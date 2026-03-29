Τοπικά

Σ. Βολουδάκη: Μικροπαρεμβάσεις στην Αγιά

Γιώργος Κώνστας
Γιώργος Κώνστας
Αναφορικά με τις εργασίες που έγιναν το προηγούμενο διάστημα στο χώρο του εκθεσιακού κέντρου στην Αγιά για την φιλοξενία μεταναστών και για το τι απαντάει σε ορισμένους φορείς που έχουν εκφράσει την αντίρρηση τους, ρωτήθηκε από τα “Χ.ν.” η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Σ. Βολουδάκη στην διευρυμένη συνεδρίαση της ΔΕΕΠ Χανίων (Διοικούσα Επιτροπή Εκλογικής Περιφέρειας), ενόψει της προσυνεδριακής εκδήλωσης της Τετάρτης στο Ηράκλειο.

«Η Αγιά και πριν λειτουργούσε με αυτό τον τρόπο. Έχει χρόνια που μετακινήθηκαν οι μετανάστες που ερχόντουσαν από το χώρο του λιμανιού στη Σούδα και πήγαν εκεί. Άρα λοιπόν δεν γίνεται τίποτα περισσότερο από μία μικρή αναβάθμιση των υποδομών. Το ίδιο θα γίνει και σε αντίστοιχη δομή στο Ηράκλειο ώστε να μπορούμε να είμαστε προετοιμασμένοι για ένα οποιοδήποτε ενδεχόμενο μεταναστευτικών ροών και για να μην έχουμε τα φαινόμενα που είχαμε πέρσι το καλοκαίρι ,που οι ροές ήταν μεγάλες και δημιουργούσαν πολλά προβλήματα τόσο στη διαμονή, όσο και στις μετακινήσεις. Άρα λοιπόν σημειακές είναι οι αλλαγές που γίνονται στην Αγιά ώστε να μπορούν να προχωρούν οι διαδικασίες γρήγορα και τα άτομα αυτά να μεταφέρονται στην ενδοχώρα όπως γινόταν και μέχρι σήμερα. » Η υφυπουργός πρόσθεσε πως «προς το παρόν ευτυχώς δεν έχουμε ροές και θα γίνονται και αυτές οι μικροπαρεμβάσεις. Οπότε δεν θα αλλάξει προς το παρόν τίποτα εκεί πέρα. Θα συνεχίσουμε όπως ήμασταν και με το μοτίβο αυτό, να γίνεται δηλαδή η πρώτη ταυτοποίηση και να μετακινούνται μετά στις δομές της ενδοχώρας. »

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

