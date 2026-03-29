Run Greece Ηράκλειο: Ρεκόρ διαδρομής από Ματζαρίδη και Ραφαϊλάκη

Περισσότεροι από 3.800 δρομείς απόλαυσαν τον εναρκτήριο αγώνα Run Greece για το 2026 που φιλοξενήθηκε για 13η φορά στο Ηράκλειο.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, οι εγγραφές έφτασαν τις 4.472 ξεπερνώντας κατά πολύ τους περσινούς αριθμούς, σε μια διοργάνωση που κάθε χρόνο συγκεντρώνει το μεγαλύτερο αριθμό δρομέων από όλες τις υπόλοιπες της ίδιας σειράς.

Ο φετινός αγώνας, που διεξήχθη υπό εξαιρετικές καιρικές συνθήκες στο ασυνήθιστα βροχερό αυτήν την περίοδο Ηράκλειο, έβγαλε και δύο ρεκόρ διαδρομής από τον Γιώργο Ματζαρίδη στα 5 χλμ. και την Νικολέτα Ραφαϊλάκη στα 10 χιλιόμετρα.

Η πρώτη εκκίνηση δόθηκε στον αγώνα των 10 χλμ. με αφετηρία την Πλατεία Ελευθερίας. Στον αγώνα των ανδρών ο Χρήστος Βότσος πήρε από την αρχή το προβάδισμα και δεν το έχασε μέχρι το τέλος, περνώντας πρώτος τη γραμμή του τερματισμού σε 33.53. Στις γυναίκες, η Νικολέτα Ραφαϊλάκη και η Κατερίνα Κουτλή έτρεχαν η μία δίπλα στην άλλη στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, αλλά η 23χρονη στιπλίστρια από τον Άγιο Νικόλαο είχε περισσότερες δυνάμεις στο τέλος και πήρε τη νίκη με χρόνο 37.13, επίδοση που αποτελεί νέο ρεκόρ διαδρομής.

Λίγη αργότερα, η αθλήτρια που γυμνάζεται με τον πατέρα της Λευτέρη, κέρδισε και στα 5 χλμ. με χρόνο 18.32, πέντε δευτερόλεπτα μπροστά από την Εύα Ιλάρι Μπαρμαπούτη.

Στην ίδια απόσταση των ανδρών, στην κούρσα βρέθηκε ο πρωταθλητής Ελλάδας των 1.500 μ. στον κλειστό στίβο, Γιώργος Ματζαρίδης από την Ορεστιάδα, ο οποίος αυτές τις μέρες προπονείται στο Ηράκλειο. Στόχος του ήταν και το ρεκόρ διαδρομής το οποίο πήρε με άνεση, ξεκινώντας με γρήγορο πέρασμα στο πρώτο χιλιάρι και τελικό χρόνο 15.40.

Τον αγώνα τίμησαν με την παρουσία τους, μεταξύ των άλλων, η Πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα, ο Γενικός Γραμματέας, Γιώργος Γιατρουδάκης, ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κρήτης, Γιώργος Πιτσούλης και ο Δήμαρχος Ηρακλείου, Αλέξης Καλοκαιρινός.

Ο επόμενος αγώνας της σειράς Run Greece θα διεξαχθεί στις 19 Απριλίου στην πόλη της Σπάρτης.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

