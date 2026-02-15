Σχεδόν 27 βαθμοί στα Χανιά – Αποπνικτική η ατμόσφαιρα λόγω της αφρικανικής σκόνης

Αποπνικτική είναι η ατμόσφαιρα στα Χανιά εξαιτίας των υψηλών συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων.

Σοβαρή επιβάρυνση παρουσιάζει η ποιότητα του αέρα σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, με τις συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων PM10 και PM2.5 να καταγράφονται σε πολλαπλάσια επίπεδα από αυτά των διεθνών ορίων ασφαλείας .

Ειδικότερα, τα PM10 ανήλθαν στα 406,7 μg/m³ ενώ τα λεπτότερα και πιο επικίνδυνα για τον ανθρώπινο οργανισμό PM2.5 καταγράφηκαν στα 174,6 μg/m³.

Υπενθυμίζεται ότι η περιφέρεια Κρήτης εξέδωσε ανακοίνωση με συστάσεις για τους πολίτες.

Εξάλλου, σύμφωνα με το meteo.gr, οι υψηλότερες θερμοκρασίες πανελλαδικά καταγράφονται στα Χανιά, με το θερμόμετρο στα Φαλάσαρνα το πρωί της Κυριακής να φτάνει τους 26,6 βαθμούς Κελσίου και στο κέντρο των Χανίων τους 26,4.