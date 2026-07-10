Σχέδιο δράσης για τον λαγοκέφαλο – Προτάσεις από το ΓΕΩΤΕΕ

Στην ανάγκη να αντιμετωπιστεί η εξάπλωση του λαγοκέφαλου με οργανωμένο σχέδιο και όχι με πανικό ή αποσπασματικές κινήσεις εστιάζει το Παράρτημα Κρήτης του ΓΕΩΤΕΕ, με αφορμή τα αυξημένα δημοσιεύματα και τις ανησυχίες που έχουν προκληθεί για την παρουσία του τοξικού ξενικού είδους στις ελληνικές θάλασσες.

Ο λαγοκέφαλος, με κυριότερο είδος το Lagocephalus sceleratus, έχει πλέον εγκατασταθεί σε μεγάλους πληθυσμούς στην Ανατολική Μεσόγειο και παρουσιάζει ιδιαίτερα έντονη παρουσία στο Κρητικό Πέλαγος. Σύμφωνα με το ΓΕΩΤΕΕ, η αύξηση της θερμοκρασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος ευνοεί την εγκατάσταση τέτοιων ειδών, που εισέρχονται στη Μεσόγειο μέσω της διώρυγας του Σουέζ, ενώ οι φυσικοί θηρευτές τους είναι περιορισμένοι.

ΝΤΟΜΙΝΟ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Οι επιπτώσεις δεν είναι μόνο περιβαλλοντικές, αλλά και οικονομικές. Η ανάπτυξη μεγάλων πληθυσμών λαγοκέφαλου συνδέεται με μείωση της βιοποικιλότητας, καθώς το είδος τρέφεται με άλλους θαλάσσιους οργανισμούς, όπως μαλάκια, ενώ προκαλεί σημαντικά προβλήματα στους επαγγελματίες αλιείς, τόσο από την απώλεια αλιευμάτων όσο και από τις ζημιές στα αλιευτικά εργαλεία.

Το Παράρτημα Κρήτης του ΓΕΩΤΕΕ υπενθυμίζει ότι έχει αναδείξει το ζήτημα της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου από τα προηγούμενα χρόνια, μέσα από ημερίδες και παρεμβάσεις σε συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα και την Αυτοδιοίκηση. Όπως σημειώνει, από την πρώτη παρουσία του είδους στο Κρητικό Πέλαγος το 2005 έως σήμερα, η κατάσταση δεν έχει εξισορροπηθεί οικολογικά, ενώ οι αλιείς εξακολουθούν να πλήττονται σε μεγάλο βαθμό.

ΝΑΙ ΜΕΝ ΑΛΛΑ… ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΙΕΥΣΗ

Στο πλαίσιο αυτό, το ΓΕΩΤΕΕ χαρακτηρίζει θετική, έστω και καθυστερημένη, την υπογραφή πρόσκλησης για την υποβολή πρότασης αντιμετώπισης και διαχείρισης των πληθυσμών του λαγοκέφαλου μέσω στοχευμένης εξαλίευσης από επαγγελματίες αλιείς, με οικονομικό κίνητρο. Ωστόσο, επισημαίνει ότι για να πετύχει ένα τέτοιο εγχείρημα απαιτούνται επαρκής αριθμός ιχθυολόγων για τον έλεγχο των διαδικασιών, κατάλληλες υποδομές και εφαρμογή ορθών πρακτικών.

Το ΓΕΩΤΕΕ υπογραμμίζει ότι οι συνθήκες στην Κρήτη είναι ώριμες για να υλοποιηθεί μια τέτοια δράση με επιτυχία, ώστε να αποτελέσει βάση και για αντίστοιχες παρεμβάσεις σε άλλες περιοχές. Στόχος, όπως αναφέρει, πρέπει να είναι η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας και της βιωσιμότητας της ελληνικής αλιείας.

Το ΓΕΩΤΕΕ χαρακτηρίζει θετική, έστω και καθυστερημένη την απόφαση για οικονομικά κίνητρα στη στοχευμένη εξαλίευση από επαγγελματίες αλιείς.

Συστάσεις – συμβουλές στους πολίτες

Παράλληλα, απευθυνόμενο σε κατοίκους και επισκέπτες, το ΓΕΩΤΕΕ τονίζει ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού, αλλά απαιτείται ενημέρωση με βάση την επιστημονική γνώση και όχι με αφορμή μεμονωμένα περιστατικά ή ατεκμηρίωτες πληροφορίες. Υπενθυμίζει ότι η κατανάλωση λαγοκέφαλων απαγορεύεται από την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία, καθώς το είδος φέρει τετραοδοντοτοξίνη, η οποία μπορεί να προκαλέσει ακόμη και θάνατο.

Το κοινό καλείται επίσης να μην αγγίζει λαγοκέφαλους που εντοπίζονται στη θάλασσα ή σε αλιεύματα, να μην ταΐζει άλλα ζώα με λαγοκέφαλους και να αποφεύγει τη διάδοση ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών.

Ιδιαίτερη επιφύλαξη εκφράζεται και για μαζικές ερασιτεχνικές εξορμήσεις ή «διαγωνισμούς» αλίευσης λαγοκέφαλων με έπαθλα, καθώς, όπως σημειώνεται, μπορεί να προκύψουν κίνδυνοι τραυματισμών, απώλειες άλλων αλιευμάτων, ανεξέλεγκτη ή παράνομη αλιεία και υγειονομικά ζητήματα από τη διαχείριση των αλιευμένων ποσοτήτων.