Σε ανοδική τροχιά το παγκόσµιο χρέος – Η προειδοποίηση από το ∆ΝΤ και οι επιπτώσεις για την Ελλάδα

Το παγκόσµιο δηµόσιο χρέος συνεχίζει να αυξάνεται, µε τις µεγαλύτερες οικονοµίες να εντείνουν τις ανησυχίες για τη σταθερότητα του διεθνούς συστήµατος.

Σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία του ∆ιεθνoύς Νοµισµατικού Ταµείου (∆ΝΤ), το 2025 το δηµόσιο χρέος ανήλθε στο 94% της παγκόσµιας οικονοµικής παραγωγής, από 92% το 2024, ενώ για το 2026 εκτιµάται περαιτέρω άνοδος στο 95,3%.

Οι προβλέψεις δείχνουν ότι έως το 2029 το παγκόσµιο χρέος θα υπερβεί το 100% του ΑΕΠ, επίπεδο που είχε καταγραφεί µόνο µετά τον ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο.

Για το 2026 λοιπόν το χρέος εκτιµάται ότι θα ξεπεράσει το 95% , επαναφέροντας τη δυναµική αύξησης. Σε απόλυτους αριθµούς, το χρέος έχει υπερβεί τα 100 τρισεκατοµµύρια δολάρια, καταδεικνύοντας το µέγεθος της επιβάρυνσης για τη διεθνή οικονοµία.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την εξέλιξη διαδραµατίζουν οι Ηνωµένες Πολιτείες και η Κίνα. Στις ΗΠΑ, τα δηµοσιονοµικά ελλείµµατα αναµένεται να παραµείνουν σε υψηλά επίπεδα, της τάξης του 7%-8% του ΑΕΠ, οδηγώντας το δηµόσιο χρέος στο 142% έως το 2031.

Αντίστοιχα, στην Κίνα, τα αυξανόµενα ελλείµµατα εκτιµάται ότι θα ωθήσουν το χρέος στο 127% του ΑΕΠ µέχρι την ίδια περίοδο. Η έλλειψη ουσιαστικής δηµοσιονοµικής προσαρµογής στις δύο µεγαλύτερες οικονοµίες του κόσµου ενισχύει τους κινδύνους για τη διεθνή οικονοµική σταθερότητα.

Στην Ευρώπη, η εικόνα εµφανίζεται πιο συγκρατηµένη, χωρίς ωστόσο να απουσιάζουν τα προβλήµατα. Η Ευρωζώνη αναµένεται να κινηθεί κοντά στο 88% του ΑΕΠ το 2025 και περίπου στο 90% έως το 2031, παρουσιάζοντας σχετική σταθερότητα. Παρ’ όλα αυτά, το όριο του 60% που προβλέπεται από τους ευρωπαϊκούς δηµοσιονοµικούς κανόνες εξακολουθεί να παραβιάζεται από πολλές χώρες, γεγονός που αναδεικνύει τις διαρθρωτικές αδυναµίες της περιοχής.

Η Ελλάδα εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στις χώρες µε το υψηλότερο δηµόσιο χρέος στην Ευρώπη, αν και τα τελευταία χρόνια καταγράφεται αποκλιµάκωση ως ποσοστό του ΑΕΠ. Το ελληνικό χρέος παραµένει πάνω από το 160% του ΑΕΠ, σηµαντικά υψηλότερο από τον µέσο όρο της Ευρωζώνης, ωστόσο η µείωσή του οφείλεται σε συνδυασµό ισχυρής ανάπτυξης, αύξησης του ονοµαστικού ΑΕΠ λόγω πληθωρισµού και πιο συνετής δηµοσιονοµικής διαχείρισης.

Παρά τη βελτίωση, η χώρα παραµένει ευάλωτη σε εξωτερικούς κραδασµούς, όπως η άνοδος των επιτοκίων ή µια πιθανή επιβράδυνση της οικονοµικής δραστηριότητας.

Το ∆ΝΤ προειδοποιεί ότι η αύξηση των επιτοκίων έχει ήδη οδηγήσει σε σηµαντική άνοδο των δαπανών για την εξυπηρέτηση του χρέους, περιορίζοντας τα δηµοσιονοµικά περιθώρια πολλών κρατών. Παράλληλα, γεωπολιτικές εντάσεις και νέες διεθνείς κρίσεις εντείνουν την πίεση, σε µια περίοδο κατά την οποία τα δηµοσιονοµικά «µαξιλάρια» παραµένουν ανεπαρκή. Το βασικό µήνυµα είναι ότι δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασµού και ότι οι κυβερνήσεις θα πρέπει να ενισχύσουν τη δηµοσιονοµική τους ανθεκτικότητα µόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες.

10 χρόνια συνεχούς ανόδου και νέων πιέσεων

Η εξέλιξη του παγκόσµιου δηµόσιου χρέους την τελευταία δεκαετία αποτυπώνει µια σταθερά ανοδική πορεία, µε έντονες διακυµάνσεις σε περιόδους κρίσεων αλλά και διατήρηση των επιπέδων σε ιστορικά υψηλά.

Σύµφωνα µε στοιχεία του ∆ΝΤ, το 2015 το παγκόσµιο δηµόσιο χρέος ανερχόταν περίπου στο 75% του παγκόσµιου ΑΕΠ, αυξανόµενο σταδιακά τα επόµενα χρόνια και φτάνοντας το 83%-85% την περίοδο 2018-2019, σε ένα περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων και διαρκών δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων.

Η καθοριστική καµπή σηµειώθηκε το 2020, µε το ξέσπασµα της πανδηµίας, όταν οι κυβερνήσεις προχώρησαν σε µαζικά µέτρα στήριξης, οδηγώντας το παγκόσµιο χρέος σε απότοµη εκτόξευση κοντά στο 98% του ΑΕΠ.

Τα επόµενα χρόνια καταγράφηκε µερική αποκλιµάκωση, κυρίως λόγω της ισχυρής οικονοµικής ανάκαµψης και του πληθωρισµού που αύξησε το ονοµαστικό ΑΕΠ, µε το ποσοστό να υποχωρεί κοντά στο 92% την περίοδο 2022-2024.

Η δεκαετία αυτή αναδεικνύει τρεις βασικές φάσεις: τη σταδιακή αύξηση πριν την πανδηµία, την εκρηκτική άνοδο το 2020 και τη διατήρηση σε υψηλά επίπεδα µε νέα ανοδική τάση τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, οι κύριοι παράγοντες που τροφοδοτούν τη διόγκωση του χρέους παραµένουν οι µεγάλες οικονοµίες, τα διαρκή δηµοσιονοµικά ελλείµµατα και το αυξανόµενο κόστος εξυπηρέτησης λόγω υψηλότερων επιτοκίων.

Συνολικά λοιπόν, η παγκόσµια οικονοµία φαίνεται να κινείται ξανά προς επίπεδα χρέους που προσεγγίζουν ή και υπερβαίνουν το 100% του ΑΕΠ, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για τη µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα των δηµόσιων οικονοµικών και περιορίζει τα περιθώρια αντίδρασης σε µελλοντικές κρίσεις.