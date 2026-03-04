menu
11.4 C
Chania
Τετάρτη, 4 Μαρτίου, 2026
Ελλάδα

Σε ακατάλληλες συνθήκες ζούσαν 68 σκυλιά – Σύλληψη 55χρονου και πρόστιμο

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Σε συνθήκες που δεν διασφάλιζαν την υγιεινή και την ευζωία τους, ζούσαν 68 σκυλιά σε μονοκατοικία σε χωριό του δήμου Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη, όπως διαπιστώθηκε ύστερα από έλεγχο των αρμόδιων αρχών.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, στη συγκεκριμένη μονοκατοικία ζούσε 55χρονος, ο οποίος συνελήφθη για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ευζωίας ζώων συντροφιάς, καθώς και για παραβάσεις του Υγειονομικού Κανονισμού. Σε βάρος του βεβαιώθηκαν διοικητικά πρόστιμα που ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 68.500 ευρώ.

Τα τετράποδα ζώα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, εντοπίστηκαν σε αύλειο χώρο, όπου υπήρχε μεγάλη ποσότητα περιττωμάτων, ενώ η περίφραξη ήταν σε αρκετά σημεία πρόχειρη και αυτοσχέδια. Την ίδια ώρα, το εσωτερικό της μονοκατοικίας, κατά την ίδια ανακοίνωση, ήταν ακάθαρτο, με έντονη δυσοσμία, χωρίς να εξασφαλίζεται άνετο και υγιεινό περιβάλλον διαβίωσης.

Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε, χθες το πρωί, ύστερα από καταγγελίες, παρουσία Πταισματοδίκη, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Θέρμης, σε συνεργασία με υπαλλήλους της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Υπηρεσίας και κλιμακίου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Θεσσαλονίκης.

