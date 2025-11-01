menu
21.1 C
Chania
Σάββατο, 1 Νοεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΑθλητικά
Αθλητικά

Σαββατοκύριακο στα γήπεδα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Εκτός έδρας αγωνίζονται αύριο οι χανιώτικες οµάδες ποδοσφαίρου στις εθνικές κατηγορίες ανδρών και γυναικών µε εξαίρεση τον Χάλη που υποδέχεται στο Βαρύπετρο την Αναγέννηση Ιεράπετρας. Σπουδαία παιχνίδια στο τοπικό µε ντέρµπι σήµερα στον Αλικιανό (Α’) και Καστέλι (Β’) ενώ την Κυριακή έχουµε σέντρα στην Γ’ ΕΠΣΧ µε αγώνες σε ουδέτερα γήπεδα. Οσον αφορά στους αγώνες µπάσκετ το ∆Σ της ΕΚΑΣΚ αποφάσισε, όπως ανακοινώθηκε, την αναβολή όλων των αγώνων µπάσκετ, σήµερα και αύριο, προκειµένου να µην υπάρξουν προβλήµατα µε τις µετακινήσεις των αθλητών και αθλητριών, εξαιτίας των κινητοποιήσεων στους δρόµους της Κρήτης.

Το πρόγραµµα:

ΣΤΟ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ

Σούπερ Λιγκ 2

Νότιος όµιλος

8η αγωνιστική

•Αιγάλεω – Χανιά

Την Κυριακή στις 15:00 στο ∆ηµοτικό Στάδιο Ψαχνών στην Εύβοια οι Χανιώτες θέλουν να δώσουν συνέχεια στο διπλό που πέτυχαν στην Ηλιούπολη. ∆ιαιτητής θα είναι ο Αλιάγας (∆υτ. Αττικής) µε βοηθούς τους Βισκαδούρο Α. (Ηρακλείου) – Παντελίδου (Αν. Αττικής), 4ο τον Αθηναίο Στεργιώτη και παρατηρητή διαιτησίας τον Γιαννουγλίδη επίσης από την Αθήνα.

Το πρόγραµµα στο νότιο όµιλο

Σάββατο (14:00)

•Καλλιθέα – Μαρκό (14:00)

Στις 15:00

•Καλαµάτα – Παναργειακός

•Ολυµπιακός Β’ – Ηλιούπολη

Κυριακή (13:00)

•Ελλάς Σύρου – Πανιώνιος

Οι αγώνες στον βόρειο όµιλο

Σάββατο (15:00)

•ΠΑΟΚ Β – Μακεδονικός
•Νέστος Χρυσούπολης – Νίκη Βόλου

Κυριακή (14:00)

•Καµπανιακός – Αστέρας Β
•Αναγ. Καρδίτσας – ΠΟΤ Ηρακλής

Στις 15:00

•ΠΑΣ Γιάννινα – Καβάλα

*Για το πρωτάθληµα Κ19 θα παίξουν Καλλιθέα – Χανιά αύριο στις 14:00 στο γήπεδο Ελληνικού (Σούρµενα) µε διαιτητή τον Πειραιώτη Ηλιόπουλο και βοηθούς τους Σταµατόπουλο (Χίου) – Καρακίτσο (Θεσσαλίας)

Γ’ Εθνική

7η αγωνιστική

•Αστέρας Βάρης-Γρανίτης

Αύριο στις 15:00 στο γήπεδο Βάρης η οµάδα της Αγίας Μαρίνας θα προσπαθήσει να αποσπάσει το πρώτο της θετικό αποτέλεσµα. ∆ιαιτητής θα είναι ο Φωτάκος µε βοηθούς τον Χατζηδάκη και την Ευθ. Λώνη (Αθηνών) ενώ παρατηρητής διαιτησίας θα είναι ο Κορίνθιος Παπανικολάου. 
Το υπόλοιπο αυριανό πρόγραµµα (15:00)

•ΠΟΑ-Αίας Σαλαµίνας

∆ιαιτητής: Μισαηλίδης (Χανίων)

•ΑΕ Μυκόνου-Ηλυσιακός (12:30)
•Χαϊδάρι-Θύελλα Ραφήνας
•Σαρωνικός-Εθνικός
•Ιωνικός-Γιούχτας

Γ’ Εθνική γυναικών

2η αγωνιστική

•Χάλης – Αναγ. Ιεράπετρας

Στο Βαρύπετρο αύριο οι γηπεδούχοι (15:00) δεν αναµένεται να αντιµετωπίσουν δυσκολίες από το νεοσύστατο σωµατείο του Λασιθίου. ∆ιαιτητής θα είναι ο Αγαλιώτης από το Ρέθυµνο µε βοηθούς τους Πετράκη και Σαρρή.

•Επισκοπή – ΑΟ Χανιά

Στο γήπεδο “Θ. Βαρδινογιάννης” αγωνίζεται αύριο στις 15:00 ο ΑΟΧ µε στόχο την νίκη. ∆ιαιτητής θα είναι ο Γιγουρτζης από το Ηράκλειο µε βοηθούς τις Μασέλη και Ζουρνατζίδη.

•Λίντο – Στίλβη

Αύριο στο Λίντο Σόκερ (15:00) απέναντι στην ανεβασµένη γηπεδούχο οµάδα δοκιµάζονται οι Χανιώτισσες µε διαιτητή τον Ρ. Σταυρουλάκη (Ρεθύµνου) και βοηθούς τους Μπουρίκα και Σιγανό (Λασιθίου)

Ρεπό: Ποσειδών Ladies

Α’ κατηγορία “Γ. Βούρβαχης”

8η αγωνιστική
Σάββατο (15:00)
•Πλατανιάς – Ιδοµενέας στο Μάλεµε

∆ιαιτητής: Τρίγκας (Κολοκοτρώνης – Πατσουράκης)
•ΑΕ Κυδωνίας – Πανακρωτηριακός στον Αλικιανό

∆ιαιτητής: Κανελάκης (∆ρακάκης – Λεκάκης), 4ος: Κρικέλης
•Παγχανιακός/ΑΟ∆Α – Ηρακλής Ν. στους Αγ. Αποστόλους

∆ιαιτητής: Μισαηλίδης (Σφακιανάκης – Σωτηράκης)
• Ήφαιστος – Ιωνία 2000 στα Νεροκούρου

∆ιαιτητής: Σινιοράκης (Βράγκου – Μπραουδάκη)
•Σπάθα – Άµιλλα στο Κολυµπάρι

∆ιαιτητής: Τσαγκαράκης (Μαρκέτακης – Στεφανίδου)

Κυριακή (15:00)
•Ν. Κισσαµικός – Αρης Σούδας στο Καστέλι

∆ιαιτητής: Ούτας (Μπραουδάκη – Λεκάκης)
•Κρ. Αστέρας – Μινώταυρος στη Μ. Ελιά

∆ιαιτητής: Κασσελάκης (Κολοκοτρώνης – ∆ρακάκης)
•Απόλλων – Παλαιόχωρα στη Σούδα

∆ιαιτητής: Κουκλάκης (Βαλεντάκης – Χατζηδάκης)

Β’ κατηγορία “Γ. Ζαγουράκης”

5η αγωνιστική

Σάββατο (15:00)
• Θύελλα Καλ. – Άρης Βουκ. στο Καστέλι

∆ιαιτητής: Γιαννουλάκης (Βαλεντάκης – Ζιούτης)
• Τιτάν – ∆όξα Παχ. στο Ν. Χωριό

∆ιαιτητής: Ούτας (Φώτης – Ντάλιος)
• Ποσειδών Τσικ. – Κορωνίδα στη Σούδα

∆ιαιτητής: Κοτσιφάκης (Κοντογεώργος Θ. – ∆ράκος)

Κυριακή  (10:30)

• Αστέρας Χαλ. – Θησέας στη Μ. Ελιά

∆ιαιτητής: Σινιοράκης (Κελαΐδης – Σφακιανάκης)
Στις 11:00

• ΕΘΚ – Χάλης στα Καθιανά

∆ιαιτητής: Γιαννουλάκης (Κοντογεώργος Θ.- Σωτηράκης)
∆ευτέρα (19:00)
• Ν. Μινώταυρου – Τάλως στις Μουρνιές

∆ιαιτητής: Ζιούτης (Κρικέλης – Ντάλιος)
• Ίκαρος Μ. – Ασπίδα στα Νεροκούρου

∆ιαιτητής: Γιαννουλάκης (Κανελάκης – Λογαρίδης)

Γ’ κατηγορία

1η αγωνιστική

Κυριακή (15:00)

•Ν. Κισσαµικός Β – Κουµπές στο Μόδι

∆ιαιτητής: Κρικέλης (Κατσάρος – Περουλάκης
•Σφακιά – Ροδωπού στις Μουρνιές

∆ιαιτητής: Νταµαδάκης (Νικολαΐδης – Μαρκουλάκης
•Ασπάλαθος – Υρτακίνα στις Βουκολιές

∆ιαιτητής: Κελαϊδής (Κατσούλας – Χάµπας)

Πρωτάθληµα Κ16 “Ιορδ. Ακασιάδης”

8η αγωνιστική

Σάββατο (12:15)
•Πλατανιάς – Ιδοµενέας στο Μάλεµε

Στις 12:45
•Κισσαµικός – Άρης Σ. στη Σούδα
•Χανιά Σίτυ – Πανακρωτηριακός στον Αλικιανό
•Ακ.Ν Κυδωνίας – Ηρακλής Ν. (Αγ. Αποστόλων)
•ΑΠ Σούδας – Ιωνία 2000 στα Νεροκούρου

Κυριακή (12:45)
•Κρ. Αστέρας – Ν. Μινώταυρου στη Μ. Ελιά
•Γρανίτης – Ροδωπού στις Μουρνιές
•Απόλλων – Φοίνικας στη Σούδα

Πρωτάθληµα Κ14 “Παναγ. Καρατζής”

3η αγωνιστική

Σάββατο

“Ελ. Πατακάκης”
•Κρ. Αστέρας-Μινώταυρος* (09:30)
•∆όξα Παχιανών-Απόλλων* (11:30)
•Παλαιόχωρα-ΑΠ Σούδας Β* (13:30)

Νεροκούρου

•Ακ.Ν Κυδωνίας Β-ΑΠ Σούδας (11:30)

Κυριακή

Αγ. Απόστολοι

•Γρανίτης-Μινώταυρος Β (09:30)
•Καλτσέτο Β-Περιβόλια* (11:30)
•Ακ.Ν Κυδωνίας-Κισσαµικός* (13:30)

Νεροκούρου

•Πλατανιάς-Καλτσέτο (09:30)
•Ηρακλής-Ασπίδα (11:30)
•Τιτάν-Φοίνικας (13:30)

Ρεπό: Πανακρωτηριακός*

Με αστερίσκο οι αγώνες του 1ου οµίλου

ΣΤΟ ΒΟΛΕΪ

Σάββατο

Νεανίδων

9η αγωνιστική

•Ανεµος – Κύδων (Κλαδισού, 17:00)

•Αετός – Σούδα (Σούδας, 14:00)

•ΣΦΠΧ – Ν.ΟΠΕΡ (Σούδας, 16:00)

Ρεπό: Ακρωτήρι

Εφήβων

7η αγωνιστική

•Σούδα – ΓΕΗ (αναβλήθηκε)

•ΓΕΙ – ΣΦΠΧ (αναβλήθηκε)

•Ν.ΟΠΕΡ – ΟΦΗ (14:00)

Κυριακή

Κύπελλο Ανδρών

•Σούδα – ΣΦΠΧ (Σούδας, 20:00)

•Αρκάδι – Ανεµος (Ρεθύµνου, 18:00)

Κύπελλο Γυναικών

•ΣΦΠΧ – Σούδα (Σούδας, 18:00)

•Γρύπας – Αστέρας (15:00)

•ΓΕΗ – ΑΘΛΕΣΗ

Νεανίδων

10η αγωνιστική

•ΣΦΠΧ – Ανεµος (Σούδας, 14:00)

•Κύδων – Ακρωτήρι (Χανίων, 17:00)

•Σούδα – Ν.ΟΠΕΡ (Σούδας, 16:00)

Ρεπό: Αετός

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum