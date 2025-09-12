Σ. Ζαχαράκη: Το πρόβλημα με τα κενά στα σχολεία είναι δομικό

«Όποια κενά διαπιστώνονται μετά τον διορισμό των 10.000 μονίμων εκπαιδευτικών και τις άδειες που έλαβαν, καθώς και μετά την α’ φάση τοποθέτησης περισσότερων από 24.000 αναπληρωτών, θα σπεύσουμε να τα καλύψουμε νωρίτερα με τη β’ φάση πρόσληψης αναπληρωτών, που θα γίνει στις 25 με 26 Σεπτεμβρίου. Συνήθως η β’ φάση πραγματοποιείται εντός του Οκτωβρίου. Φέτος εκτιμούμε ότι θα μπορέσουν να αρχίσουν νωρίτερα και τα ολοήμερα σχολεία και να καλύψουμε και τα παιδιά που χρειάζονται ειδική υποστήριξη». Αυτό ανέφερε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας νωρίτερα σήμερα στον τηλεοπτικό σταθμό ΕΡΤnews.

Η κ. Ζαχαράκη σημείωσε ότι η β’ φάση προσλήψεων αναπληρωτών θα γίνει σύντομα και γίνεται προσπάθεια να καλυφθούν οι ανάγκες, τις οποίες χαρακτήρισε «δυναμικές».

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το επαναλαμβανόμενο φαινόμενο των κενών στα σχολεία η υπουργός Παιδείας έκανε λόγο για «δομικό ζήτημα», το οποίο «θέλοντας και μη θα το αντιμετωπίσουμε». Όπως τόνισε, «αν καθόσασταν μία εβδομάδα μαζί μας στο υπουργείο Παιδείας θα σας λυνόταν η απορία. Μιλάμε για έναν απαιτητικό σχεδιασμό με πολλά στάδια. Να σας αναφέρω ότι σε έναν μόνο νομό διορίστηκαν 12 νηπιαγωγοί και έλαβαν άδεια οι 6. Οποιοσδήποτε νεοδιόριστος μπορεί, όταν καλείται να αναλάβει, να ενεργοποιήσει μια θεσμοθετημένη άδεια, μια μακροχρόνια άδεια, μια άδεια μητρότητας. Σε ένα μικρό νησί διορίστηκε νηπιαγωγός και αμέσως έλαβε άδεια. Στείλαμε αμέσως σύμβουλο νηπιαγωγό ώστε να καλύψει την ανάγκη και να μη μείνουν ούτε ώρα τα παιδάκια χωρίς νηπιαγωγό. Σήμερα, μετά την ανάληψη υπηρεσίας από τους 24.000 αναπληρωτές, στο υπουργείο Παιδείας θα κάνουμε την ίδια άσκηση. Θα δούμε τα κενά μέχρι τη Δευτέρα και θα προσπαθήσουμε να τα καλύψουμε στη β’ φάση».

Επίσης, η κ. Ζαχαράκη επεσήμανε ότι το ελληνικό σύστημα είναι διαφορετικό από εκείνο που ισχύει σε άλλες χώρες: «Στη Γερμανία και το Βέλγιο, για παράδειγμα, δεν υπάρχει υπουργός Παιδείας που να γνωρίζει, αυτήν τη στιγμή, αν υπάρχει, και πού υπάρχει, κενό. Εκεί υπάρχουν αποκεντρωμένα συστήματα όπου οι προσλήψεις γίνονται είτε σε επίπεδο περιφερειών, δήμων ακόμη και σχολείων. Εδώ, όμως, έχουμε κοινούς πίνακες με μοριοδότηση του ΑΣΕΠ. Είναι κοινή πρόσκληση για όλη την Ελλάδα. Για να κάνουμε τοπική πρόσκληση πρέπει να μην έχουν αποδεχθεί τη θέση, αρκετές φορές, αναπληρωτές. Όμως, λόγω και της ειδικής γεωγραφίας της χώρας θα έχουμε τέτοια ζητήματα, τα οποία εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να αντιμετωπίζουμε αμέσως, και το κάνουμε στις περισσότερες περιπτώσεις».

Τέλος, η υπουργός υπογράμμισε ότι από το 2020 έχουν γίνει περισσότεροι από 48.000 μόνιμοι διορισμοί με κάλυψη πολλών ειδικοτήτων, μεταξύ άλλων ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών.