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Σχέδιο επιχειρηµατικότητας

Χρήστος Πλέσσας
Χρήστος Πλέσσας
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Θεαµατικό άλµα στο παρελθόν έκανε ο κ. Τσίπρας, παρά έρευνα αναζήτησης προτάσεων για το µέλλον. Μπήκε στο κάδρο, βλέποντας τον εαυτό του µε το όνοµα του κόµµατος “ΕΛΑΣ”, που συµβολίζει τα χρόνια του εµφυλίου. Άφησε φαίνεται το Ε.Α.Μ. για κάποιον άλλον της αριστεράς, που θα θελήσει να αγρέψει ψήφους από τον απέραντο κάµπο της σηµερινής αντιπολίτευσης. Εναλλακτική λύση δεν υπάρχει. Ο κ. Τσίπρας αποτελεί πρόβληµα για τα χωράφια του “Ανδρουλακιού”, της “Ελπίδας για τη ∆ηµοκρατία” της Καρυστιανού και των Νεοδηµοκράτων του κ. Μητσοτάκη.

Ο απλός ψηφοφόρος δεν µπορεί να µπει στο πνεύµα του τέως πρωθυπουργού µε το “ΕΛΑΣ”, όσα και να πει, όσο κι αν επιµένει στη συνταγή αυτής της προτίµησης σε µια περίοδο, που κυριαρχεί η εικόνα, παρά η εκφορά του λόγου και του παραγγέλµατος «κλίνατε επ’ αριστερά», όταν µάλιστα υιοθετείται η συµπεριφορά του µιµητισµού.

Ο ιδρυτής του νέου κόµµατος επέλεξε εκπροσώπους του από έναν τοµέα της πολιτικής ζωής, που στερείται εµπειρίας. Λάθη έγιναν στην πρώτη επίσηµη παρουσία του, µε το παιδάκι να του δίνει να διαβάσει το χαρτάκι και τον ίδιο ύστερα µε σκυµµένο βλέµµα στο πάτωµα, να βλέπει από τα µη καµουφλαρισµένα Autocue, το τι πρέπει να πει.

Οι κινήσεις και οι βηµατισµοί του σαν “Παπανδρέου” δεν περιποιούν τιµή σε ένα ΠΑΣΟΚο, να γαντζωθεί στον “Ανδρέα Νο2”. Χαρακτηρίζεται µηχανισµός πολιτικής ιδεολογίας και όχι κόµµα να συµµετέχουν ψηφοφόροι πολίτες. Θέλει συγκεκριµένες απαιτήσεις µε συγκροτηµένες πολιτικές η “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ” “ΕΛΑΣ”.

Αξίζει να απορεί κανείς γιατί δεν λειτουργούσε το Autocue για όσους “ηθοποιούς” προσήλθαν και διάβαζαν από χειρογράφου τα κείµενα µε στοιχεία πρόζας, αλλά µόνο για τον κ. Τσίπρα. ∆εν έδειχνε καθόλου το σενάριο ότι βρισκόµαστε στο 2026. Η συµπεριφορά του επανακάµψαντα χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα. Συγκεκριµένες απαντήσεις δεν πήρε, γιατί δεν υπήρχαν κοστολογηµένα προγράµµατα.

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