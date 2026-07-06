Σαρωτική εισβολή των σπορελαίων στην Ελλάδα!

» Κατακόρυφη πτώση της κατανάλωσης ελαιολάδου

Η κατανάλωση ελαιολάδου στην χώρα μας βρίσκεται σε κατακόρυφη πτώση όπως δείχνουν τα στοιχεία διεθνών οργανισμών, αλλα και όπως διαπιστώνεται στην πράξη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου (ΔΣΕ) – τα όποια βασίζονται σε στοιχεία που δίδουν οι χώρες μέλη του – η «κατά κεφαλή κατανάλωση» (per capita consumption) ελαιολάδου στην χώρα μας πριν το 2000 (Σχ.1), που ήταν η υψηλότερη στον κόσμο, αναφερόταν στα 22 λίτρα/ άτομο τον χρόνο, σε επίπεδο χώρας και περί τα 25 και άνω λίτρα/ατομο σε επίπεδο Κρήτης!

Σήμερα, 25 χρόνια μετά, σύμφωνα με τα στοιχεία του ίδιου οργανισμού (ΔΣΕ), υπάρχει πραγματική ανατροπή. Η μέση κατά κεφαλή κατανάλωση ελαιολάδου στην χώρα μας καίτοι εξακολουθεί να είναι η υψηλότερη στον κόσμο, έπεσε στα 9,3 κιλά/άτομο. Επομένως μειώθηκε κατά σχεδόν 60%!

Άλλες οι αφορμές

και … άλλα τα αίτια!

Και η πτώση αυτή, βέβαια, δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός! Προκλήθηκε από το ότι οι έλληνες καταναλωτές, αντί για ελαιόλαδο άρχισαν να καταναλώνουν μαζικά σπορέλαια!

Και αυτό βέβαια δεν αποτελεί κάποια εκτίμηση. Προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που δείχνουν ότι οι εισαγωγές σπορελαίων στη χώρα μας αυξήθηκαν ραγδαία την τελευταία 5/ετια (Πιν.1.) και εκτοξεύτηκαν στις 120 χιλ. τόνους το 2023-2024.

Και βέβαια στην εξέλιξη αυτή συνέτειναν δυο εξωτερικά για την χώρα μας γεγονότα. Το ένα ήταν η σημαντική πτώση της ελαιοπαραγωγής της Ισπανίας το 2022 και η συνακόλουθη αύξηση των τιμών παραγωγού και καταναλωτή.

Το άλλο ήταν ο πόλεμος στην Ουκρανία ο οποίος από τον Φεβρουάριο του 2022 κατέστησε τις εξαγωγές από την χώρα αυτή επικίνδυνες και δαπανηρές.

Ωστόσο, τα δυο αυτά γεγονότα, δεν φαίνεται να ήταν παρά μόνο η αφορμή των εξελίξεων! Γιατί τα αίτια είναι μάλλον βαθύτερα και πρέπει να αναζητηθούν στην αλλαγή του τρόπου εστίασης των νεοελλήνων οι οποίοι, αντί να μεταδώσουν στους ξένους τουρίστες την πλούσια σε ελαιόλαδο και τεκμηριωμένης υγιεινής αξίας παραδοσιακή μας διατροφή, κατάφεραν να εισάγουν στην χώρα μας για τουρίστες και εγχώριους, την Ευρωπαϊκή διατροφή των σπορελαίων τα όποια κυριαρχούν στις φριτέζες της εκτός σπιτιού και με delivery εστίασης.

Για την εξέλιξη όμως αυτή δεν ευθύνονται μόνο οι επιχειρήσεις εστίασης.! Ευθύνεται η έλλειψη διατροφικής πολιτικής και η απουσία ελέγχων για εφαρμογή των μέτρων που πριν μερικά χρόνια νομοθετήθηκαν. Αυτά όμως απαιτούν σοβαρή αντιμετώπιση και από την πολιτεία και από τις οργανώσεις των καταναλωτών και βεβαια αυτές των παραγωγών!

*Ο Νίκος Μιχελάκης, είναι Δρ. Γεωπόνος, πρώην Δ/ντής του Ινστιτούτου Ελιάς Χανίων και Άμισθος Επιστ. Σύμβουλος του ΣΕΔΗΚ. Τα άρθρα του εκφράζουν προσωπικές απόψεις

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