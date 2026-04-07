Σαρώνει το ΕΠΑΛ Καντάνου: 1η θέση και χρηματικό έπαθλο σε Πανελλήνιο Διαγωνισμό Επιχειρηματικότητας

Μια σημαντική επιτυχία πέτυχαν οι μαθητές του ΕΠΑΛ Καντάνου στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Επιχειρηματικής Ιδέας στον Τομέα Τουρισμού και Φιλοξενίας 2026.

Όπως ανακοινώθηκε «η ομάδα της Β’ τάξης του Τομέα Οικονομίας και Διοίκησης κατέκτησε την πρώτη θέση, κερδίζοντας χρηματικό έπαθλο 1.200 ευρώ, το οποίο αποδίδεται αποκλειστικά στους μαθητές της νικήτριας ομάδας, σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού.

Παράλληλα, η ομάδα της ειδικότητας Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων κατέλαβε θέση 6η-10η και θα της απονεμηθεί βραβείο εξαιρετικής επίδοσης για την καινοτόμο πρόταση που παρουσίασε, επιβεβαιώνοντας την αξία της ιδέας της και την προσπάθεια των μαθητών.

Να σημειωθεί ότι και οι δύο προτάσεις ξεχώρισαν για τον καινοτόμο χαρακτήρα τους και την πρακτική εφαρμογή των ιδεών στον ελληνικό τουρισμό.

Νικήτρια ιδέα: «Slow your mind… Greece»

Η νικήτρια ομάδα παρουσίασε την επιχειρηματική ιδέα «Slow your mind… Greece», μια ψηφιακή πλατφόρμα για τον τουρισμό ησυχίας στην Ελλάδα. Η πλατφόρμα συγκεντρώνει καταλύματα, τουριστικούς πράκτορες και υπηρεσίες που επικεντρώνονται σε ταξιδιώτες που αναζητούν ηρεμία, χαλάρωση και αυθεντικές εμπειρίες μακριά από τη φασαρία των πολυσύχναστων προορισμών.

Οι βασικοί στόχοι της πλατφόρμας είναι η παροχή συγκεντρωμένων πληροφοριών για ήσυχους προορισμούς, η ασφαλής και γρήγορη αναζήτηση καταλυμάτων και εμπειριών, καθώς και η δημιουργία κοινότητας γύρω από τη φιλοσοφία της ηρεμίας.

Το αρχικό κόστος ανάπτυξης της πλατφόρμας εκτιμάται στα 90.000 ευρώ, ενώ οι κύριες πηγές εσόδων περιλαμβάνουν συνδρομές επιχειρήσεων, προνομιακή προβολή, διαφημίσεις Google και χορηγίες/συνεργασίες. Τα αποτελέσματα προβλέπεται να είναι: μικρή ζημία 8.500 ευρώ το πρώτο έτος, κέρδη 60.500 ευρώ το δεύτερο έτος και 171.000 ευρώ το τρίτο έτος, με πλήρη απόσβεση της αρχικής επένδυσης.

Η πλατφόρμα στοχεύει στην ανάδειξη λιγότερο γνωστών περιοχών, στην ενίσχυση βιώσιμου τουρισμού και στη δημιουργία μιας νέας τουριστικής ταυτότητας για την Ελλάδα.

Την ομάδα αποτελούν οι μαθητές της Β’ τάξης του Τομέα Οικονομίας και Διοίκησης:

Νικόλαος Βαρδουλάκης

Ερντιόλα Μπεζάτι

Κωνσταντίνος Πατσουράκης

Σταύρος Πεντάρης

Ευγενία Σαρτζετάκη

και υπεύθυνη καθηγήτρια η κα Θεοδώρα Κουκουρδή.

Δεύτερη διάκριση: «Taste Selino – Sea to Table»

Η ομάδα της ειδικότητας Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων κατέλαβε θέση 6η-10η και θα της απονεμηθεί βραβείο εξαιρετικής επίδοσης. Η πρόταση τους επικεντρώνεται σε βιωματικό και γαστρονομικό τουρισμό στη Νότια Κρήτη, με δύο βασικούς πυλώνες:

Taste Selino: Γαστρονομικές διαδρομές και workshops με τοπικούς παραγωγούς, όπως ελαιόλαδο, μέλι, κρασί και βότανα.

Sea to Table: Θαλάσσια εμπειρία με βιώσιμη αλιεία, επίδειξη τεχνικών και μαγείρεμα ψαριού σε συνεργασία με τοπικές ταβέρνες.

Το αρχικό κόστος εκκίνησης ανέρχεται περίπου στα 4.700 ευρώ, και τα προτεινόμενα έσοδα προέρχονται από τη συμμετοχή σε γαστρονομικές διαδρομές και workshops, καθώς και από πωλήσεις τοπικών προϊόντων μέσω συνεργαζόμενων παραγωγών. Η δεύτερη ομάδα αξιοποίησε τη διάκριση για αναγνώριση και προβολή του έργου της, ενώ η συμμετοχή στον διαγωνισμό αποτελεί σημαντική προσθήκη στο βιογραφικό των μαθητών και ενίσχυση των δεξιοτήτων τους στον τουριστικό και επιχειρηματικό τομέα.

Η ομάδα αποτελείται από μαθητές της Ειδικότητας Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων:

Καλλιγέρης Βασίλης

Καλαιτζάκης Νίκος

Κουμαδωράκη Αριάδνη

Ντούλε Γιονίλντ

Καμπούλα Κλάιντι

Την καθοδήγηση της ομάδας είχε η εκπαιδευτικός Διαλεχτή Αλεξούδη, η οποία υποστήριξε την υλοποίηση της πρότασης.

Επιτροπή Αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των μαθητικών επιχειρηματικών ιδεών έγινε από επταμελή επιτροπή, αποτελούμενη από διακεκριμένους επιστήμονες και στελέχη του τουριστικού τομέα:

Δρ. Βασίλειος Βερύκιος – Αντιπρύτανης Φοιτητικής Μέριμνας, Αντιπρόεδρος ΙΤΥΕ

Καθηγητής ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ – Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, ΕΑΠ

Δρ. Ευάγγελος Κουμανάκος – Διευθυντής Προπτυχιακού Προγράμματος «Διοίκηση Τουρισμού», ΕΑΠ

Δρ. Κωνσταντίνος Μαρινάκος – Αντιπρόεδρος Π.Ο.Ξ., Πρόεδρος Τουριστικού Οργανισμού Πελοποννήσου

Δρ. Ευάγγελος Μαυρικάκης – Μεταδιδακτορικός Ερευνητής ΕΑΠ, πρ. Σύμβουλος ΙΕΠ

Δρ. Αθηνά Νέλλα – Επίκουρη Καθηγήτρια Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, ΕΑΠ

Δρ. Δημήτριος Στεργίου – Αναπληρωτής Κοσμήτορας, Διευθυντής Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Τουριστικής Διοίκησης, ΕΑΠ

Επιπλέον, στην επιτροπή συμμετείχε εκπρόσωπος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, παρέχοντας την επαγγελματική οπτική του κλάδου.

Σημασία των διακρίσεων

Η επιτυχία του ΕΠΑΛ Καντάνου αποδεικνύει ότι ακόμη και μικρά σχολεία εκτός αστικών κέντρων μπορούν να αναδείξουν καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες και να διακριθούν σε πανελλήνιο επίπεδο. Η νίκη των μαθητών με χρηματικό έπαθλο ενισχύει τη δημιουργικότητα, την επιχειρηματική σκέψη και την ψηφιακή κουλτούρα, ενώ η δεύτερη ομάδα απέδειξε την αξία της καινοτομίας στον βιωματικό και γαστρονομικό τουρισμό»