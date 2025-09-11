menu
28.4 C
Chania
Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΠολιτική
Πολιτική

Σ. Αρναούτογλου: Καύσωνες χωρίς όρια – Η Ευρώπη οφείλει να προστατεύσει ζωές, όχι κέρδη

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Στη συζήτηση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα «Θερινά κύματα καύσωνα στην ΕΕ: καταπολέμηση των αιτιών και εκπόνηση άρτιων πολιτικών στους τομείς της στέγασης και της υγείας», τοποθετήθηκε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Σάκης Αρναούτογλου.

Ο κ. Αρναούτογλου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωσή του, υπογράμμισε ότι το φετινό καλοκαίρι ήταν ένα από τα θερμότερα της σύγχρονης ιστορίας, με εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες να δοκιμάζονται από πρωτοφανείς θερμοκρασίες που απειλούν άμεσα την υγεία και τη ζωή τους.

«Στην Ελλάδα», σημείωσε, «είδαμε εργάτες της γης και διανομείς να δουλεύουν στον δρόμο υπό συνθήκες που δεν είναι απλώς σκληρές, αλλά επικίνδυνες».

Επίσης τόνισε, αναφέρει η ανακοίνωση, ότι «η κλιματική κρίση απαιτεί διπλή απάντηση:

– Μείωση εκπομπών και επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης.

– ‘Αμεση προστασία των πολιτών, με επενδύσεις σε κοινωνική και προσιτή κατοικία, ριζική ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος, ξεκάθαρους κανόνες εργασίας για τις ακραίες θερμοκρασίες».

Κλείνοντας, υπογράμμισε: «Η Ευρώπη δεν μπορεί να μένει θεατής. Οφείλουμε να χτίσουμε πολιτικές που βάζουν την ανθρώπινη ζωή πάνω από το κέρδος και που προετοιμάζουν τις κοινωνίες μας για το μέλλον που ήδη έφτασε».

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2020 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum