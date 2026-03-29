Σ. Βολουδάκη: Μικροπαρεμβάσεις στην Αγιά

Αναφορικά με τις εργασίες που έγιναν το προηγούμενο διάστημα στο χώρο του εκθεσιακού κέντρου στην Αγιά για την φιλοξενία μεταναστών και για το τι απαντάει σε ορισμένους φορείς που έχουν εκφράσει την αντίρρηση τους, ρωτήθηκε από τα “Χ.ν.” η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Σ. Βολουδάκη στην διευρυμένη συνεδρίαση της ΔΕΕΠ Χανίων (Διοικούσα Επιτροπή Εκλογικής Περιφέρειας), ενόψει της προσυνεδριακής εκδήλωσης της Τετάρτης στο Ηράκλειο.

«Η Αγιά και πριν λειτουργούσε με αυτό τον τρόπο. Έχει χρόνια που μετακινήθηκαν οι μετανάστες που ερχόντουσαν από το χώρο του λιμανιού στη Σούδα και πήγαν εκεί. Άρα λοιπόν δεν γίνεται τίποτα περισσότερο από μία μικρή αναβάθμιση των υποδομών. Το ίδιο θα γίνει και σε αντίστοιχη δομή στο Ηράκλειο ώστε να μπορούμε να είμαστε προετοιμασμένοι για ένα οποιοδήποτε ενδεχόμενο μεταναστευτικών ροών και για να μην έχουμε τα φαινόμενα που είχαμε πέρσι το καλοκαίρι ,που οι ροές ήταν μεγάλες και δημιουργούσαν πολλά προβλήματα τόσο στη διαμονή, όσο και στις μετακινήσεις. Άρα λοιπόν σημειακές είναι οι αλλαγές που γίνονται στην Αγιά ώστε να μπορούν να προχωρούν οι διαδικασίες γρήγορα και τα άτομα αυτά να μεταφέρονται στην ενδοχώρα όπως γινόταν και μέχρι σήμερα. » Η υφυπουργός πρόσθεσε πως «προς το παρόν ευτυχώς δεν έχουμε ροές και θα γίνονται και αυτές οι μικροπαρεμβάσεις. Οπότε δεν θα αλλάξει προς το παρόν τίποτα εκεί πέρα. Θα συνεχίσουμε όπως ήμασταν και με το μοτίβο αυτό, να γίνεται δηλαδή η πρώτη ταυτοποίηση και να μετακινούνται μετά στις δομές της ενδοχώρας. »