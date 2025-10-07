menu
Ρούτσι: Συνεχίζω τον αγώνα μου μέχρι τα αιτήματά μου να γίνουν δεκτά

«Σήμερα κλείνω 23 μέρες εδώ στο Σύνταγμα και συνεχίζω τον αγώνα μου μέχρι να πάρουμε διαβεβαίωση από την κυβέρνηση ότι τα αιτήματα μου να γίνουν δεκτά», δήλωσε το απόγευμα της Τρίτης, ο Πάνος Ρούτσι.

Οπως μεταδίδει ο ΣΚΑΙ,  ο  ίδιος πρόσθεσε: «Δεν έχω να πω πολλά πράγματα, ο κόσμος μιλάει από μόνος του, έρχεται κάθε μέρα εδώ. Εύχομαι να μη συνεχιστεί πολύ ακόμα και αναμένουμε απαντήσεις και εξελίξεις. Να υπάρξει διαφάνεια. Πολύς πόνος, πολλή κούραση, έχω υπομονή. Μέχρι να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα μου θα είμαι εδώ».

Υπενθυμίζεται πως χθες έγινε γνωστό ότι βρέθηκε φόρμουλα για να γίνει δεκτό το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, για την εκταφή του γιου του, θύματος της τραγωδίας στα Τέμπη και τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων.

Όπως αναφέρθηκε, είχε κατατεθεί μήνυση κατά του ιατροδικαστή, η οποία είχε αρχειοθετηθεί. Η συγκεκριμένη μήνυση, με απόφαση της εισαγγελίας εφετών, ανασύρεται και στέλνεται στην εισαγγελία πρωτοδικών.

Οι δύο υποθέσεις συσχετίζονται, δηλαδή η παραγγελία της προϊσταμένης της εισαγγελίας πρωτοδικών με την παλιότερη μήνυση κατά των ιατροδικαστών, οπότε, με αυτόν τον τρόπο, εγκρίνεται το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή και για τοξικολογικές εξετάσεις.

Ανακοινώσεις στις 20:00 από το Σύνταγμα από την Κωνσταντοπούλου
Σημειώνεται πως επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται στις 20:00 το βράδυ στο Σύνταγμα και από τη συνήγορο του Πάνου Ρούτσι, Ζωή Κωνσταντοπούλου, μετά τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση των Τεμπών.

Λίγο πριν τη μια το μεσημέρι, η κα Κωνσταντοπούλου, κρατώντας στα χέρια της έναν μεγάλο όγκο εγγράφων, προχώρησε σε δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους, τονίζοντας πως πρόκειται για την ποινική δικογραφία που ανασύρθηκε μετά τον αγώνα του απεργού πείνας και κάνοντας λόγο για μεγάλη νίκη.

«Αυτή εδώ η δικογραφία, όλα αυτά τα χαρτιά, είναι η ποινική δικογραφία που ανασύρθηκε μετά από το μεγάλο αγώνα που κάνει ο Πάνος Ρούτσι όλες αυτές τις μέρες και περιλαμβάνει όλα εκείνα που η Εισαγγελία της Λάρισας και ο ανακριτής της Λάρισας είχαν καταχωνιάσει και έλεγαν ότι δεν χρειάζεται να διερευνηθούν», δήλωσε χαρακτηριστικά η κα Κωνσταντοπούλου.

