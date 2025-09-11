Σχολεία, βία και λύσεις

Τα τελευταία χρόνια την επικαιρότητα απασχόλησαν αρκετές φορές περιστατικά βίας σε σχολεία και στα Χανιά. Γενικότερα, η βία µεταξύ ανηλίκων είναι φαινόµενο το οποίο, τα τελευταία χρόνια, φαίνεται να σηµειώνει έκταση.

Ταυτόχρονα, γεγονός είναι η ελλειψη δοµών στα Χανιά, οι οποίες θα µπορούσαν να λειτουργήσουν προληπτικά αλλά και παρεµβατικά, ενάντια σε αυτά τα φαινόµενα. Αλλά και σε πιο ακραία φαινόµενα παραβατικής συµπεριφοράς από παιδιά.

Κι όµως, όπως έχουµε ξαναγράψει, αυτό τον ρόλο επιτελούσε µε επιτυχία η Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων νοµού Χανίων, όταν λειτουργούσε µε αντιπρόεδρο την αείµνηστη δικαστή, Σοφία Λυγγούρη και είχε βοηθήσει αρκετά παιδιά να βγουν από παραβατικά µονοπάτια.

Σήµερα, ζητούµενο είναι, για να ελαχιστοποιηθούν αυτά τα φαινόµενα, η υλοποίηση δράσεων και σχετικών προγραµµάτων.

Η σύµβουλος εκπαίδευσης ειδικής αγωγής και ενταξιακής εκπαίδευσης Χανίων και Ρεθύµνου Ελένη Γκιργκινούδη µιλώντας στα «Χανιώτικα νέα» και στο podcast «Γονείς… και τώρα;», σε ερώτηση για την αύξηση περιστατικών σχολικού εκφοβισµού και βίας, απάντησε, µεταξύ άλλων, ότι είναι ένα φαινόµενο που αυξάνεται τα τελευταία χρόνια, ότι τα παιδιά, στα οποία είναι υπεύθυνη, µπορούν πολύ εύκολα να στοχοποιηθούν και να γίνουν θύµατα σχολικού εκφοβισµού λόγω της διαφορετικότητάς τους και ότι οι εκπαιδευτικοί επιµορφώνονται σε τέτοια φαινόµενα µε στόχο τα σχολεία να αποτελέσουν ασφαλή περιβάλλοντα και µια αγκαλιά για όλα τα παιδιά.

Ωστόσο, η βία µεταξύ ανηλίκων θα πρέπει να απασχολήσει γενικότερα την τοπική κοινωνία και τους φορείς της. Ει δυνατόν φαινόµενα του παρελθόντος να µην επαναληφθούν, ειδικά σε σχολεία.