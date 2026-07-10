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Ρωσία: Ουκρανικές επιθέσεις με drones σε πετρελαϊκές υποδομές

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Επιθέσεις με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) στοχοθέτησαν στη διάρκεια της νύχτας πετρελαϊκές υποδομές στη νότια Ρωσία, προκαλώντας, όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ,  πυρκαγιά σε διυλιστήριο της περιφέρειας Κρασνοντάρ, η οποία στο μεταξύ κατασβέστηκε, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, οι οποίες ανακοίνωσαν ότι στη διάρκεια της περασμένης νύκτας κατέστρεψαν συνολικά 376 ουκρανικά drones.

«Μετά την πτώση συντριμμιών από drones, πυρκαγιά ξέσπασε στο διυλιστήριο του Ίλσκι», ανακοίνωσε το επιχειρησιακό γενικό επιτελείο της περιφέρειας Κρασνοντάρ με ανάρτησή του στο Telegram, διευκρινίζοντας ότι δεν υπάρχουν θύματα. Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν αργότερα ότι η πυρκαγιά στο διυλιστήριο κατασβέστηκε.

Παράλληλα ο Γιούρι Σλιούσαρ, ο κυβερνήτης της περιφέρειας Ροστόφ που βρίσκεται επίσης στη νότια Ρωσία δήλωσε ότι πυρκαγιά προκλήθηκε σε δύο εγκαταστάσεις αποθήκευσης υδρογονανθράκων στην Αζόφ, ύστερα από πλήγματα. Ο ίδιος σε ανάρτησή του στο Telegram ανακοίνωσε αργότερα ότι κατασβέστηκαν πυρκαγιές σε δύο αποθήκες καυσίμων και στο θαλάσσιο λιμάνι Ταγκανρόγκ.

Η δήμαρχος της Ταγκανρόγκ Σβετλάνα Καμπούλοβα ανέφερε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Max ότι οι αρχές απομάκρυναν ανθρώπους από τα σπίτια τους στις πληγείσες περιοχές. Σύμφωνα με την ίδια, μια ιδιωτική κατοικία υπέστη ζημιές και η οροφή διοικητικού κτιρίου έπιασε φωτιά.

Οι νέες αυτές επιθέσεις κατά πετρελαϊκών υποδομών σημειώνονται την ώρα που η χώρα αντιμετωπίζει δυσκολίες εφοδιασμού σε καύσιμα, οι οποίες είναι ιδιαίτερα σοβαρές στη χερσόνησο της Κριμαίας, την οποία προσάρτησε η Ρωσία από την Ουκρανία το 2014.

Από τις 20:00 τοπική ώρα χθες, Πέμπτη, το βράδυ ως σήμερα το πρωί στις 07:00, οι ρωσικές δυνάμεις κατέρριψαν 376 ουκρανικά drones, ανακοίνωσε στο μεταξύ το ρωσικό υπουργείο Άμυνας επίσης στο Max.

Η Ρωσία συνεχίζει να πλήττει σχεδόν καθημερινά την Ουκρανία, πάνω από τέσσερα χρόνια μετά το ξέσπασμα της σύρραξης, της χειρότερης στην Ευρώπη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, για την οποία μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί διπλωματική λύση.

Η Ουκρανία έχει επίσης εντείνει τα πλήγματά της στο ρωσικό έδαφος, μερικές φορές πολύ μακριά από τα σύνορά της με τη Ρωσία, στοχοθετώντας ιδίως υποδομές μεταφορών και αποθήκευσης υδρογονανθράκων στο πλαίσιο των προσπαθειών της να υπονομεύσει τη δυνατότητα της Μόσχας να χρηματοδοτεί τις πολεμικές της προσπάθειες.

Στο μεταξύ η ρωσική υπηρεσία ασφαλείας FSB ανακοίνωσε σήμερα ότι απέτρεψε μια, όπως τη χαρακτήρισε, “τρομοκρατική επίθεση” σε στρατιωτικό αεροδρόμιο με ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στην περιφέρεια Ροστόφ στη νότια Ρωσία, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

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