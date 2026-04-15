Σχεδιασµός σε βάρος του περιβάλλοντος για τον τουρισμό στην Κρήτη;

» Προσθήκη των περιβαλλοντικών µελετών ζητά η Περιφέρεια

Να προβλεφθούν στο “νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισµό” οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες για τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 που έχουν εγκριθεί για την Κρήτη, αλλά και όσες πρόκειται να εγκριθούν, ζητά η “Επιτροπή Περιβάλλοντος” της Περιφέρειας Κρήτης.

Στη θετική της γνωµοδότηση -κατά πλειοψηφία- του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισµό η Περιφερειακή Επιτροπή ζητάει «να προβλεφθούν στο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισµό στις περιοχές NATURA, οι πρόνοιες και οι προβλέψεις των Ειδικών Πολεοδοµικών Μελετών Ε.Π.Μ., όπως έχουν εγκριθεί για την Κρήτη ή και για όσες θα εγκριθούν και µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο µε αριθµ. πρωτ. 93990/20-03-2026 έγγραφο του Τµήµατος Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού Π.Κ.»

Η “Επιτροπή Περιβάλλοντος” εκτιµά πως το νέο χωροταξικό τουρισµού δεν δύναται:

• Να ελαττώσει σηµαντικά την έκταση των τύπων οικοτόπων /ενδιαιτηµάτων των προστατευόµενων περιοχών ή να τα κατακερµατίσει, να απειλήσει την ακεραιότητά τους και να επηρεάσει την αντιπροσωπευτικότητα και τον βαθµό διατήρησης της δοµής και των οικολογικών λειτουργιών τους.

• Να µειώσει σηµαντικά το µέγεθος ή την πυκνότητα του πληθυσµού των ειδών ή να επηρεάσει την ισορροπία µεταξύ των ειδών ή να επηρεάσει το βαθµό αποµόνωσής τους.

• Να προξενήσει αλλαγές σε ζωτικής σηµασίας παραµέτρους, οι οποίες καθορίζουν τη λειτουργία των προστατευόµενων περιοχών.

• Να απειλήσει θεσµοθετηµένους Στόχους ∆ιατήρησης των ειδών και των τύπων οικοτόπων.

• Να έχει έµµεσες ή αθροιστικές επιπτώσεις µαζί µε άλλα σχέδια στο περιβάλλον και τη

βιοποικιλότητα των προστατευόµενων περιοχών.

• Σύµφωνα µε τα παραπάνω, µετά και τη λήψη µέτρων, η ακεραιότητα των τόπων του ∆ικτύου NATURA 2000 δεν θα επηρεασθεί από το Σχέδιο.

Σηµειώνεται πως η συµπερίληψη των “Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών” που έχουν εκπονηθεί για τους Νοµούς Χανίων και Ρεθύµνου αλλά δεν έχουν γίνει ακόµα προεδρικά διατάγµατα, στο Ειδικό Χωροταξικό Τουρισµού, θεωρείται πολύ σηµαντική προκειµένου να διασφαλιστεί η προστασία ευαίσθητών περιβαλλοντικά περιοχών όπως: Ο Ορεινός όγκος των Λευκών Ορέων, ο Κουρνάς και το παραλιακό µέτωπο του Αποκόρωνα, η περιοχή της Αγιάς, το ακρωτήρι Σπάθα, το Λαφονήσι, τα Φαλάσαρνα, η Γραµβούσα και ο Μπάλος, ο Αγ. ∆ίκαιος, περιοχές στο Ανατ. Σέλινο και στα Σφακιά που έχουν ενταχθεί στο πρόγραµµα Natura 2000 και αντιµετωπίζουν µεγάλη πίεση κυρίως της τουριστικής επέκτασης.

Για τις περιοχές αυτές, σύµφωνα µε παλαιότερα στοιχεία της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος της Π.Ε. Χανίων αντιµετωπίζουν προβλήµατα από απόρριψη µπάζων σε ρέµατα ή δηµόσιες εκτάσεις, παρανοµίες από διάφορες επιχειρήσεις, αυθαίρετες καταλήψεις δηµόσιου χώρου µε κόψιµο δέντρων, επέκταση οµπρελοκαθισµάτων, πραγµατοποίηση κατασκευών κ.α.