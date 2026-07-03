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Παρασκευή, 3 Ιουλίου, 2026
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Ρυθμική Γυμναστική: Δέκα μετάλλια ο Α.Σ. Απολλώνια

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Η αυλαία της φετινής αγωνιστικής περιόδου έπεσε με τον πιο όμορφο τρόπο για τις αθλήτριες του Α.Σ. Απολλώνια Χανίων οι οποίες πραγματοποίησαν εξαιρετικές εμφανίσεις, αποδεικνύοντας πως η σκληρή δουλειά, η αφοσίωση και η ομαδικότητα ανταμείβονται!
Συγκεκριμένα στον τελικό περιφερειακό αγώνα Α’ & Δ’ Περιφέρειας Ομαδικού (Ensemble), που διεξήχθη την Κυριακή 28/6 στον Κορυδαλλός από την Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία ΕΓΟ διέπρεψαν αφού κατέκτησαν
2η θέση και 5 μετάλλια στο πρόγραμμα με μπάλες
3η θέση και 5 μετάλλια στο πρόγραμμα χωρίς όργανο
Συνολικός απολογισμός: 10 μετάλλια από τα κορίτσια: Βασιλάκη Κρυσταλλένια, Καλυβιανάκη Θάλεια, Κρασαδάκη Μύρια, Φιλιππίδη Βαλεντίνα και Ψαρουδάκη Δανάη.
Ο χανιώτικος σύλλογος εκφράζει την ικανοποίηση του και συγχσαίρει τις αθλήτριες για την εμφάνιση τους αυτή:
«Μια σπουδαία επιτυχία που επισφραγίζει μια υπέροχη αγωνιστική χρονιά γεμάτη προσπάθεια, πρόοδο και όμορφες στιγμές!
Θερμά συγχαρητήρια στις αθλήτριές μας, Βασιλάκη Κρυσταλλένια, Καλυβιανάκη Θάλεια, Κρασαδάκη Μύρια, Φιλιππίδη Βαλεντίνα, Ψαρουδάκη Δανάη στις προπονήτριές μας, και στους γονείς που στηρίζουν καθημερινά αυτή τη μεγάλη προσπάθεια.
Είμαστε περήφανοι για κάθε σας χαμόγελο, κάθε δάκρυ συγκίνησης και κάθε μετάλλιο που φορέσατε με αξιοπρέπεια!
Καλό καλοκαίρι σε όλους!
Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη νέα αγωνιστική σεζόν, με ακόμα μεγαλύτερα όνειρα, περισσότερη δουλειά και ακόμη περισσότερες επιτυχίες!»

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