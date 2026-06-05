Ρουμανία: Έκρηξη θαλάσσιου drone στο λιμάνι της Κωστάντζας

Θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε στο ρουμανικό εμπορικό λιμάνι της Κωνστάντζας στη Μαύρη Θάλασσα αυτοκαταστράφηκε γύρω στις 10:30 π.μ. τοπική ώρα, χωρίς να προκαλέσει θύματα, όπως ανακοίνωσε το ρουμανικό Υπουργείο Άμυνας την Παρασκευή.

Οπως μετέδωσε το ertnews, το θαλάσσιο drone είναι του τύπου που χρησιμοποιείται στον πόλεμο στην Ουκρανία και δεν αποτελεί μέρος του εξοπλισμού του ρουμανικού στρατού, πρόσθεσε το Υπουργείο σε δήλωσή του.

Η έκρηξη του θαλάσσιου drone στην Κωνστάντζα συμβαίνει μια εβδομάδα μετά την έκρηξη που σημειώθηκε, τη νύχτα της 28ης προς 29η Μαΐου, σε πολυκατοικία στο Γκαλάτσι.

Το drone εντοπίστηκε το πρωί της Παρασκευής κοντά στο ARSVOM, εντός του λιμανιού της Κωνστάντζα, δήλωσε στο HotNews ο εκπρόσωπος του Ναυτικού, Αλεξάντρου Τουρτούριτσα.

Όπως ανέφερε, οι Ναυτικές Δυνάμεις δεν παρενέβησαν, αλλά είχαν υποστηρικτικό ρόλο, και άλλοι φορείς όπως το SRI (Ρουμανική Υπηρεσία Πληροφοριών) και το DSU ήταν αυτοί που παρενέβησαν.

Το θαλάσσιο drone εξερράγη μόνο του, στην προβλήτα 78 του λιμανιού της Κωνστάντζα, δήλωσε στο Hotnews ο εκπρόσωπος του DSU (Τμήμα Εκτάκτων Αναγκών) Μπόγκνταν Τόμα.

Μετά το περιστατικό, δύο ελικόπτερα επιθεωρούν το λιμάνι της Κωνστάντζας και την ακτή της Μαύρης Θάλασσας αναζητώντας περισσότερα drones, δήλωσε ο Ρουμάνος αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, Ραέντ Αραφάτ.

«Γνωρίζουμε πλέον ότι υπάρχει κίνδυνος αυτοανάφλεξης, έχουμε… εκκενώσει την περιοχή σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα drones», δήλωσε ο Αραφάτ στους δημοσιογράφους. «Δεν πανικοβαλλόμαστε, τα μέτρα είναι καθαρά προληπτικά».

Σύμφωνα με τον ιστότοπο Digi24 o οποίος επικαλείται ανώνυμη πηγή, βρέθηκαν άλλα τρία drones στις ρουμανικές ακτές.