Αθλητικά

Σαββατοκύριακο στα γήπεδα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Στο Αργος δοκιµάζεται σήµερα η οµάδα των Χανίων και µάλλον παίζει ένα από τα τελευταία της χαρτιά απέναντι στην ουραγό τοπική οµάδα. Την ίδια ώρα ο Γρανίτης δίνει στο “Ελ. Πατακάκης” των Μουρνιών µε αντίπαλο τη Θύελλα το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι του στην κανονική διάρκεια της Γ’ Εθνικής µε αντίπαλο την Θύελλα Ραφήνας και θέλει να συνεχίσει τις καλές εµφανίσεις του τελευταία. Σηµαντικά παιχνίδια στο τοπικό αν και απουσιάζει το ντέρµπι στην Α’ ενώ στην Β’ δεσπόζει το κυριακάτικο Αρης Βουκολιών – Θύελλα Καλάθενων. Τέλος µειωµένη είναι η αθλητική κίνηση στα αθλήµατα σάλας όπου πάντως υπάρχει το πολύ σηµαντικό Τουρνουά Μεικτών Ενώσεων Αγοριών της ΕΟΚ στα Κ14 (παµπαίδες) όπου στο κλειστό του Κλαδισού αγωνίζονται οι 6 οµάδες της Νοτίου Ελλάδας.

Πιο αναλυτικά:

ΣΤΟ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ

Σούπερ Λιγκ 2 Πλέι άουτ

2η αγωνιστική

• Παναργειακός –Χανιά

Απέναντι στον ουραγό σήµερα στο Αργος (15:00) τα Χανιά θέλουν να “ρεφάρουν” τις απώλειες στα Περιβόλια από την Ελλάδα Σύρου και να κρατήσουν ζωντανές τις ελπίδες τους για παραµονή. ∆ιαιτητής θα είναι ο Χιώτης Τζαµουτζαντώνης µε βοηθούς τους Πριόνα – Ιωάννου (Εύβοιας), 4ο τον Αθηναίο Αλάµπεη και παρατηρητή διαιτησίας τον Λαµπρόπουλο από την Ηλεία.

Οι υπόλοιπες σηµερινές συναντήσεις (15:00):

• Ελλάς Σύρου – Αιγάλεω

• Καλλιθέα – Ηλιούπολη

Στα πλέι οφ θα παίξουν σήµερα:

2η αγωνιστική (15:00)

• Ολυµπιακός Β – Καλαµάτα

• Πανιώνιος – Μαρκό (Action 24)

Στον βόρειο όµιλο θα παίξουν αύριο:

Πλέι οφ

2η αγωνιστική (15:00)

• Νίκη Βόλου – Ηρακλής (Action 24)

• Αστέρας Β – Αναγ. Καρδίτσας

Πλέι άουτ

2η αγωνιστική (15:00)

• Καβάλα – Καµπανιακός

• ΠΑΣ Γιάννινα – ΠΑΟΚ Β

• Νέστος Χρυσ. – Μακεδονικός

Γ’ Εθνική

21η αγωνιστική

• Γρανίτης – Θύελλα Ραφήνας

Τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι σήµερα στις Μουρνιές (15:00) για τον σύλλογο της Αγίας Μαρίνας που θα δώσει βέβαια και 2-3 ακόµα αγώνες εκεί για τα πλέι άουτ.

∆ιαιτητής θα είναι ο Ρεθεµνιώτης Καλυβιανάκης µε βοηθούς τους Βλαχάκη και Πετράκη ενώ παρατηρητής διαιτησίας θα είναι ο Κοκκινάκης (Ηρακλείου)

Το υπόλοιπο σηµερινό πρόγραµµα (15:00)

• Μύκονος – Αστέρας Βάρης (11:00)

• Σαρωνικός Αναβ. – Χαϊδάρι

• Ιωνικός – ΠΟΑ

• Εθνικός – Αίας Σαλαµίνας

• Γιούχτας – Ηλυσιακός

∆ιαιτητής ο Κουκλάκης µε α’ βοηθό τον Μαυρεδάκη (Χανίων)

Πρωτάθληµα Κ17 γυναικών

9η αγωνιστική

• ΑΟ Χανιά – ΑΣ Τριάντα Ιαλυσου

Σήµερα στις 11:30 στη Μοναχή Ελιά οι γηπεδούχοι υποδέχονται την πρωτοπόρο οµάδα της Ρόδου και µε νίκη διεκδικούν θέση στην δυάδα. ∆ιαιτητής θα είναι η Μπραουδάκη µε βοηθούς τους Ντάλιο και Βεργεράκη.

• Ν. Εργοτέλη – Ποσειδών Ladies

Αύριο στις 15:00 στο Μαρτινέγκο ο αγώνας µε διαιτητή τον Μπλαβάκη (Μασέλη – Θέµελη) από το Ηράκλειο.

• ΡΕΑ – ΟΦΗ (σήµερα 17:00)

∆ιαιτητής: Νταµαδάκης (Βράγκου – Μπαντά)

Α’ κατηγορία “Γ. Βούρβαχης”

21η αγωνιστική

Σάββατο (15:00)

• Ιδοµενέας – ΑΕ Κυδωνίας (Αγ. Αποστόλων)

• Ν. Κισσαµικός–Παγχανιακός/ΑΟ∆Α (Καστελίου)

• Πλατανιάς – Κρ. Αστέρας (Μάλεµε)

• Άρης Σούδας – Ήφαιστος (Σούδας)

• Ιωνία 2000 – Αµιλλα (Μ. Ελιάς)

Κυριακή (15:00)

• Πανακρωτηριακός – Σπάθα (Καθιανών)

• Ηρακλής Νερ. – Απόλλων (Νεροκούρου)

Β’ κατηγορία “Γ. Ζαγουράκης”

18η αγωνιστική

Σάββατο (15:00)

• Τάλως – Νέοι Μινωταύρου (Νεροκούρου)

• Κορωνίδα – Ποσειδών Τσ. (Ν. Χωριού)

Στις 19:00

• ∆όξα Π. – Τιτάν (Μ. Ελιάς)

Κυριακή (11:00)

• Χάλης – ΕΘΚ (Βαρύπετρου)

Στις 15:00

• Άρης Β. – Θύελλα Καλ. (Βουκολιών)

• Ασπίδα – Ίκαρος Μ. (Ναυστάθµου)

Τετάρτη (19:30)

• Θησέας – Αστέρας Χ. (Μ. Ελιάς)

Πρωτάθληµα Κ16 “Ιορδ. Ακασιάδης”

21η αγωνιστική

Σάββατο (10:45)

• Νέοι Μινωταύρου – Φοίνικας (Νεροκούρου)

Στις 12:15

• Πλατανιάς – Κρ. Αστέρας (Μάλεµε)

• Ιωνία 2000 – Ροδωπού (Αγ. Αποστόλων)

Στις 12:45

• Ιδοµενέας – Χανιά Σίτυ (Αγ. Αποστόλων)

• Κισσαµικός – Ακ.Ν. Κυδωνίας (Νεροκούρου)

• Άρης Σούδας – ΑΠ Σούδας (Σούδας)

Κυριακή (12:45)

• Πανακρωτηριακός – Γρανίτης (Καθιανών)

• Ηρακλής Νερ. – Απόλλων (Νεροκούρου)

ΣΤΟ ΜΠΑΣΚΕΤ

Τουρνουά Μεικτών Ενώσεων Αγοριών

Ξεκίνησε χθες στον Κλαδισό και συνεχίζεται σήµερα ενώ θα ολοκληρωθεί την ∆ευτέρα η σηµαντική αυτή διοργάνωση της ΕΟΚ. Το πρόγραµµα του τριηµέρου για τις 6 οµάδες του Νότου:

Σάββατο (09:30 – 21:30)

Η ΕΚΑΣΚ θα παίξει µε ΕΣΚΑΗ (11:45) και ΕΣΚΑΝΑ (19:30)

Κυριακή (10:00 – 22:00)

Η ΕΚΑΣΚ θα παίξει µε

ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ/ΕΣΚΑΚ (20:15)

∆ευτέρα (12:00 – 18:30)

Η ΕΚΑΣΚ θα παίξει µε  ΕΣΚΑΣΕ (12:00)

Επίσης για το αντίστοιχη διοργάνωση στα κορίτσια θα παίξουν αύριο Κυριακή ΕΚΑΣΚ-ΕΣΚΑ (Κυριακή, 15:00).

ΣΤΟ ΒΟΛΕΪ

Σάββατο

Παίδων

9η αγωνιστική

• Αρκάδι – ΣΦΠΧ (Ρεθύµνου, 18:00)

• ΓΕΗ – ΓΕΙ

• ΟΦΗ – Ν.ΟΠΕΡ

Κορασίδων Α’

10η αγωνιστική (εξ αναβολής)

• Ν.ΟΠΕΡ – Σούδα (Ρεθύµνου, 12:30)

Κορασίδων Β’

7η αγωνιστική

• Τάνος – ΣΦΠΧ2 (Βάµου, 16:00)

• Αρκάδι – Ανεµος (Περιβολίων, 13:00)

Κυριακή

Ανδρών

6η αγωνιστική

• Ανεµος – ΣΦΠΧ (Ταυρωνίτη, 16:00)

• ΓΕΙ – ΓΕΗ

• Αρκάδι – Σούδα (αναβλήθηκε)

