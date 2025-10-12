menu
Σε 100 οι ανήλικοι που ελέγχθηκαν σε Πυλαία και Χορτιάτη για τυχόν παραβατικές συμπεριφορές

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Στοχευμένη αστυνομική δράση για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικότητας ανηλίκων πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα και βράδυ, στις περιοχές της Πυλαίας και του Χορτιάτη και συνολικά εξετάστηκαν 121 άτομα, εκ των οποίων οι 100 ήταν ανήλικοι.

Κύριος στόχος της δράσης ήταν η συλλογή στοιχείων και η χαρτογράφηση της κίνησης ανήλικων ατόμων που ενδέχεται να σχετίζονται με παραβατικές συμπεριφορές. Τα στοιχεία που προέκυψαν θα αξιολογηθούν και θα αξιοποιηθούν για τον σχεδιασμό μελλοντικών στοχευμένων παρεμβάσεων σε περιοχές με αυξημένες ενδείξεις νεανικής παραβατικότητας.

Η επιχείρηση σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, με τη συνδρομή αστυνομικών από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας, Άμεσης Δράσης και Αλλοδαπών. Μάλιστα, όπως επισημαίνεται σε σημερινή σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας, οι επιχειρήσεις αυτού του τύπου θα συνεχιστούν, ενισχύοντας την πρόληψη και την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου.

 

