Ελλάδα

Σε απεργιακό κλοιό αύριο η χώρα

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Σε απεργιακό κλοιό θα βρεθεί αύριο, 1 Οκτωβρίου 2025, η χώρα, λόγω της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που κήρυξαν η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) και η ΑΔΕΔΥ, αντιδρώντας στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο.

Συγκεκριμένα, η ΓΣΕΕ καλεί όλους τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν μαζικά και δυναμικά στην 24ωρη πανελλαδική απεργία. Το κεντρικό συλλαλητήριο της ΓΣΕΕ στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί στις 11:00 π.μ. στην πλατεία Κλαυθμώνος, ενώ ανάλογα συλλαλητήρια θα γίνουν σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας.

Όπως ανακοίνωσε η Συνομοσπονδία, τα κύρια αιτήματά της είναι η απόσυρση της δέσμης μέτρων για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, που, όπως υποστηρίζει, «αποτελεί δώρο σε συγκεκριμένα εργοδοτικά συμφέροντα». «Λέμε όχι στο 13ώρο. Η εξάντληση δεν είναι ανάπτυξη, η ανθρώπινη αντοχή έχει όρια. Λέμε όχι στην κατάτμηση του χρόνου αναψυχής», τονίζει η ΓΣΕΕ.

Παράλληλα, η Συνομοσπονδία διεκδικεί μείωση του εργασιακού ωραρίου. Όπως επισημαίνει, η 37,5ωρη εβδομαδιαία εργασία είναι κοινωνικά δίκαιη και έχει θετικά αποτελέσματα όπου έχει εφαρμοστεί στην πράξη.

Επίσης, η ΓΣΕΕ ζητά την πλήρη επαναφορά των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, καθώς, όπως σημειώνει, αυτές αποτελούν προϋπόθεση για πραγματική δημοκρατία στην εργασία και τον μόνο δρόμο για καλύτερες αμοιβές και ποιοτικές εργασιακές συνθήκες.

Από την πλευρά της, η ΑΔΕΔΥ διεκδικεί την επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού και αυξήσεις στις αποδοχές, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στο Δημόσιο, την κατάργηση του νέου πειθαρχικού δικαίου και την απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο, με βασικό αίτημα το 35ωρο και το πενθήμερο για όλους τους εργαζόμενους. Η συγκέντρωση διαμαρτυρίας της ΑΔΕΔΥ είναι προγραμματισμένη για τις 11:00 π.μ. στην πλατεία Κλαυθμώνος.

Η απεργιακή συγκέντρωση του ΠΑΜΕ θα γίνει στις 10:30 π.μ. στα Προπύλαια. Μεταξύ των κύριων διεκδικήσεων του ΠΑΜΕ είναι η απόσυρση του νέου εργασιακού νομοσχεδίου και η κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων, το 7ωρο-5ήμερο-35ωρο, με αυξήσεις στους μισθούς και Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, η επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού των δημοσίων υπαλλήλων και άλλων συλλογικών κατακτήσεων, όπως των τριετιών (2012-2023), της μετενέργειας και της συρροής των συμβάσεων, καθώς και άμεσα μέτρα ενάντια στην ακρίβεια.

Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας καλεί επίσης τα σωματεία-μέλη του, τους εργαζόμενους, τους νέους και τις νέες, τους συνταξιούχους και τους ανέργους του Λεκανοπεδίου να δώσουν δυναμικό «παρών» στην 24ωρη πανελλαδική γενική απεργία που εξήγγειλε η ΓΣΕΕ την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025 και στην απεργιακή συγκέντρωση των συνδικάτων στις 11 π.μ. στην πλατεία Κλαυθμώνος.

