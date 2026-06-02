Ρωσία: Πυρκαγιά στο διυλιστήριο Ίλσκι έπειτα από επίθεση ουκρανικού drone

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Πυρκαγιά ξέσπασε στο διυλιστήριο πετρελαίου Ίλσκι της Ρωσίας στη νότια περιφέρεια Κρασνοντάρ μετά τη νυχτερινή επίθεση ουκρανικού μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος (drone), όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές, στο πλαίσιο της εκστρατείας του Κιέβου να στερήσει τη ρωσική οικονομία από πετρελαϊκά έσοδα.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, το Κίεβο θέτει συστηματικά στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας στην προσπάθεια να περιορίσει την ικανότητα της Μόσχας να χρηματοδοτεί τον πόλεμό της στην Ουκρανία, που ξεκίνησε με τη ρωσική εισβολή στη χώρα τον Φεβρουάριο του 2022, σε μια περίοδο υψηλών πετρελαϊκών τιμών.

Το ουκρανικό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων, που έχει χτυπήσει κατ΄επανάληψη το διυλιστήριο Ίλσκι φέτος, επιβεβαίωσε ότι το έπληξε και πάλι, λέγοντας ότι παράγει καύσιμα για τον ρωσικό στρατό που πολεμάει στην Ουκρανία.

Δεν είναι προσώρας σαφές αν οι επιχειρήσεις του προσανατολισμένου στις εξαγωγές διυλιστηρίου έχουν διαταραχθεί ή αν υπάρχουν απώλειες. Ούτε υπάρχουν δηλώσεις για το αν η φωτιά έχει κατασβεστεί.

Το διυλιστήριο Ίλσκι έχει ικανότητα διύλισης περίπου 138.000 βαρελιών ημερησίως.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε χθες Δευτέρα ότι οι δυνάμεις του έχουν πλήξει 15 ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου σε πολλές επιθέσεις που σημειώθηκαν από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο, προκαλώντας ελλείψεις καυσίμων στην Κριμαία και σε άλλες κατεχόμενες από τη Ρωσία περιοχές.

Σε μια άλλη εξέλιξη, η Ρωσία έπληξε μία από τις κυριότερες εγκαταστάσεις της ουκρανικής εταιρίας ενέργειας Naftogaz στη βορειοανατολική περιφέρεια Χαρκίβ, σε δύο κύματα επιθέσεων με drones και πυραύλους, όπως δήλωσε σήμερα η εταιρία.

«Είναι μια σκόπιμη τακτική τρόμου», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Naftogaz Σερχίι Κορέτσκιι. «Ορίστε πώς οι Ρώσοι προσπαθούν να προκαλέσουν μέγιστη ζημία όχι μόνο σε υποδομές, αλλά και σε ανθρώπους που διασώζουν, επισκευάζουν και ανοικοδομούν».

Η Naftogaz αναθεωρεί και αυστηροποιεί τα πρωτόκολλα ασφαλείας της, πρόσθεσε.

