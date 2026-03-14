Σαββατοκύριακο στα γήπεδα

Σαββατοκύριακο των ντέρµπι αυτό που διανύουµε µε πολύ σπουδαία παιχνίδια σε όλες τις κατηγορίες του ποδοσφαίρου. Ντέρµπι παραµονής αύριο στα Περιβόλια (3µµ) για τα Χανιά που υποδέχονται την Καλλιθέα και ντέρµπι τίτλου στη Γ’ Εθνική γυναικών µερικές δεκάδες χιλιόµετρα πιο δυτικά µε τον 2ο Ποσειδώνα Ladies να φιλοξενεί στο Κολυµπάρι τον πρωτοπόρο ΑΟΧ. Πολύ µεγάλα παιχνίδια και στο τοπικό καθώς ο πρωτοπόρος της Α’ ΕΠΣΧ Πλατανιάς υποδέχεται σήµερα στο Μάλεµε τον 2ο Πανακρωτηριακό ενώ στον Αλικιανό ΑΕ Κυδωνίας και Μινώταυρος παίζουν το τελευταίο τους ίσως χαρτί. Αύριο δεσπόζει το ντέρµπι κορυφής στη Σούδα για την Β’ ΕΠΣΧ µε τον Ποσειδώνα να αντιµετωπίζει την Θύελλα.

Στο βόλεϊ έχουµε τον πρώτο ηµιτελικό των γυναικών ανάµεσα σε Σούδα – ΣΦΠΧ ενώ οι νεάνιδες του Κύδωνα ως δευτεραθλήτριες Κρήτης αγωνίζονται στο πανελλήνιο πρωτάθληµα και στο κλειστό Μεταµόρφωσης. Στο µπάσκετ µεγάλο παιχνίδι σήµερα στους άντρες ΟΑΧ – Εργοτέλης ενώ υπάρχει και το F4 των εφήβων στο Λίντο το Σαββατοκύριακο µε διπλή χανιώτικη παρουσία (ΑΟΚ Χανιά, Κύδων). Τέλος στο χάντµπολ ο Ιδοµενέας υποδέχεται σήµερα την Ακαδηµία Πάτρας. Εδώ µετά από συνάντηση εκπροσώπων των σωµατείων του χάντµπολ και του µπάσκετ σε κλίµα αµοιβαίων εξηγήσεων υπήρξε συµφωνία να πέσουν οι τόνοι και όλες οι οµάδες να κάνουν ότι καλύτερο µπορεί για να µην εµφανισθεί ξανά το πρόβληµα µε την µαταίωση αγώνα λόγω κόλλας στο παρκέ. Πιο αναλυτικά το πρόγραµµα:

ΣΤΟ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ

Σούπερ Λιγκ 2

Πλέι άουτ

5η αγωνιστική

• Χανιά – Καλλιθέα

Την πρώτη εντός έδρας νίκη ψάχνει αύριο στα Περιβόλια (15:00) η οµάδα των Χανίων µε την οµάδα της Καλλιθέας για να µπορέσει να αυξήσει τις ελπίδες για παραµονή.

∆ιαιτητής θα είναι ο Κεχαγιάς από την Κοζάνη µε βοηθούς τους Κωνσταντόπουλο (Αρκαδίας) – Κουντουρά (Μακεδονίας), 4ος ο Ηρακλειώτης Μαυραντωνάκης και παρατηρητή διαιτησίας ο Παπαδάκης από το Λασίθι.

Οι υπόλοιπες αυριανές συναντήσεις (15:00):

• Ελλάς Σύρου-Παναργειακός

• Αιγάλεω-Ηλιούπολη

Στα πλέι οφ θα παίξουν αύριο:

5η αγωνιστική (15:00)

• Καλαµάτα-Ολυµπιακός Β (Action 24)

• Μαρκό-Πανιώνιος

Στον βόρειο όµιλο θα παίξουν σήµερα:

Πλέι οφ

5η αγωνιστική (15:00)

• Αναγ. Καρδίτσας-Αστέρας B’

• Ηρακλής-Νίκη Βόλου (Action 24)

Πλέι άουτ

5η αγωνιστική (15:00)

• Νέστος Χρυσ.-Καβάλα

• Καµπανιακός-ΠΑΣ Γιάννινα

• Μακεδονικός-ΠΑΟΚ Β

Γ’ Εθνική γυναικών

12η αγωνιστική

• Ποσειδών L. – ΑΟΧ

Ντέρµπι κορυφής αύριο στις 15:00 στο γήπεδο Κολυµπαρίου µε διαιτητή τον Ρεθεµνιώτη Αγαλιώτη και βοηθούς τους Πετράκη και Βαρβαντάκη ενώ παρατηρητή διαιτησίας θα είναι ο Τριανταφύλλου.

• Χάλης – Λίντο

Σήµερα στις 15:00 στο Βαρύπετρο ο Χάλης υποδέχεται την οµάδα του Ηρακλείου µε διαιτητή τον Ταµπουρατζή και βοηθούς τον Βλαχάκη και την Κατσιµάρη (Ρεθύµνου)

• Επισκοπή – Αναγ.Ιεράπετρας (αύριο 15:00)

Ρεπό: Στίλβη

Α’ κατηγορία “Γ. Βούρβαχης”

24η αγωνιστική

Σάββατο (15:30)

• Άρης Σούδας – Ιδοµενέας (Σούδας)

∆ιαιτητής: Κρικέλης (Λεκάκης – Κελαϊδής)

• Πλατανιάς – Πανακρωτηριακός (Μάλεµε)

∆ιαιτητής: Κουκουράκης (Κολοκοτρώνης – Μαρκάκης)

• ΑΕ Κυδωνίας – Μινώταυρος (Αλικιανού)

∆ιαιτητής: Τσαγκαράκης (Μαυρεδάκης – Πατσουράκης)

• Παγχανιακός/ΑΟ∆Α – Ιωνία 2000 (Αγ. Αποστόλων)

∆ιαιτητής: Σινιοράκης (Μπραουδάκη – Ζιούτης)

• Κρ. Αστέρας – Αµιλλα (Μ. Ελιάς)

∆ιαιτητής: Νταµαδάκης (Στεφανίδου – Σφακιανάκης)

• Σπάθα – Απόλλων (Κολυµπαρίου)

∆ιαιτητής: Κανελάκης (Λογαρίδης – Βαλεντάκης)

Κυριακή (15:30)

• Νέος Κισσαµικός – Ηρακλής Ν. (Καστελίου)

∆ιαιτητής: Ούτας (Πατσουράκης – Περουλάκης)

Στις 16:00

• Ήφαιστος – Παλαιόχωρα (Νεροκούρου)

∆ιαιτητής: Γιαννουλάκης (Μπραουδάκη – Φώτης)

Β’ κατηγορία “Γ. Ζαγουράκης”

21η αγωνιστική

Σάββατο (15:30)

• Ασπίδα – Άρης Βουκ. (Ναυστάθµου)

∆ιαιτητής: Μισαηλίδης (Μαρκετάκης – Σωτηράκης)

Κυριακή (11:00)

• Νέοι Μινωταύρου – ΕΘΚ (Μουρνιών)

∆ιαιτητής: Κελαϊδής (Βαλεντάκης – Κατσαρός)

• Ίκαρος Μ. – Τάλως (Νεροκούρου)

∆ιαιτητής: Σινιοράκης (Στεφανίδου – Σφακιανάκης)

Στις 15:30

• Ποσειδών Τσ. – Θύελλα Καλ. (Σούδας)

∆ιαιτητής: Μισαηλίδης (Μαρκετάκης – ∆ρακάκης)

• Αστέρας Χαλ. – Τιτάν (Μ. Ελιάς)

∆ιαιτητής: Κρικέλης (Κολοκοτρώνης – Λεκάκης)

• Κορωνίδα – ∆όξα Π. (Ν. Χωριού)

∆ιαιτητής: Ζιούτης (Σωτηράκης – Μαραγκάκης)

∆ευτέρα (19:00)

• Θησέας – Χάλης (Μ. Ελιάς)

∆ιαιτητής: Κασσελάκης (Μπαντά – Βράγκου)

Πρωτάθληµα Κ16 “Ιορδ. Ακασιάδης”

24η αγωνιστική

Σάββατο (12:30)

• Πλατανιάς – Πανακρωτηριακός (Μοδίου)

Στις 13:15

• Άρης Σούδας – Ιδοµενέας (Σούδας)

• Χανιά Σίτυ – Νέοι Μινωταύρου (Αλικιανού)

• Ακαδ.Ν. Κυδωνίας – Ιωνία (Αγ. Αποστόλων)

• Κρ. Αστέρας – Ροδωπού (Μ. Ελιάς)

Κυριακή (13:15)

• Κισσαµικός – Ηρακλής Νερ. (Καστελίου)

• ΑΠ Σούδας – Φοίνικας (Νεροκούρου)

• Γρανίτης – Απόλλων (Μ. Ελιάς)

Πρωτάθληµα Κ14 “Παναγ. Καρατζής”

5η αγωνιστική (β’ φάση)

Σάββατο

Νεροκούρου

• Πλατανιάς – Καλτσέτο* (09:30)

• Τιτάν – Μινώταυρος* (11:30)

• ΑΠ Σούδας – Πανακρωτηριακός* (13:30)

Αγ. Μαρίνα

• Γρανίτης – Περιβόλια (09:30)

• Ηρακλής Ν. – Ασπίδα (09:30)

• Απόλλων – Ακ.Ν. Κυδωνίας* (09:30)

Κυριακή

Σούδα

• Μινώταυρος Β – Καλτσέτο Β (09:00)

• Ακ.Ν. Κυδωνίας Β – ∆όξα Π* (11:00)

• ΑΠ Σούδας Β – Κισσαµικός (13:00)

Ρεπό: Φοίνικας

*Με αστερίσκο ο όµιλος Τίτλου

ΣΤΟ ΒΟΛΕΪ

Σάββατο

Νεανίδων

Πανελλήνιο πρωτάθληµα

• Κύδων – Απόλλων Π. (Μεταµόρφωσης, 17:00).

∆ιαιτητές: Κατσιάρας, Τόλιος. Ο Κύδωνας διεκδικεί την 2η θέση και πρόκριση στους ηµιτελικούς της Κυριακής.

Κορασίδων Α’

Χιαστί (β’ αγώνες)

• ΑΘΛΕΣΗ – Αρκάδι (Λίντο, 13:00)

• Κύδων – Γρύπας (αναβλήθηκε)

• Σούδα – Αστέρας (αναβλήθηκε)

• ΟΦΗ – Ν.ΟΠΕΡ (αναβλήθηκε)

Κορασίδων Β’

9η αγωνιστική

• Κύδων – Σούδα (Χανίων, 20:00)

• Αετός – ΣΦΠΧ2 (Σούδας, 18:00)

• Ν.ΟΠΕΡ – Ανεµος2 (Ρεθύµνου, 12:00)

• Αρκάδι – Τάνος (έχουν παίξει, 3-2)

Παγκορασίδων Β’

3η αγωνιστική (εξ αναβολής)

• Τάνος – ΣΦΠΧ (Βάµου, 15:00)

Κυριακή

Γυναικών

Χιαστί (ηµιτελικοί)

• Σούδα – ΣΦΠΧ (Σούδας, 16:00)

• Κύδων – ΑΘΛΕΣΗ (αναβλήθηκε)

Κατάταξης (5-8)

• Αστέρας – ΓΕΗ (Λίντο, 20:00)

• Γρύπας – Αρκάδι (Μελεσσών, 14:00)

Ανδρών

8η αγωνιστική

• Αρκάδι – ΣΦΠΧ (Ρεθύµνου, 18:00)

• Ανεµος – ΓΕΙ (Κλαδισού, 16:00)

• Σούδα – ΓΕΗ (αναβλήθηκε)

Παµπαίδων

7η αγωνιστική

• ΣΦΠΧ – Αρκάδι (Σούδας, 12:00)

• ΓΕΗ – ΑΘΛΕΣΗ (αναβλήθηκε)

Ρεπό: ΟΦΗ

Παγκορασίδων Β’

9η αγωνιστική

• Σούδα – Αετός (Σούδας, 10:00)

• Τάνος – Κύδων (Βάµου, 14:00)

• ΣΦΠΧ – Αρκάδι (Σούδας, 14:00)

• Ακρωτήρι – Ανεµος2 (Ακρωτηρίου, 12:00)

• Ν.ΟΠΕΡ – Ανεµος (Ρεθύµνου, 16:00)

ΣΤΟ ΜΠΑΣΚΕΤ

Σάββατο

Ανδρών

20η αγωνιστική

• ΟΑΧ-Εργοτέλης (Χανίων, 16:00)

• ΑΟΚ Χανιά-Κύδων (Χανίων, 18:00)

• Πλατανιάς-Αγ. Νικόλαος (Ταυρωνίτη, 16:00)

• Μεσσαρά-Ηρόδοτος (Μοιρών, 19:00)

• Ηράκλειο- Ιεράπετρα (Λίντο, 19:30)

• Ακαδηµία-Κρήτες 20-0 ά.α.

Γυναικών

9η αγωνιστική

• ΑΕ Πλατανιά – Αρκάδι (Ρεθύµνου, 14:00)

• Ηρόδοτος – ΟΦΗ (Αλικαρνασσού, 16:00)

Ρεπό: Ηράκλειο

Εφήβων (Φάιναλ 4)

• Ανδρογέας – Κύδων (Λίντο, 16:00)

• Ηράκλειο – ΑΟΚ Χανιά (Λίντο, 18:00)

Παµπαίδων

3η αγωνιστική

• ΟΑΧ2 – ΑΟΚ Χανιά2 (Κλαδισού, 14:00)

• Χανιά BC – ΑΟ Kισσάµου (Κλαδισού, 16:00)

• Πλατανιάς-ΑΓΟΡ2 (Ταυρωνίτη, 18:00)

Κυριακή

Εφήβων (Φάιναλ 4)

• Μικρός Τελικός (Λίντο, 11:00)

• Τελικός (Λίντο, 13:00)

Νεανίδων

10η αγωνιστική (εξ αναβολής)

• ΟΦΗ – Πλατανιάς (ΒΑΚ, 17:00)

Παµπαίδων

3η αγωνιστική

• ΟΑΧ1 – ΑΟΚ Χανιά1 (Χανίων, 11:00)

• Ακρωτήρι – ΑΓΟΡ1 (Ακρωτηρίου, 14:00)

• Κύδων – Ακαδηµία (Ρεθύµνου, 18:00)

ΣΤΟ ΧΑΝΤΜΠΟΛ

Β’ Εθνική ανδρών

15η αγωνιστική

• Ιδοµενέας – Ακαδηµία Πάτρας

Σήµερα στο κλειστό του ΕΑΚ Χανίων (15:30) ο σύλλογος του Γαλατά υποδέχεται την οµάδα της Πάτρας µε διαιτητές τους Ζήση και Χαραλαµπίδη.

Α2 Γυναικών

13η αγωνιστική (εξ αναβολής)

• ΑΣ Ηλιούπολης – ΕΑΧ Χανιά

Σήµερα στις 20:30 στο κλειστό της Ηλιούπολης µε διαιτητές τους Κουλαµπά – Φουσέκα.

19η αγωνιστική

• Ολυµπιακός Π. – ΕΑΧ Χανιά

Αύριο στις 14:00 στο ΣΕΦ οι Χανιώτισσες δίνουν το δεύτερο παιχνίδι τους στην Αττική. ∆ιαιτητές θα είναι οι Μπράµου – Ποδηµατά.

Παίδων

• Ιδοµενέας – Ωρίωνας

Πρεµιέρα στο πρωτάθληµα µε τη συνάντηση αύριο (18:00) στον Κλαδισό