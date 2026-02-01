Σάμος: Προβλήματα από την κακοκαιρία – Κατολισθήσεις και πλημμυρισμένοι δρόμοι

Προβλήματα στο οδικό δίκτυο της Σάμου προκαλεί η έντονη κακοκαιρία που πλήττει το νησί από τις πρωινές ώρες.

Όπως μεταδίδει το samos24.gr, κατολισθήσεις και πλημμυρισμένοι δρόμοι συνθέτουν το σκηνικό, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες.

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις οδήγησαν ήδη στην κατάρρευση της πρώτης γέφυρας στον Μεσόκαμπο, ενώ σε αρκετά σημεία η κυκλοφορία διεξάγεται με μεγάλη δυσκολία λόγω φερτών υλικών και συσσώρευσης υδάτων.

Στην παραλιακή λεωφόρο του Βαθέος η θάλασσα βγήκε στη στεριά, αναγκάζοντας την Πυροσβεστική να επέμβει για τον απεγκλωβισμό ακινητοποιημένων οχημάτων.

Ιδιαίτερα επικίνδυνη παραμένει η μεγάλη στροφή προς Πυθαγόρειο, μετά τον «Πρωτέα», όπου σημειώνεται συνεχής πτώση χωμάτων και πετρών στο οδόστρωμα, περιορίζοντας δραστικά την ορατότητα και την ασφάλεια των οδηγών.

Αντίστοιχα προβλήματα καταγράφονται και στον άξονα Βαθύ–Κοκκάρι, με πτώσεις βράχων λίγο πριν από το στρατόπεδο, ενώ στην περιοχή της Τσαμαδού αναφέρθηκαν μικρής έκτασης κατολισθήσεις.

Στην περιοχή του Πυθαγορείου το νερό έχει καλύψει το οδόστρωμα σε καίρια σημεία, όπως στο στρατόπεδο του Ηραίου, στη διασταύρωση προς Μύλους και έξω από το ξενοδοχείο Doryssa.

Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου προειδοποιεί ότι τα φαινόμενα θα συνεχιστούν έως και τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, εφιστώντας την προσοχή στους κατοίκους για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας και την αποφυγή διέλευσης από χειμάρρους και ρέματα.