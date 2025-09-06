menu
Ελλάδα

Σχολεία 2025: Πότε ανοίγουν – Η ώρα του αγιασμού για τη νέα χρονιά

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Το πρώτο κουδούνι για τη νέα χρονιά θα χτυπήσει στα σχολεία την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, με τον καθιερωμένο αγιασμό, ενώ τα μαθήματα θα ξεκινήσουν από την επομένη, Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου.

Οπως μεταδίδει η ΕΡΤ, οι εκπαιδευτικοί έχουν ήδη επιστρέψει στις σχολικές μονάδες από την περασμένη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου αναλαμβάνοντας τα καθήκοντά τους και ξεκινώντας τις προετοιμασίες για την υποδοχή των μαθητών.

Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας το διδακτικό έτος ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου 2025 και ολοκληρώνεται στις 21 Ιουνίου 2026. Η διδασκαλία των μαθημάτων διαρκεί από 11 Σεπτεμβρίου 2025 έως 15 Ιουνίου 2026 για τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά, ενώ για τα Γυμνάσια και τα Λύκεια θα ανακοινωθεί σε δεύτερο χρόνο το αντίστοιχο προσαρμοσμένο πρόγραμμα για τη λήξη των μαθημάτων και την έναρξη των προαγωγικών, απολυτήριων και πανελληνίων εξετάσεων.

Η ώρα του αγιασμού

  • Στα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά η τελετή θα ξεκινήσει στις 08:15
  • Στα Γυμνάσια και τα Λύκεια θα ακολουθήσει λίγο αργότερα

Με το βλέμμα στραμμένο στις… αργίες του σχολικού έτους

Και μπορεί ακόμη το κουδούνι να μη χτύπησε στο μυαλό των περισσότερο ήδη αρχίζουν να καταγράφονται οι πρώτες αργίες και τ αιδανικά τριήμερα της επόμενης… ξεκούρασης.

  • 28η Οκτωβρίου: Η εθνική εορτή για την επέτειο του «ΟΧΙ» φέτος είναι ημέρα Τρίτη. Αυτό σημαίνει ότι τα σχολεία θα την γιορτάσουν μια μέρα νωρίτερα με καθιερωμένες εκδηλώσεις ήτοι την Δευτέρα 27 Οκτωβρίου που συνδυαστικά με το σαββατοκύριακο που προηγείται, δημιουργούν ένα «τετραήμερο» διάλειμμα.
  • 17η Νοεμβρίου: Η επέτειος του Πολυτεχνείου «πέφτει» Δευτέρα. Τα σχολεία την γιορτάσουν ανήμερα με εκδηλώσεις και αφιερώματα. Αφού προηγείται σαββατοκύριακο, δημιουργείται ένα ακόμη τριήμερο χωρίς μαθήματα για τους μαθητές.
  • Διακοπές Χριστουγέννων: Τα σχολεία κλείνουν για τις διακοπές των Χριστουγέννων την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου και ανοίγουν την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου.
  • Καθαρά Δευτέρα: Το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας «πέφτει» στις 23 Φεβρουαρίου, το πρώτο επίσημο σχολικό τριήμερο.
  • 25η Μαρτίου: Η εθνική γιορτή για την Επανάσταση του 1821 «πέφτει» Τετάρτη που είναι αργία όμως η σχολική γιορτή θα γίνει μια μέρα νωρίτερα ήτοι την Τρίτη 24 Μαρτίου.
  • Πάσχα 2026: Θα το γιορτάσουμε στις 12 Απριλίου. Τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά από την Μεγάλη Δευτέρα (6 Απριλίου) μέχρι και την Παρασκευή της Ζωοδόχου Πηγής με τους μαθητές να επιστρέφουν στα σχολεία την Δευτέρα 20 Απριλίου.
  • Πρωτομαγιά: Η Εργατική Πρωτομαγιά που είναι αργία φέτος «πέφτει» Παρασκευή δημιουργώντας ακόμα ένα τριήμερο.
  • Αγίου Πνεύματος: Θα το γιορτάσουμε την 1η Ιουνίου δημιουργώντας καλοκαιρινό τριήμερο για τους μαθητές.
