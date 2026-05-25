Σχεδιασμός για πυροπροστασία στον Δήμο Καντάνου – Σελίνου

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Δευτέρα 25 Μαΐου και ώρα 11:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Καντάνου, η συνεδρίαση του Τοπικού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Καντάνου-Σελίνου με θέμα τον σχεδιασμό και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, σεισμών ή άλλων ακραίων φαινομένων.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν από πλευράς του Δήμου Καντάνου-Σελίνου, ο Δήμαρχος Αντώνιος Κων. Περράκης, ο Αντιδήμαρχος και Υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, Νικόλαος Δρακάκης, ο Αντιδήμαρχος Αντώνιος Καστρινάκης και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν επίσης:

Ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης, κ. Γεώργιος Τσαπάκος, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Χανίων κ. Ιωάννης Βερυκοκίδης, ο Αν. Διοικητής του 1ου Πυροσβεστικού Σταθμού Χανίων κ. Ιωάννης Μανουσάκης, ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κισσάμου κ. Γεώργιος Νικολουδάκης, ο Προϊστάμενος του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Καντάνου, κ.Ευτύχιος Βαρδουλάκης, ο Αρχιπυροσβέστης Εμμανουήλ Καρφάκης από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Καμπανού, ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Καντάνου, κ. Κωνσταντίνος Ανδρεόπουλος, από το Λιμεναρχείο Παλαιόχωρας κ. Ανδρέας Γαλανάκης και ο εκπρόσωπος της ΔΕΔΔΗΕ Κισσάμου, κ. Γεώργιος Σπερελάκης.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την επιχειρησιακή ετοιμότητα όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την αντιμετώπιση των κινδύνων από δασικές πυρκαγιές, σεισμούς κλπ, με στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας των πολιτών και του φυσικού περιβάλλοντος.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον συντονισμό των υπηρεσιών, τα σχέδια δράσης και στην πρόληψη και ετοιμότητα ενόψει της αντιπυρικής περιόδου.

Ο Δήμος Καντάνου-Σελίνου παραμένει σε διαρκή συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς με στόχο την διαχείριση κάθε έκτακτης ανάγκης και την ενίσχυση της ασφάλειας των δημοτών και επισκεπτών του Δήμου μας.