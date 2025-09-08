Σ.Η.Π.Ε. για Δημοτική Αρχή Χανίων: «ευθεία αμφισβήτηση του ρόλου και της ανεξαρτησίας του Τύπου»

Για «ευθεία αμφισβήτηση του ρόλου και της ανεξαρτησίας του Τύπου» από τη Δημοτική Αρχή Χανίων κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων, με αφορμή την επίθεση και επιχείρηση συκοφάντησης των Χανιώτικων νέων από τον δήμαρχο Παναγιώτη Σημανδηράκη και άλλα στελέχη του Δήμου.

Αναφερόμενος στην υπόθεση της “μαϊμού” ανακοίνωσης της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χανίων, ο Σ.Η.Π.Ε. , στην ανακοίνωση με τίτλο Η στοχοποίηση των «Χανιώτικων Νέων» επειδή… έκαναν σωστά τη δουλειά τους!», αναφέρει αναλυτικά τα εξής:

«Ο Σύνδεσμος Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων εκφράζει την πλήρη συμπαράστασή του στην ιστορική εφημερίδα και ιδρυτικό μέλος του ΣΗΠΕ, «Χανιώτικα Νέα», η οποία τις τελευταίες ημέρες έχει στοχοποιηθεί βάναυσα και αδικαιολόγητα από τη Δημοτική Αρχή Χανίων!

Αφορμή υπήρξε η απόλυτα δικαιολογημένη επιφύλαξη της εφημερίδας να ακολουθήσει την πρακτική άλλων ΜΜΕ της περιοχής και να αναπαραγάγει άκριτα μη επιβεβαιωμένη «ανακοίνωση» που αποδόθηκε στην Ελληνική Αστυνομία, σχετικά με την πολύκροτη υπόθεση της λεγόμενης «Κρητικής Μαφίας». Για την εν λόγω «ανακοίνωση» ζητήθηκε από την εφημερίδα επίσημη επιβεβαίωση από την Αστυνομική Διεύθυνση Χανίων, η οποία διέψευσε ρητά την ύπαρξη οποιασδήποτε σχετικής ανακοίνωσης.

Παρόλα αυτά, η εφημερίδα βρέθηκε στο στόχαστρο επιθέσεων εκ μέρους στελεχών της Δημοτικής Αρχής Χανίων με προεξάρχοντα τον ίδιο τον Δήμαρχο, με κατηγορίες περί «απόκρυψης» δήθεν αθωωτικής ανακοίνωσης για τον ίδιο. Οι επιθέσεις αυτές συνιστούν ευθεία αμφισβήτηση του ρόλου και της ανεξαρτησίας του Τύπου και αποτελούν επικίνδυνο προηγούμενο για την ελευθεροτυπία.

Ο ΣΗΠΕ υπενθυμίζει πως η υπεύθυνη δημοσιογραφία δεν ταυτίζεται με την άκριτη αναπαραγωγή ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών. Αντιθέτως, προϋποθέτει διασταύρωση, αξιολόγηση πηγών και επαγρύπνηση απέναντι σε φαινόμενα παραπληροφόρησης. Σε αυτό το πλαίσιο, τα «Χανιώτικα Νέα» έπραξαν το αυτονόητο καθήκον κάθε σοβαρού δημοσιογραφικού οργανισμού.

Καλούμε τη Δημοτική Αρχή Χανίων να αναλογιστεί τη βαρύτητα των δημόσιων τοποθετήσεών της και να σεβαστεί το έργο των τοπικών ΜΜΕ, τα οποία διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην ενημέρωση των πολιτών και τη διασφάλιση της διαφάνειας.

Ο ΣΗΠΕ θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα μέλη του όταν δέχονται πιέσεις ή στοχοποίηση εξαιτίας της προσήλωσής τους στις αρχές της δημοσιογραφικής δεοντολογίας».

Την ανακοίνωση υπογράφουν ο πρόεδρος Γιώργος Μιχαλόπουλος, και ο Γενικός Γραμματέας Γιάννης Κουτσολιόντος.