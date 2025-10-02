Σαράντα τρεις δημοσιογράφοι έχουν διαφύγει από το Σαλβαδόρ

Μια δημοσιογραφική ένωση του Σαλβαδόρ ανακοίνωσε χθες, Τετάρτη, ότι 43 μέλη της διέφυγαν από τη χώρα κατά το πρώτο φετινό εξάμηνο εξαιτίας του «φόβου» ότι θα συλληφθούν για τις επικρίσεις τους εναντίον της κυβέρνησης.

Σε έκθεσή της, η Ένωση Δημοσιογράφων του Σαλβαδόρ (APES) δηλώνει ότι αυτές οι αναχωρήσεις δημοσιογράφων καταγράφηκαν από τον Ιανουάριο ως τις 9 Ιουνίου 2025.

«Οι δημοσιογράφοι που εγκατέλειψαν τη χώρα ανήκουν οι περισσότεροι σε ανεξάρτητα και/ή ψηφιακά μέσα ενημέρωσης και είχαν παραμείνει επικριτικοί και αυστηροί έναντι της σημερινής κυβέρνησης», διευκρίνισε η APES.

Σύμφωνα με την ένωση, οι περισσότεροι απ’ αυτούς τους επαγγελματίες «είχαν προειδοποιηθεί» ότι ενδέχεται «να υφίσταται ένας κατάλογος, καθώς και για την πιθανή παρουσία τους σ’ αυτόν ως προσεχών στόχων συλλήψεων».

Ο πρόεδρος του Σαλβαδόρ Ναγίμπ Μπουκέλε έχει κατηγορήσει τον Τύπο ότι συμμετέχει σ’ αυτό που χαρακτήρισε «οργανωμένη επίθεση» εναντίον της κυβέρνησής του από μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες τον κατηγορούν για παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων και για διαφθορά.

Ο Μπουκέλε, ο οποίος εξελέγη για πρώτη φορά το 2019, αναθεώρησε το Σύνταγμα ώστε να μπορεί να είναι επ’ αόριστον υποψήφιος για την προεδρία και έχει επιβάλει κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω του «πολέμου εναντίον των συμμοριών» που διεξάγει.

Η ένωση διευκρινίζει πως «οι περισσότεροι» από τους δημοσιογράφους που εγκατέλειψαν τη χώρα, διέφυγαν τον περασμένο Μάιο, όταν είχαν συλληφθεί επικριτές της εξουσίας.

«Τα εν λόγω πρόσωπα εξήγησαν ότι ο κύριος λόγος για την αναχώρησή τους ήταν το ενδεχόμενο να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος τους», αναφέρεται στην έκθεση, στην οποία γίνεται επίσης λόγος για «παρενόχληση» δημοσιογράφων.

Η APES ανακοίνωσε επίσης ότι μεταφέρει το νομικό πρόσωπό της «σε μια άλλη χώρα της περιφέρειας» της κεντρικής Αμερικής, χωρίς να διευκρινίσει σε ποια.

Επικαλείται «εμπόδια» που δημιουργούνται από ένα νόμο περί ξένων πρακτόρων στη χώρα, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 7 Ιουνίου.

Παρόμοιος με νόμους που έχουν θεσπισθεί στη Ρωσία, τη Βενεζουέλα και τη Νικαράγουα, ο νόμος αυτός περιορίζει τη δουλειά των μη κυβερνητικών οργανώσεων και καθιερώνει φόρο 30% επί των δωρεών που λαμβάνουν.

Η APES διαβεβαίωσε ότι «θα συνεχίσει να εργάζεται» από την εξορία «για την υπεράσπιση της σαλβαδοριανής δημοσιογραφίας».