menu
22.3 C
Chania
Τρίτη, 11 Νοεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΕλλάδα
Ελλάδα

Σ. Φάμελλος: Ο κ.Μητσοτάκης το έσκασε από την πίσω πόρτα για να αποφύγει τους αγρότες

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

«Φυγάς ο πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης, αφού προκάλεσε την τέλεια καταιγίδα και την κατάρρευση του πρωτογενούς τομέα, σήμερα το έσκασε από την πίσω πόρτα της περίφραξης του αεροδρομίου στην Αλεξανδρούπολη, για να αποφύγει τους αγρότες», υπογραμμίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

«Τι να τους πει άλλωστε; Για τις ”γαλάζιες ακρίδες” και την κλοπή ενός δισεκατομμυρίου στον ΟΠΕΚΕΠΕ από τους ”Φραπέδες” και τους ”Χασάπηδες”; Για την καθυστέρηση των ενισχύσεων του 2024 και του 2025, που οδηγούν σε απελπισία τους αγρότες; Για τις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ, που σε κάποιες περιοχές όπως στη Θεσσαλία, καθυστερούν ακόμα και 2,5 χρόνια; Για την ευλογιά στα αιγοπρόβατα, που αφανίζει το ζωικό κεφάλαιο και την ελληνική κτηνοτροφία; Ή για το ακραία υψηλό κόστος παραγωγής; Ή για το πρόβλημα της ξηρασίας ακόμα και στον Έβρο; Ή για την ιδιωτικοποίηση της άρδευσης;», διερωτάται, υπενθυμίζοντας ότι αυτά τα συζήτησε με τους αγρότες στην Αλεξανδρούπολη την Παρασκευή.

«Για αυτά διαδηλώνουν σήμερα στην Αθήνα. Και έχουν δίκιο. Η ΝΔ είναι επικίνδυνη και οδηγεί στην ερήμωση της ελληνικής υπαίθρου. Πρέπει να φύγουν το συντομότερο. Όχι από την πίσω πόρτα… Από την κυβέρνηση», σημειώνει και καταλήγει:

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εδώ και έναν χρόνο έχει προτείνει ένα σχέδιο ενίσχυσης όλου του αγροτικού τομέα, απαραίτητο για την παραγωγική και κοινωνική αναγέννηση της πατρίδας μας. Και αυτό το σχέδιο μπορεί να το εφαρμόσει μόνο μία προοδευτική κυβέρνηση».

 

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum