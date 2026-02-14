Το “Σάββατο των Ψυχών”, ή αλλιώς Ψυχοσάββατο, είναι μια ημέρα βαθιάς περισυλλογής και προσευχής, μια ημέρα αφιερωμένη στη μνήμη όλων εκείνων των αγαπημένων μας προσώπων που έφυγαν από τη ζωή, μα δεν έφυγαν ποτέ από την καρδιά μας.

Το Ψυχοσάββατο αποτελεί μια σιωπηλή υπενθύμιση πως ο δεσμός της αγάπης δεν λύνεται με τον θάνατο, αλλά μεταμορφώνεται σε προσευχή, σε φως, σε ευγνωμοσύνη.

Τους θυμόμαστε και τους μνημονεύουμε σε όλους του ναούς προσκομίζοντας τα καθιερωμένα κόλλυβα, τα οποία στη συνέχεια μοιραζόμαστε, επαναλαμβάνοντας με συγκίνηση τη φράση: “Αιωνία η μνήμη τους”.