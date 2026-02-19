Σχέδια εκτός λογικής για τους Αγίους Αποστόλους – Επιµένει η δηµοτική Αρχή για θέατρο 1700 θέσεων

Επιµένει στη δηµιουργία θεάτρου και υποστηρικτικών σε αυτό εγκαταστάσεων στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων ο ∆ήµος Χανίων όπως φαίνεται και στο “Ειδικό Πολεοδοµικό Σχέδιο Πάρκου Αγίων Αποστόλων” η προέγκριση για το οποίο θα συζητηθεί στο σηµερινό ∆ηµοτικό Συµβούλιο Χανίων.

Πιο συγκεκριµένα στη σχετική τεχνική έκθεση που συνοδεύει το “Ειδικό Πολεοδοµικό Σχέδιο Πάρκου Αγίων Αποστόλων” προβλέπεται για τη περιοχή ανατολικά του γηπέδου ποδοσφαίρου η κατασκευή υπαίθριου θεάτρου µε τις υποστηρικτικές του εγκαταστάσεις και υπαίθρους χώρους στάθµευσης.

“ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ” ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΧΑΟΣ

Σηµειώνεται πως και οι µελετητές που ανέλαβαν να φτιάξουν την πρόταση για το ανοικτό θέατρο επισηµαίνουν πως η λειτουργία θα προκαλέσει κυκλοφοριακή συµφόρηση στην περιοχή λόγω του µεγάλου αριθµού ΙΧ που κινούνται προς και από την περιοχή των Αγίων Αποστόλων τους καλοκαιρινούς µήνες.

Αντιρρήσεις έχουν διατυπώσει και περιβαλλοντικές οργανώσεις, όπως η “Οικολογική Πρωτοβουλία” υπογραµµίζοντας την υπερφόρτωση της περιοχής µε δραστηριότητες σε βάρος του πρασίνου. Η αντιπρόταση ήταν να γίνει προσπάθεια να βρεθούν λατοµεία εγκαταλελειµµένα και εκεί να κατασκευαστεί το θέατρο που έχει ανάγκη η πόλη.

Αρχικά ο ∆ήµος Χανίων είχε προγραµµατίσει την κατασκευή θεάτρου 600 θέσεων στην µελέτη ανάπλασης της περιοχής, ενώ πριν από ένα χρόνο µετά από πρόταση της ∆ηµοτικής αρχής το ∆.Σ. Χανίων αποφάσισε κατά πλειοψηφία τη δηµιουργία θεάτρου χωρητικότητας 1700 θέσεων.