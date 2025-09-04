Σε ακατάλληλο χώρο η ενδυνάµωση των αθλητών για 4 σωματεία του χανιώτικου στίβου

» Στην τελική ευθεία η λύση του προβλήµατος µε την ολοκλήρωση της αίθουσας κάτω από την κερκίδα, υποστηρίζει η διοίκηση του ΕΑΚ Χανίων

Τις αντιδράσεις των σωµατείων του χανιώτικου στίβου προκαλεί η καθυστέρηση της ολοκλήρωσης της αίθουσας µε τα βάρη κάτω από την κερκίδα του Εθνικού Σταδίου στο ΕΑΚ Χανίων για να µπορέσουν οι αθλητές να κάνουν την απαραίτητη ενδυνάµωση.

Όπως λένε εδώ και 6 χρόνια η αίθουσα αυτή είναι σχεδόν έτοιµη αλλά παρόλα αυτά οι αθλητές 4 συλλόγων αναγκάζονται να κάνουν βάρη σε ένα µικρό και ακατάλληλο χώρο στα υπόγεια του κτιρίου του ΟΑΧ εµφανώς ταλαιπωρηµένο από τα σηµάδια του χρόνου.

Από την διοίκηση του ΕΑΚ υποστηρίζουν ότι η επίλυση του προβλήµατος βρίσκεται στην τελική ευθεία καθώς είχε προκύψει θέµα µε την ανάγκη ενίσχυσης της υποστήλωσης του κτιρίου και πρόσφατα υπήρξε διαγωνισµός από την ΓΓΑ. Ετσι κατατέθηκε µελέτη ενώ επιλέχθηκε ανάδοχος που αναµένεται να ξεκινήσει άµεσα τις εργασίες. Κάτι που σηµαίνει ότι από τη στιγµή που θα αρχίσουν αυτές οι εργασίες – Σεπτέµβριο ή Οκτώβριο- το χρονοδιάγραµµα προβλέπει ότι θα έχουν ολοκληρωθεί σε ένα τρίµηνο και στη συνέχεια ο χώρος θα µπορεί να δοθεί στους αθλητές στις αρχές του 2026.

1 από 4

Ειδικότερα, µιλώντας µε προπονητή µάς επεσήµανε για την κατάσταση που επικρατεί:

«Εδώ και περίπου 6 χρόνια η αίθουσα µε τα βάρη είναι σχεδόν έτοιµη αλλά εµείς εξακολουθούµε να κάνουµε προπόνηση σε ένα πολύ µικρό και ακατάλληλο χώρο στις εγκαταστάσεις του ΟΑΧ όπου γίνεται το πρόγραµµα ενδυνάµωσης για 4 σωµατεία του στίβου δηλαδή των: Γ.Σ. “Ελ. Βενιζέλος”, ΑΟ Κύδων, Νέαρχος και Αίολος.

Επίσης για το θέµα της νέας αίθουσας ακούµε ότι θα διαχωριστεί σε τρία µέρη για να καλύψει τις ανάγκες εκτός του στίβου τόσο της άρσης βαρών όσο και της ενόργανης! Μα ποιος θα πρωτοκαλύψει τις ανάγκες του;

Ο στίβος δεν µπορεί να πάει αλλού επειδή είναι ο φυσικός µας χώρος εκεί δεν µπορούµε να κάνουµε κάπου αλλού ενώ αντίθετα τα τελευταία χρόνια έγινε και επέκταση γηπέδων του τένις µέσα στο Εθνικό Στάδιο.

Ενα άλλο θέµα έχει να κάνει µε τη συντήρηση του κτιρίου του ΟΑΧ και ειδικά εκεί που κάνουµε βάρη βλέπουµε στις κολώνες σάπια σίδερα που κυριολεκτικά έχουν λιώσει και πραγµατικά προβληµατιζόµαστε για την τύχη τους σε περίπτωση ενός λίγο πιο ισχυρού σεισµού από τους συνηθισµένους.

Εν κατακλείδι είµαστε ίσως το µόνο γήπεδο στην Ελλάδα που δεν έχει κλειστή αίθουσα για τον χειµώνα. Επειδή γυρίζουµε όλη την Ελλάδα µε τους αγώνες αν δει κάποιος εγκαταστάσεις σε Βόλο, Τρίκαλα, Γιάννενα, Λάρισα θα ντραπεί µπροστά στο χάλι το δικό µας» κατέληξε.

Από την διοίκηση του Γ.Σ. “Ελ. Βενιζέλος” εξέφρασαν και αυτοί τον προβληµατισµό τους για την καθυστέρηση όµως σηµείωσαν ότι το θέµα δείχνει να βρίσκεται στην τελική ευθεία και ουσιαστικά ήταν η έλλειψη άδειας που είχε δηµιουργήσει την καθυστέρηση αυτή µέχρι και τον περασµένο χρόνο. Για τον λόγο αυτό και ως προσωρινή λύση επιλέχθηκε ο χώρος του γυµναστηρίου του ΟΑΧ για το πρόγραµµα ενδυνάµωσης των αθλητών στίβου.

«Οι πληροφορίες λένε ότι ήταν µία υπογραφή που καθυστερούσε την οριστική διευθέτηση του προβλήµατος µε τη νέα αίθουσα µε τα βάρη που βρίσκεται κάτω από την κερκίδα του ΕΑΚ Χανίων στους αθλητές στίβου. Από την άλλη ξέρουµε ότι η αίθουσα αυτή προβλέπεται αποκλειστικά για τον στίβο, η άρση βαρών και η ενόργανη έχουν τους δικούς τους αντίστοιχους χώρους στο κλειστό γυµναστήριο του Κλαδισού» σηµείωσε ο πρόεδρος του συλλόγου και γενικός γραµµατέας του ΣΕΓΑΣ Γιώργος Γιατρουδάκης.

Απευθυνθήκαµε στον υπεύθυνο του Σταδίου από την διοίκηση του ΕΑΚ Χανίων Σταύρο ∆ρικάκη για το θέµα και όπως µας είπε πράγµατι υπήρξε µία καθυστέρηση 3-4 χρόνων µέχρι να ξεπεραστεί το πρόβληµα µε την ενίσχυση της υποστύλωσης του κτιρίου για να µπορέσει να παραχωρηθεί στους αθλητές. «Τελικά έγινε πρόσφατα ο διαγωνισµός από την ΓΓΑ, ολοκληρώθηκαν οι µελέτες και έχει βγει ο ανάδοχος του έργου.

Κάτι που σηµαίνει ότι από την στιγµή που θα ξεκινήσουν οι εργασίες µέσα σε 3 µήνες θα έχει ολοκληρωθεί η αίθουσα κάτω από την κερκίδα στο Εθνικό Στάδιο και τα 460 τ.µ. θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ενδυνάµωση των αθλητών. Παράλληλα θα λειτουργήσει παραπλεύρως ξανά η “τέντα” για να µπορέσουν να κάνουν εκγύµναση στα βάρη και οι Ακαδηµίες.

Όσον αφορά την νέα αίθουσα κάτω από την µεγάλη κερκίδα διευκρίνισε ότι η εισήγηση του θα αφορά δύο αθλήµατα. Τον στίβο ενώ ένα κοµµάτι προβλέπεται να δοθεί και στην άρση βαρών καθώς παραδοσιακά εκεί ήταν η έδρα της.

«Στόχος µας είναι να προσφέρουµε καλύτερες συνθήκες προπόνησης στους ερασιτέχνες αθλητές που έχουν φέρει σηµαντικές διακρίσεις στον χανιώτικο αθλητισµό και να µείνουµε µακρυά από εισπρακτικές λογικές. Θέλουµε ως ΕΑΚ να ενισχύσουµε τον ερασιτεχνικό αθλητισµό και τους συλλόγους και αθλητές που συχνά αναγκάζονται να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να µπορέσουν να πρωταγωνιστήσουν στα διάφορα αγωνίσµατα» σηµειώνει.