί βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον δουλείας και εκμετάλλευσης. Εχουμε τη συνεχή υπέρβαση του προϋπολογισμού χωρίς ο ΕΟΠΥΥ να αποζημιώνει τις εξετάσεις και ό,τι υπερβαίνει του ποσού που δίνει ο ΕΟΠΥΥ στον προϋπολογισμό, αυτή την υπέρβαση μας την ζητούν εμάς. Ετσι, έχει δημιουργηθεί όλα αυτά τα χρόνια ένα χρέος -το οποίο είναι όπως αντιλαμβάνεστε τεχνητό – της τάξης των 2,6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Είναι ένα χρέος το οποίο δεν το δανειστήκαμε, δεν πήραμε για τις επιχειρήσεις μας, δεν πήραμε προσωπικά δάνεια. Είναι δεδουλευμένα χρήματα, τα οποία προήλθαν από την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και επειδή δεν φτάνουν τα χρήματα του προϋπολογισμού μας τα γυρνάνε ως χρέος».

Περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζει τον κλάδο των εργαστηριακών γιατρών ο κ. Καστρινάκης ανέφερε πως «έχουν καταφέρει να αφανίσει την εργαστηριακή ιατρική. Αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει ούτε ένας ειδικευόμενος εργαστηριακός γιατρός».

«Δεν ζητάμε “χρονοκόφτες”, ζητάμε διαγνωστικά πρωτόκολλα να εφαρμοστούν σύμφωνα με την επιστήμη και όχι να γράφονται εξετάσεις οι οποίες δεν χρειάζονται» είπε ο κ. Καστρινάκης.

Από την μεριά της η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Χανίων κα Βούλα Ορφανουδάκη, τόνισε ότι ο Σύλλογος στηρίζει τα δίκαια αιτήματα των εργαστηριακών γιατρών ενώ επεσήμανε πως πρόκειται «μέτρο υφαρπαγής από τους εργαστηριακούς γιατρούς, τους που τους οδηγεί σίγουρα και σταθερά σε αφανισμό. Οι συνάδελφοι δεν αντέχουν πλέον» ενώ ζήτησε την κατανόηση του κοινού σε όποιες κινητοποιήσεις αποφασίσουν.