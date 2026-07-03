Ρυθμοί Breakdance στα Χανιά – Επετειακό SouthBreak Jam το Σάββατο στο θέατρο: «Μίκης Θεοδωράκης»

Για 10η χρονιά τα Χανιά θα φιλοξενήσουν το SouthBreak Jam, ένα από τα σημαντικότερα χορευτικά event στην Ελλάδα. Σε αυτό, πρόκειται να συμμετάσχουν 100 χορευτές Breakdance και Streetdance από 16 διαφορετικές χώρες, οι οποίοι θα διαγωνιστούν το Σάββατο 4 Ιουλίου, στις 17:00, στο εσωτερικό του θεάτρου «Μίκης Θεοδωράκης» διεκδικώντας χρηματικά έπαθλα, καθώς και την πρόκρισή τους στο διεθνές event Legits Blast στη Σλοβακία.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, θα πραγματοποιηθούν και σεμινάρια, με αναγνωρισμένους χορευτές για όλες τις ηλικίες.

Το SouthBreak Jam ξεκίνησε να διοργανώνεται από το 2016, από τον Μάνο Κατσιαδάκη και την Ηλέκτρα Ψαράκη, όταν η αγάπη τους για το Breakdance και την κουλτούρα του hip-hop, τους ώθησε στο να φέρουν κάτι καινούριο στην Κρήτη, εδώ στα Χανιά. Πρόκειται, μάλιστα, για μια ιδέα που εμπνεύστηκαν από παρόμοιες δράσεις στο εξωτερικό.

Η πρώτη χρονιά στέφθηκε με επιτυχία και στη συνέχεια η εκδήλωση καθιερώθηκε σε ετήσια βάση. Όπως σημείωσε ο κ. Κατσιαδάκης κατά τη διάρκεια Συνέντευξης Τύπου χθες «Το break dance είναι ένας χορός μαζί με άθλημα…αλλά είναι ένας τρόπος έκφρασης για όλους. Και είναι μία ελευθερία». Έτσι, στο 10ο επαιτιακό event όλα θα είναι ξεχωριστά: Απο τους διεθνούς φήμης χορευτές και κριτές, έως τις ξεχωριστές εκπλήξεις που ετοιμάζονται.

Από μεριάς του, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Χανίων, Γιάννης Γιαννακάκης, έθιξε το γεγονός ότι η συγκεκριμένη διοργάνωση, η οποία συνδυάζει τον χορό και το άθλημα, δείχνει ότι «η κουλτούρα Street έχει πλέον γίνει μια κουλτούρα που μπορούμε όλοι να την αγγίξουμε, να πλησιάσουμε και γιατί όχι να γίνουμε και μέλη αυτής της κοινότητας». Παράλληλα, υποστήριξε ότι πρόκειται για μία ευκαιρία σύνδεσης των νέων, των χορευτών, των εθελοντών και των διοργανωτών, οι οποίοι κάθε χρόνο παίρνουν το χορό, τη μουσική, την κουλτούρα του δρόμου και τα μεταφέρουν σε μία διαφορετική συνθήκη. Σε ένα event που απαιτεί οργάνωση, συνεργασία και σεβασμό στους κανόνες, μαζί με αγάπη για αυτό που γίνεται. Για το εγχείρημα αυτό, ο κ. Γιαννακάκης συνεχάρη τους διοργανωτές για τη σταθερή πορεία του, αφού μέσα σε δέκα χρόνια το SouthBreak Jam έχει αποκτήσει πια διεθνή αναγνώριση και προσελύει επισκέπτες και φίλους του χορού από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η σημασία διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων στα Χανιά είναι μεγάλη, αφού ενισχύει τον σύγχρονο χαρακτήρα της πόλης και την καθιστούν ένα σημείο συνάντησης σημαντικών πολιτιστικών και νεανικών διοργανώσεων.

Πληροφορίες:

Σάββατο 4 Ιουλίου

Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» στις 17:00

Γενική είσοδος 12+ ετών & διαγωνιζόμενοι: 15 Ευρώ

Παιδιά 7-11 : 10 ευρώ

Παιδιά μέχρι 6 ετών : Ελεύθερη είσοδος