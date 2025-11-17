menu
21.2 C
Chania
Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΔιεθνή
Διεθνή

Σαουδική Αραβία: 45 νεκροί σε δυστύχημα με λεωφορείο Ινδών προσκυνητών

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Σαράντα πέντε άνθρωποι, στην πλειονότητά τους Ινδοί προσκυνητές, σκοτώθηκαν σήμερα σε δυστύχημα με λεωφορείο κοντά στην ιερή πόλη Μεδίνα, ένα από τα πιο πολύνεκρα εδώ και χρόνια στη Σαουδική Αραβία, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ινδική αστυνομία.

«Το τραγικό δυστύχημα με λεωφορείο στο οποίο ενεπλάκησαν Ινδοί προσκυνητές στη Σαουδική Αραβία μας έχει συγκλονίσει», δήλωσε ο Β. Κ. Σατζανάρ, αρχηγός της αστυνομίας της Χαϊντεραμπάντ, της πόλης στο κέντρο της Ινδίας απ΄όπου καταγόταν ένας μεγάλος αριθμός θυμάτων.

Σε συνέντευξη Τύπου, είπε πως «σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, 46 άνθρωποι βρίσκονταν πάνω στο λεωφορείο και δυστυχώς μόνο ένας άνθρωπος επέζησε».

Οι σαουδαραβικές αρχές, από την πλευρά τους, δεν έδωσαν ακόμη απολογισμό ούτε εξέδωσαν ανακοίνωση για το δυστύχημα.

Νωρίτερα σήμερα, ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι είχε δώσει συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων, λέγοντας πως η πρεσβεία της Ινδίας συνεργάζεται με τις σαουδαραβικές αρχές στο σημείο.

«Είμαι πολύ λυπημένος για το δυστύχημα στη Μεδίνα όπου ενεπλάκησαν Ινδοί υπήκοοι. Η σκέψη μου πηγαίνει στις οικογένειες που έχασαν αγαπημένα πρόσωπα», έγραψε ο Μόντι στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

«Προσεύχομαι για γρήγορη ανάρρωση όλων των τραυματιών. Η πρεσβεία μας στο Ριάντ και το προξενείο μας στην Τζέντα προσφέρουν κάθε δυνατή βοήθεια», πρόσθεσε.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum