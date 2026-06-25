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Ρυθμική γυμναστική: Εξαιρετική εμφάνιση ο ΑΣ Απολλώνια Χανίων

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Ο αθλητικός σύλλογος Απολλώνια Χανίων πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στην πανελλήνια Τελική Φάση Ρυθμικής Γυμναστικής Ατομικού και Σύνθετου Ομαδικού Συλλόγων Δ’ Κατηγορίας (Παγκορασίδων), επιπέδων Α–Elite, Β–Αστέρια και Γ–Ελπίδες, Α΄, Γ΄ και Δ΄ περιφέρειας, που πραγματοποιήθηκε πριν λίγες μέρες στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Κορυδαλλού στην Αθήνα
Συγκεκριμένα ο ΑΣ Απολλώνια κατέκτησε την 10η θέση σε πανελλήνιο επίπεδο στο Σύνθετο Ομαδικό Συλλόγων, πλασαρίστηκε ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες της Ελλάδας, και ενώ παράλληλα αναδείχτηκε 1ος και κορυφαίος σύλλογος ανάμεσα στους συλλόγους των Χανίων της πόλης μας!
Στο Α’ επίπεδο, οι αθλήτριες του συλλόγου Απολλώνια Χανίων πραγματοποίησαν εξαιρετικές εμφανίσεις, κατακτώντας θέσεις από την 20ή έως την 35η ανάμεσα σε περίπου 150 αθλήτριες από όλη την Ελλάδα, αποδεικνύοντας πως συγκαταλέγονται στις κορυφαίες αθλήτριες της ηλικιακής τους κατηγορίας!
Κρασαδάκη Μυριά, Ψαρουδάκη Δανάη, Φιλιππίδη Βαλεντίνα, Βασιλάκη Κρυσταλλένια, Γαροφαλάκη Ειρήνη, Καλυβιαννάκη Θάλεια
Στο Γ’ επίπεδο, η Χατζάκη Δήμητρα πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση κατακτώντας:
1η θέση στο σχοινί, 5η θέση στο σύνθετο ατομικό, 1η αθλήτρια της Κρήτης στην κατηγορία της.
Αξιοπρεπέστατη εμφάνιση, με εμφανή αγωνιστική εξέλιξη, πραγματοποίησε και η Γαρεδάκη Αγάπη, εκπροσωπώντας επάξια τον σύλλογό μας στο Γ’ επίπεδο.
«Θερμά συγχαρητήρια σε όλες τις αθλήτριές μας, στις προπονήτριές τους Μαρινάκη Αννα, Κούρτη Ελενα και Κοκολάκη Ματίνα και στις οικογένειές τους για τη σκληρή δουλειά, την αφοσίωση και το ήθος τους.

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