Σαββατοκύριακο στα γήπεδα

Το πρώτο Σαββατοκύριακο με πλούσια ποδοσφαιρική δράση για τη νέα σεζόν είναι γεγονός. Πρώτα πρώτα υπάρχει το παρθενικό παιχνίδι των Χανίων για το πρωτάθλημα της Σούπερ Λιγκ 2 καθώς υποδέχονται αύριο στα Περιβόλια (5μμ) την νεοφώτιστη Ελλάδα Σύρου. Μισή ώρα νωρίτερα (4.30μμ) στις γειτονικές Μουρνιές ο Γρανίτης φιλοξενεί τον ΠΟΑ για την β’ φάση του Κυπέλλου Ερασιτεχνών Ελλάδας μία εβδομάδα πριν οι δύο ομάδες ριχθούν στη μάχη της Γ’ Εθνικής. Τέλος ανοίγει σήμερα η αυλαία στο 74ο πρωτάθλημα της Α’ κατηγορίας “Γιώργος Βούρβαχης” με δύο μεγάλα ντέρμπι στη Σούδα και -αύριο- στο Καστέλλι. Παράλληλα ξεκινάει και το πρωτάθλημα Κ16 “Ιορδάνης Ακασιάδης”. Με νέους κανόνες καθώς η διάρκεια των αγώνων παραμένει 80 λεπτά αλλά με τη διαφορά ότι πλέον θα χωρίζεται σε 4 ημίχρονα των 20 λεπτών. Κάθε ομάδα θα μπορεί να χρησιμοποιεί συνολικά 9 αναπληρωματικούς και συνολικά κάθε παιδί θα πρέπει να αγωνίζεται το ελάχιστο 20 λεπτά. Ολα αυτά πλέον με βάση τους Κανόνες Διεξαγωγής Αγώνων Ποδοσφαίρου Αναπτυξιακών Ηλικιών (Grassroots) “Αναγέννηση” της ΕΠΟ. Το πρόγραμμα:

Σούπερ Λιγκ 2

Νότιος όμιλος

1η αγωνιστική

•Χανιά – Ελλάς Σύρου

Αύριο Κυριακή στις 17:00 στα Περιβόλια οι γηπεδούχοι θέλουν να ξεκινήσουν με το δεξί το πρωτάθλημα απέναντι στην νεοφώτιστη ομάδα από τις Κυκλάδες. Διαιτητής θα είναι ο Στεργιώτης από την Αθήνα με βοηθούς τους Ηρακλειώτες Βισκαδούρο Α. – Μπλαβάκη, 4ο τον Μαυραντωνάκη (Ηρακλείου) και παρατηρητή διαιτησίας τον Φουκάκη επίσης από το Ηράκλειο.

Οι υπόλοιποι αγώνες:

Σάββατο (17:00)

•Καλαμάτα – Μαρκό

•Ηλιούπολη – Παναργειακός

•Αιγάλεω – Καλλιθέα

Κυριακή (17:00)

•Ολυμπιακός Β – Πανιώνιος

Η 1η αγωνιστική στον βόρειο όμιλο

Σάββατο (17:00)

•Καμπανιακός – Καβάλα

Κυριακή (17:00)

•Ηρακλής – Αστέρας Β

•Αναγ. Καρδίτσας – Μακεδονικός

• Νέστος Χρ. – ΠΑΣ Γιάννινα

Δευτέρα (17:00)

•Νίκη Βόλου – ΠΑΟΚ Β

Κύπελλο Ερασιτεχνών

Β’ φάση

•Γρανίτης – Ατσαλένιος

Αύριο Κυριακή στις 16:30 στο “Ελ. Πατακάκης” των Μουρνιών ο σύλλογος της Αγ. Μαρίνας θα προσπαθήσει να πάρει ξανά την πρόκριση μία εβδομάδα πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής. Διαιτητής θα είναι ο Αγαλιώτης από το Ρέθυμνο με βοηθούς τους Βλαχάκη – Φραγκιαδάκη και παρατηρητή διαιτησίας τον Κουρκούνα.

Α’ κατηγορία “Γ. Βούρβαχης”

1η αγωνιστική

Σάββατο (17:00)

•Ιδομενέας-Απόλλων στον Γαλατά

Διαιτητής: Κρικέλης (Μπαντά – Βαλεντάκης)

•Παγχανιακός/ΑΟΔΑ-Μινώταυρος στους Αγ. Αποστόλους

Διαιτητής: Γιαννουλάκης (Κολοκοτρώνης – Λογαρίδης)

•ΑΕ Κυδωνίας-Ηρακλής Νερ. στον Αλικιανό

Διαιτητής: Μισαηλίδης (Παναγόπουλος – Σφακιανάκης)

•Αρης Σούδας–Πλατανιάς στη Σούδα

Διαιτητής: Κουκλάκης (Μαρκάκης – Νταμαδάκης, 4ος: Κελαϊδής)

Κυριακή (17:00)

•Ηφαιστος-Αμιλλα στα Νεροκούρου

Διαιτητής: Κανελάκης (Λεκάκης – Φώτης)

•Σπάθα-Παλαιόχωρα στο Κολυμπάρι

Διαιτητής: Τρίγκας (Ζιούτης – Στεφανίδου)

•Κρ. Αστέρας-Ιωνία 2000 στους Αγ. Αποστόλους

Διαιτητής: Ούτας (Χατζηδάκης – Δρακάκης)

•Ν. Κισσαμικός-Πανακρωτηριακός στο Καστέλι

Διαιτητής: Κουκουράκης (Μπραουδάκη – Μαρκετάκης)

Πρωτάθλημα Κ16 “Ιορδ. Ακασιάδης”

1η αγωνιστική

Σάββατο (15:00)

•Ιδομενέας-Απόλλων στον Γαλατά

Διαιτητής: Βαλεντάκης (Μπάντα – Κίνας)

•Ακ.Ν Κυδωνίας-Ν. Μινωταύρου στους Αγ. Αποστόλους

Διαιτητής: Λογαρίδης (Μαρκουλάκης – Σφίγγας)

•Χανιά Σίτυ-Ηρακλής Ν. στον Αλικιανό

Διαιτητής: Σφακιανάκης (Παναγόπουλος – Φώτης)

•Αρης Σούδας–Πλατανιάς στη Σούδα

Διαιτητής: Ζιούτης (Στεφάνσκι-Κάτσουλας)

•Κισσαμικός-Πανακρωτηριακός στην Αγ. Μαρίνα

Διαιτητής: Χάμπας (Σωτηράκης – Δράκος Γ.)

Στις 17:00

•Γρανίτης-Φοίνικας στην Αγ. Μαρίνα

Διαιτητής: Δράκος Γ. (Χάμπας – Σωτηράκης)

Κυριακή (15:00)

• ΑΠ Σούδας-Ροδωπού στα Νεροκούρου

Διαιτητής: Κοντογεώργος Ευτ. (Φώτης – Μαρκουλάκης)

• Κρ. Αστέρας-Ιωνία 2000 στους Αγ. Αποστόλους

Διαιτητής: Δρακάκης Χ. (Χατζηδάκης – Σφίγγας)