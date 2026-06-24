Ρύθμιση χρέους για δανειολήπτρια στα Χανιά

Την επιτυχή δικαστική έκβαση της δανειακής υπόθεσης μέλους της, ανακοίνωσε η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης.

Σύμφωνα με την οριστική απόφαση του Ειρηνοδικείου των Χανιων, δανειοληπτρια, έγγαμος, μητέρα δύο ανήλικων τέκνων, είχε δανειστεί από μια Τράπεζα ένα καταναλωτικό δάνειο και είχε και μια πιστωτική κάρτα συνολικής οφειλης 13.065,01 ευρώ, τα οποία κρατούσε ενήμερα, μέχρι που έχασε την εργασία τής και περιήλθε σε εργασιακή κατάσταση ανεργίας, πράγμα που σταμάτησε να πληρώνει τις δανειακές της υποχρεώσεις και κινδύνευε να χάσει το σπίτι της από πλειστηριασμό. Το Ειρηνοδικείο έκανε δεκτή την αίτηση της οφειλέτριας, ρυθμίζει το χρέος της με τον ορισμό (μηδενικές καταβολές) σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.3869/2010, εξαιρεί, από την εκποίηση την κύρια κατοικία της, επιβάλλει στην αιτούσα για την διάσωση της κατοικίας της, την καταβολή ολοκλήρου της οφειλής της, με 156 ισόποσες (13 έτη ) δόσεις των 84,42 ευρώ μηνιαίως, της δόθηκε περίοδος χάριτος ένα έτος, από την δημοσίευση της απόφασης,για την έναρξη των μηνιαίων καταβολών.