menu
26.7 C
Chania
Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΣχόλια
Σχόλια

Σχολεία, βία και λύσεις

Γιάννης Λυβιάκης
Γιάννης Λυβιάκης
0

Τα τελευταία χρόνια την επικαιρότητα απασχόλησαν αρκετές φορές περιστατικά βίας σε σχολεία και στα Χανιά. Γενικότερα, η βία µεταξύ ανηλίκων είναι φαινόµενο το οποίο, τα τελευταία χρόνια, φαίνεται να σηµειώνει έκταση.
Ταυτόχρονα, γεγονός είναι η ελλειψη δοµών στα Χανιά, οι οποίες θα µπορούσαν να λειτουργήσουν προληπτικά αλλά και παρεµβατικά, ενάντια σε αυτά τα φαινόµενα. Αλλά και σε πιο ακραία φαινόµενα παραβατικής συµπεριφοράς από παιδιά.
Κι όµως, όπως έχουµε ξαναγράψει, αυτό τον ρόλο επιτελούσε µε επιτυχία η Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων νοµού Χανίων, όταν λειτουργούσε µε αντιπρόεδρο την αείµνηστη δικαστή, Σοφία Λυγγούρη και είχε βοηθήσει αρκετά παιδιά να βγουν από παραβατικά µονοπάτια.
Σήµερα, ζητούµενο είναι, για να ελαχιστοποιηθούν αυτά τα φαινόµενα, η υλοποίηση δράσεων και σχετικών προγραµµάτων.
Η σύµβουλος εκπαίδευσης ειδικής αγωγής και ενταξιακής εκπαίδευσης Χανίων και Ρεθύµνου Ελένη Γκιργκινούδη µιλώντας στα «Χανιώτικα νέα» και στο podcast «Γονείς… και τώρα;», σε ερώτηση για την αύξηση περιστατικών σχολικού εκφοβισµού και βίας, απάντησε, µεταξύ άλλων, ότι είναι ένα φαινόµενο που αυξάνεται τα τελευταία χρόνια, ότι τα παιδιά, στα οποία είναι υπεύθυνη, µπορούν πολύ εύκολα να στοχοποιηθούν και να γίνουν θύµατα σχολικού εκφοβισµού λόγω της διαφορετικότητάς τους και ότι οι εκπαιδευτικοί επιµορφώνονται σε τέτοια φαινόµενα µε στόχο τα σχολεία να αποτελέσουν ασφαλή περιβάλλοντα και µια αγκαλιά για όλα τα παιδιά.
Ωστόσο, η βία µεταξύ ανηλίκων θα πρέπει να απασχολήσει γενικότερα την τοπική κοινωνία και τους φορείς της. Ει δυνατόν φαινόµενα του παρελθόντος να µην επαναληφθούν, ειδικά σε σχολεία.

 

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2020 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum