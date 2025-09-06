Σχολεία 2025: Πότε ανοίγουν – Η ώρα του αγιασμού για τη νέα χρονιά

Το πρώτο κουδούνι για τη νέα χρονιά θα χτυπήσει στα σχολεία την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, με τον καθιερωμένο αγιασμό, ενώ τα μαθήματα θα ξεκινήσουν από την επομένη, Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου.

Οπως μεταδίδει η ΕΡΤ, οι εκπαιδευτικοί έχουν ήδη επιστρέψει στις σχολικές μονάδες από την περασμένη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου αναλαμβάνοντας τα καθήκοντά τους και ξεκινώντας τις προετοιμασίες για την υποδοχή των μαθητών.

Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας το διδακτικό έτος ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου 2025 και ολοκληρώνεται στις 21 Ιουνίου 2026. Η διδασκαλία των μαθημάτων διαρκεί από 11 Σεπτεμβρίου 2025 έως 15 Ιουνίου 2026 για τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά, ενώ για τα Γυμνάσια και τα Λύκεια θα ανακοινωθεί σε δεύτερο χρόνο το αντίστοιχο προσαρμοσμένο πρόγραμμα για τη λήξη των μαθημάτων και την έναρξη των προαγωγικών, απολυτήριων και πανελληνίων εξετάσεων.

Η ώρα του αγιασμού

Στα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά η τελετή θα ξεκινήσει στις 08:15

Στα Γυμνάσια και τα Λύκεια θα ακολουθήσει λίγο αργότερα

Με το βλέμμα στραμμένο στις… αργίες του σχολικού έτους

Και μπορεί ακόμη το κουδούνι να μη χτύπησε στο μυαλό των περισσότερο ήδη αρχίζουν να καταγράφονται οι πρώτες αργίες και τ αιδανικά τριήμερα της επόμενης… ξεκούρασης.