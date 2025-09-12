menu
28.4 C
Chania
Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΠολιτική
Πολιτική

Σ. Ζαχαράκη: Το πρόβλημα με τα κενά στα σχολεία είναι δομικό

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

«Όποια κενά διαπιστώνονται μετά τον διορισμό των 10.000 μονίμων εκπαιδευτικών και τις άδειες που έλαβαν, καθώς και μετά την α’ φάση τοποθέτησης περισσότερων από 24.000 αναπληρωτών, θα σπεύσουμε να τα καλύψουμε νωρίτερα με τη β’ φάση πρόσληψης αναπληρωτών, που θα γίνει στις 25 με 26 Σεπτεμβρίου. Συνήθως η β’ φάση πραγματοποιείται εντός του Οκτωβρίου. Φέτος εκτιμούμε ότι θα μπορέσουν να αρχίσουν νωρίτερα και τα ολοήμερα σχολεία και να καλύψουμε και τα παιδιά που χρειάζονται ειδική υποστήριξη». Αυτό ανέφερε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας νωρίτερα σήμερα στον τηλεοπτικό σταθμό ΕΡΤnews.

Η κ. Ζαχαράκη σημείωσε ότι η β’ φάση προσλήψεων αναπληρωτών θα γίνει σύντομα και γίνεται προσπάθεια να καλυφθούν οι ανάγκες, τις οποίες χαρακτήρισε «δυναμικές».

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το επαναλαμβανόμενο φαινόμενο των κενών στα σχολεία η υπουργός Παιδείας έκανε λόγο για «δομικό ζήτημα», το οποίο «θέλοντας και μη θα το αντιμετωπίσουμε». Όπως τόνισε, «αν καθόσασταν μία εβδομάδα μαζί μας στο υπουργείο Παιδείας θα σας λυνόταν η απορία. Μιλάμε για έναν απαιτητικό σχεδιασμό με πολλά στάδια. Να σας αναφέρω ότι σε έναν μόνο νομό διορίστηκαν 12 νηπιαγωγοί και έλαβαν άδεια οι 6. Οποιοσδήποτε νεοδιόριστος μπορεί, όταν καλείται να αναλάβει, να ενεργοποιήσει μια θεσμοθετημένη άδεια, μια μακροχρόνια άδεια, μια άδεια μητρότητας. Σε ένα μικρό νησί διορίστηκε νηπιαγωγός και αμέσως έλαβε άδεια. Στείλαμε αμέσως σύμβουλο νηπιαγωγό ώστε να καλύψει την ανάγκη και να μη μείνουν ούτε ώρα τα παιδάκια χωρίς νηπιαγωγό. Σήμερα, μετά την ανάληψη υπηρεσίας από τους 24.000 αναπληρωτές, στο υπουργείο Παιδείας θα κάνουμε την ίδια άσκηση. Θα δούμε τα κενά μέχρι τη Δευτέρα και θα προσπαθήσουμε να τα καλύψουμε στη β’ φάση».

Επίσης, η κ. Ζαχαράκη επεσήμανε ότι το ελληνικό σύστημα είναι διαφορετικό από εκείνο που ισχύει σε άλλες χώρες: «Στη Γερμανία και το Βέλγιο, για παράδειγμα, δεν υπάρχει υπουργός Παιδείας που να γνωρίζει, αυτήν τη στιγμή, αν υπάρχει, και πού υπάρχει, κενό. Εκεί υπάρχουν αποκεντρωμένα συστήματα όπου οι προσλήψεις γίνονται είτε σε επίπεδο περιφερειών, δήμων ακόμη και σχολείων. Εδώ, όμως, έχουμε κοινούς πίνακες με μοριοδότηση του ΑΣΕΠ. Είναι κοινή πρόσκληση για όλη την Ελλάδα. Για να κάνουμε τοπική πρόσκληση πρέπει να μην έχουν αποδεχθεί τη θέση, αρκετές φορές, αναπληρωτές. Όμως, λόγω και της ειδικής γεωγραφίας της χώρας θα έχουμε τέτοια ζητήματα, τα οποία εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να αντιμετωπίζουμε αμέσως, και το κάνουμε στις περισσότερες περιπτώσεις».

Τέλος, η υπουργός υπογράμμισε ότι από το 2020 έχουν γίνει περισσότεροι από 48.000 μόνιμοι διορισμοί με κάλυψη πολλών ειδικοτήτων, μεταξύ άλλων ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2020 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum