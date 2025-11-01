Σαββατοκύριακο στα γήπεδα

Εκτός έδρας αγωνίζονται αύριο οι χανιώτικες οµάδες ποδοσφαίρου στις εθνικές κατηγορίες ανδρών και γυναικών µε εξαίρεση τον Χάλη που υποδέχεται στο Βαρύπετρο την Αναγέννηση Ιεράπετρας. Σπουδαία παιχνίδια στο τοπικό µε ντέρµπι σήµερα στον Αλικιανό (Α’) και Καστέλι (Β’) ενώ την Κυριακή έχουµε σέντρα στην Γ’ ΕΠΣΧ µε αγώνες σε ουδέτερα γήπεδα. Οσον αφορά στους αγώνες µπάσκετ το ∆Σ της ΕΚΑΣΚ αποφάσισε, όπως ανακοινώθηκε, την αναβολή όλων των αγώνων µπάσκετ, σήµερα και αύριο, προκειµένου να µην υπάρξουν προβλήµατα µε τις µετακινήσεις των αθλητών και αθλητριών, εξαιτίας των κινητοποιήσεων στους δρόµους της Κρήτης.

Το πρόγραµµα:

ΣΤΟ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ

Σούπερ Λιγκ 2

Νότιος όµιλος

8η αγωνιστική

•Αιγάλεω – Χανιά

Την Κυριακή στις 15:00 στο ∆ηµοτικό Στάδιο Ψαχνών στην Εύβοια οι Χανιώτες θέλουν να δώσουν συνέχεια στο διπλό που πέτυχαν στην Ηλιούπολη. ∆ιαιτητής θα είναι ο Αλιάγας (∆υτ. Αττικής) µε βοηθούς τους Βισκαδούρο Α. (Ηρακλείου) – Παντελίδου (Αν. Αττικής), 4ο τον Αθηναίο Στεργιώτη και παρατηρητή διαιτησίας τον Γιαννουγλίδη επίσης από την Αθήνα.

Το πρόγραµµα στο νότιο όµιλο

Σάββατο (14:00)

•Καλλιθέα – Μαρκό (14:00)

Στις 15:00

•Καλαµάτα – Παναργειακός

•Ολυµπιακός Β’ – Ηλιούπολη

Κυριακή (13:00)

•Ελλάς Σύρου – Πανιώνιος

Οι αγώνες στον βόρειο όµιλο

Σάββατο (15:00)

•ΠΑΟΚ Β – Μακεδονικός

•Νέστος Χρυσούπολης – Νίκη Βόλου

Κυριακή (14:00)

•Καµπανιακός – Αστέρας Β

•Αναγ. Καρδίτσας – ΠΟΤ Ηρακλής

Στις 15:00

•ΠΑΣ Γιάννινα – Καβάλα

*Για το πρωτάθληµα Κ19 θα παίξουν Καλλιθέα – Χανιά αύριο στις 14:00 στο γήπεδο Ελληνικού (Σούρµενα) µε διαιτητή τον Πειραιώτη Ηλιόπουλο και βοηθούς τους Σταµατόπουλο (Χίου) – Καρακίτσο (Θεσσαλίας)

Γ’ Εθνική

7η αγωνιστική

•Αστέρας Βάρης-Γρανίτης

Αύριο στις 15:00 στο γήπεδο Βάρης η οµάδα της Αγίας Μαρίνας θα προσπαθήσει να αποσπάσει το πρώτο της θετικό αποτέλεσµα. ∆ιαιτητής θα είναι ο Φωτάκος µε βοηθούς τον Χατζηδάκη και την Ευθ. Λώνη (Αθηνών) ενώ παρατηρητής διαιτησίας θα είναι ο Κορίνθιος Παπανικολάου.

Το υπόλοιπο αυριανό πρόγραµµα (15:00)

•ΠΟΑ-Αίας Σαλαµίνας

∆ιαιτητής: Μισαηλίδης (Χανίων)

•ΑΕ Μυκόνου-Ηλυσιακός (12:30)

•Χαϊδάρι-Θύελλα Ραφήνας

•Σαρωνικός-Εθνικός

•Ιωνικός-Γιούχτας

Γ’ Εθνική γυναικών

2η αγωνιστική

•Χάλης – Αναγ. Ιεράπετρας

Στο Βαρύπετρο αύριο οι γηπεδούχοι (15:00) δεν αναµένεται να αντιµετωπίσουν δυσκολίες από το νεοσύστατο σωµατείο του Λασιθίου. ∆ιαιτητής θα είναι ο Αγαλιώτης από το Ρέθυµνο µε βοηθούς τους Πετράκη και Σαρρή.

•Επισκοπή – ΑΟ Χανιά

Στο γήπεδο “Θ. Βαρδινογιάννης” αγωνίζεται αύριο στις 15:00 ο ΑΟΧ µε στόχο την νίκη. ∆ιαιτητής θα είναι ο Γιγουρτζης από το Ηράκλειο µε βοηθούς τις Μασέλη και Ζουρνατζίδη.

•Λίντο – Στίλβη

Αύριο στο Λίντο Σόκερ (15:00) απέναντι στην ανεβασµένη γηπεδούχο οµάδα δοκιµάζονται οι Χανιώτισσες µε διαιτητή τον Ρ. Σταυρουλάκη (Ρεθύµνου) και βοηθούς τους Μπουρίκα και Σιγανό (Λασιθίου)

Ρεπό: Ποσειδών Ladies

Α’ κατηγορία “Γ. Βούρβαχης”

8η αγωνιστική

Σάββατο (15:00)

•Πλατανιάς – Ιδοµενέας στο Μάλεµε

∆ιαιτητής: Τρίγκας (Κολοκοτρώνης – Πατσουράκης)

•ΑΕ Κυδωνίας – Πανακρωτηριακός στον Αλικιανό

∆ιαιτητής: Κανελάκης (∆ρακάκης – Λεκάκης), 4ος: Κρικέλης

•Παγχανιακός/ΑΟ∆Α – Ηρακλής Ν. στους Αγ. Αποστόλους

∆ιαιτητής: Μισαηλίδης (Σφακιανάκης – Σωτηράκης)

• Ήφαιστος – Ιωνία 2000 στα Νεροκούρου

∆ιαιτητής: Σινιοράκης (Βράγκου – Μπραουδάκη)

•Σπάθα – Άµιλλα στο Κολυµπάρι

∆ιαιτητής: Τσαγκαράκης (Μαρκέτακης – Στεφανίδου)

Κυριακή (15:00)

•Ν. Κισσαµικός – Αρης Σούδας στο Καστέλι

∆ιαιτητής: Ούτας (Μπραουδάκη – Λεκάκης)

•Κρ. Αστέρας – Μινώταυρος στη Μ. Ελιά

∆ιαιτητής: Κασσελάκης (Κολοκοτρώνης – ∆ρακάκης)

•Απόλλων – Παλαιόχωρα στη Σούδα

∆ιαιτητής: Κουκλάκης (Βαλεντάκης – Χατζηδάκης)

Β’ κατηγορία “Γ. Ζαγουράκης”

5η αγωνιστική

Σάββατο (15:00)

• Θύελλα Καλ. – Άρης Βουκ. στο Καστέλι

∆ιαιτητής: Γιαννουλάκης (Βαλεντάκης – Ζιούτης)

• Τιτάν – ∆όξα Παχ. στο Ν. Χωριό

∆ιαιτητής: Ούτας (Φώτης – Ντάλιος)

• Ποσειδών Τσικ. – Κορωνίδα στη Σούδα

∆ιαιτητής: Κοτσιφάκης (Κοντογεώργος Θ. – ∆ράκος)

Κυριακή (10:30)

• Αστέρας Χαλ. – Θησέας στη Μ. Ελιά

∆ιαιτητής: Σινιοράκης (Κελαΐδης – Σφακιανάκης)

Στις 11:00

• ΕΘΚ – Χάλης στα Καθιανά

∆ιαιτητής: Γιαννουλάκης (Κοντογεώργος Θ.- Σωτηράκης)

∆ευτέρα (19:00)

• Ν. Μινώταυρου – Τάλως στις Μουρνιές

∆ιαιτητής: Ζιούτης (Κρικέλης – Ντάλιος)

• Ίκαρος Μ. – Ασπίδα στα Νεροκούρου

∆ιαιτητής: Γιαννουλάκης (Κανελάκης – Λογαρίδης)

Γ’ κατηγορία

1η αγωνιστική

Κυριακή (15:00)

•Ν. Κισσαµικός Β – Κουµπές στο Μόδι

∆ιαιτητής: Κρικέλης (Κατσάρος – Περουλάκης

•Σφακιά – Ροδωπού στις Μουρνιές

∆ιαιτητής: Νταµαδάκης (Νικολαΐδης – Μαρκουλάκης

•Ασπάλαθος – Υρτακίνα στις Βουκολιές

∆ιαιτητής: Κελαϊδής (Κατσούλας – Χάµπας)

Πρωτάθληµα Κ16 “Ιορδ. Ακασιάδης”

8η αγωνιστική

Σάββατο (12:15)

•Πλατανιάς – Ιδοµενέας στο Μάλεµε

Στις 12:45

•Κισσαµικός – Άρης Σ. στη Σούδα

•Χανιά Σίτυ – Πανακρωτηριακός στον Αλικιανό

•Ακ.Ν Κυδωνίας – Ηρακλής Ν. (Αγ. Αποστόλων)

•ΑΠ Σούδας – Ιωνία 2000 στα Νεροκούρου

Κυριακή (12:45)

•Κρ. Αστέρας – Ν. Μινώταυρου στη Μ. Ελιά

•Γρανίτης – Ροδωπού στις Μουρνιές

•Απόλλων – Φοίνικας στη Σούδα

Πρωτάθληµα Κ14 “Παναγ. Καρατζής”

3η αγωνιστική

Σάββατο

“Ελ. Πατακάκης”

•Κρ. Αστέρας-Μινώταυρος* (09:30)

•∆όξα Παχιανών-Απόλλων* (11:30)

•Παλαιόχωρα-ΑΠ Σούδας Β* (13:30)

Νεροκούρου

•Ακ.Ν Κυδωνίας Β-ΑΠ Σούδας (11:30)

Κυριακή

Αγ. Απόστολοι

•Γρανίτης-Μινώταυρος Β (09:30)

•Καλτσέτο Β-Περιβόλια* (11:30)

•Ακ.Ν Κυδωνίας-Κισσαµικός* (13:30)

Νεροκούρου

•Πλατανιάς-Καλτσέτο (09:30)

•Ηρακλής-Ασπίδα (11:30)

•Τιτάν-Φοίνικας (13:30)

Ρεπό: Πανακρωτηριακός*

Με αστερίσκο οι αγώνες του 1ου οµίλου

ΣΤΟ ΒΟΛΕΪ

Σάββατο

Νεανίδων

9η αγωνιστική

•Ανεµος – Κύδων (Κλαδισού, 17:00)

•Αετός – Σούδα (Σούδας, 14:00)

•ΣΦΠΧ – Ν.ΟΠΕΡ (Σούδας, 16:00)

Ρεπό: Ακρωτήρι

Εφήβων

7η αγωνιστική

•Σούδα – ΓΕΗ (αναβλήθηκε)

•ΓΕΙ – ΣΦΠΧ (αναβλήθηκε)

•Ν.ΟΠΕΡ – ΟΦΗ (14:00)

Κυριακή

Κύπελλο Ανδρών

•Σούδα – ΣΦΠΧ (Σούδας, 20:00)

•Αρκάδι – Ανεµος (Ρεθύµνου, 18:00)

Κύπελλο Γυναικών

•ΣΦΠΧ – Σούδα (Σούδας, 18:00)

•Γρύπας – Αστέρας (15:00)

•ΓΕΗ – ΑΘΛΕΣΗ

Νεανίδων

10η αγωνιστική

•ΣΦΠΧ – Ανεµος (Σούδας, 14:00)

•Κύδων – Ακρωτήρι (Χανίων, 17:00)

•Σούδα – Ν.ΟΠΕΡ (Σούδας, 16:00)

Ρεπό: Αετός