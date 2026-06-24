Σαν σήμερα – 24 Ιουνίου

Διεθνής Ημέρα Γυναικών στη Διπλωματία

1812: Οι γαλλικές δυνάμεις υπό τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη εισβάλλουν στη Ρωσία.

1821: Ιδρύεται με απόφαση των προκρίτων της Ύδρας, η πρώτη Αστυνομία στην Ελλάδα.

1939: Το Σιάμ μετονομάζεται σε Ταϊλάνδη.



1945: Βρετανικά βομβαρδιστικά καταστρέφουν τη «Γέφυρα του ποταμού Κβάι» στα σύνορα Βιρμανίας – Ταϊλάνδης.

1949: Φεύγει από τη ζωή ο Θεμιστοκλής Σοφούλης, αρχαιολόγος και πολιτικός, που έφθασε ως το αξίωμα του πρωθυπουργού (1924, 1945-1946, 1947-1949). (Γεν. 1860)

2008: Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδικάζει την Τουρκία για τις δολοφονίες του Τάσου Ισαάκ και του Σολωμού Σολωμού τον Αύγουστο του 1996:

2010: Έκρηξη ταχυδρομικής βόμβας στο υπουργικό γραφείο του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, στο Μέγαρο Κατεχάκη είχε θύμα τον εξ απορρήτων αξιωματικό υπασπιστή του 52χρονο Γ. Βασιλάκη.

2016: Ανακοίνωση της εξόδου της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς το Brexit κέρδισε με διαφορά περίπου 1,3 εκατομμυρίων ψήφων σε δημοψήφισμα.