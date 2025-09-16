menu
Σχέδιο 10 ημερών για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, συμφώνησαν ΥΠΑΑΤ-περιφερειάρχες

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Στην ανάγκη συντονισμού των δράσεων για την αντιμετώπιση εξάπλωσης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων συμφώνησε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τους περιφερειάρχες της χώρας, στην μεταξύ τους σύσκεψη.

Όπως δήλωσε μετά το τέλος της συνάντησης ο αρμόδιος υπουργός Κώστας Τσιάρας, ορίστηκαν ομόφωνα οι άξονες κινητοποίησης για τον περιορισμό της ζωονόσου, οι οποίες θα εφαρμοστούν για τις επόμενες δέκα ημέρες.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η δημιουργία σταθμών απολύμανσης σε κεντρικές οδούς και βασικές διόδους μετακίνησης ζώντων ζώων, ζωοτροφών και γάλακτος, καθώς και η εντατικοποίηση των ελέγχων από τους κτηνιάτρους σε περιοχές που είχαν κρούσματα.

Μάλιστα, κάθε διαδικασία θα συνοδεύεται από την έκδοση πιστοποιητικού απολύμανσης, ώστε να διασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα και η τήρηση των κανόνων βιοασφάλειας.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν μέτρα, όπως η καραντίνα σε ζώα εισαγωγής και ενίσχυση με απολυμαντικά μέσα στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

«Νομίζω ότι είμαστε σε ένα θετικό δρόμο και με τη συνεργασία όλων των περιφερειαρχών, ώστε να κάνουμε ένα πραγματικά μεγάλο βήμα και να αντιμετωπίσουμε μια ζωονόσο που έχει πραγματικά μεγάλες δυσκολίες και ιδιαιτερότητες» δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Από την πλευρά του, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας, είπε ότι πρόκειται για ένα «μοντέλο που είχε εφαρμοστεί για την πανώλη πέρυσι και το οποίο πέτυχε» προσθέτοντας ότι «γίνεται πόλεμος και στον πόλεμο είμαστε όλοι μαζί». Επιπλέον, ο ίδιος εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι «μέσα το επόμενο διάστημα πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να ελέγξουμε την ευλογιά».

«Εμείς είμαστε από μια περιοχή που δεν έχει ευλογιά σήμερα, αλλά πρέπει να φυλάξουμε και την περιοχή μας και όσους κτηνοτρόφους θα μετακινηθούν από τα ορεινά προς τα πεδινά. Η συζήτηση που έγινε ήτανε πάρα πολύ καλή και το ότι συμφωνήσαμε όλοι σε αυτή την έκτακτη περίοδο που διανύουμε είναι πολύ θετικό» τόνισε ο περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέκος Καχριμάνης.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι υφυπουργοί Χρήστος Κέλλας και Γιάννης Ανδριανός, οι γενικοί γραμματείς Σπύρος Πρωτοψάλτης και Αντώνης Φιλιππής, οι περιφερειάρχες Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, Κρήτης Σταύρος Αρνατουτάκης, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης, Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης, οι αντιπεριφερειάρχες Κεντρικής Μακεδονίας Γιώργος Κεφάλας, Στερεάς Ελλάδας Κώστας Αποστολόπουλος, Ηπείρου Πρόδρομος Γαϊτανίδης, Δυτικής Ελλάδας Ανδρέας Φίλιας, Νοτίου Αιγαίου Φιλήμων Ζαννετίδης, η γενική διευθύντρια Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ Αικατερίνη Μαρίνου και υπηρεσιακοί παράγοντες. Μέσω τηλεδιάσκεψης συμμετείχαν, επίσης, ο περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης και οι αντιπεριφερειάρχες: Κρήτης Σταύρος Τζεδάκης, Βορείου Αιγαίου Αναστασία Αντωνέλη και Ιονίων Νήσων Κωνσταντίνος Τσιριγώτης.

