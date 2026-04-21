Ρωσία και Βόρεια Κορέα θα ενωθούν πρώτη φορά στην ιστορία τους οδικά

Προς ολοκλήρωση οδεύει το έργο της κατασκευής της γέφυρας που θα συνδέει τη Ρωσία με τη Βόρεια Κορέα πάνω από τον ποταμό. Η νέα οδική γέφυρα θα αποτελέσει την πρώτη απευθείας χερσαία σύνδεση μεταξύ των δύο χωρών, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Μεταφορών.

Οπως μετέδωσε η ΕΡΤ, στην τελετή για την ένωση των κύριων τμημάτων της γέφυρας από τις δύο πλευρές των συνόρων συμμετείχαν, μέσω τηλεδιάσκεψης, ο Ρώσος υπουργός Μεταφορών Αντρέι Νικίτιν, ο υπουργός Φυσικών Πόρων και Οικολογίας Αλεξάντρ Κοζλόφ και ο διευθυντής του πρώτου ασιατικού τμήματος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Ιβάν Ζελόχοβτσεφ.

Ο Νικίτιν τόνισε ότι η γέφυρα έχει στρατηγική οικονομική και κοινωνική σημασία για τις δύο χώρες, επισημαίνοντας πως σήμερα στον ποταμό Τούμεν λειτουργεί μόνο η σιδηροδρομική «Γέφυρα της Φιλίας». Όπως είπε, η νέα οδική σύνδεση αναμένεται να ενισχύσει το διμερές εμπόριο, να βελτιώσει τη μεταφορά αγαθών και να συμβάλει στην ανάπτυξη των παραμεθόριων περιοχών.

Ο Ρώσος υπουργός σημείωσε επίσης ότι τα σημαντικότερα στάδια της κατασκευής ολοκληρώθηκαν σε λιγότερο από έναν χρόνο, ενώ ο Κοζλόφ υπογράμμισε πως η ενίσχυση των διμερών σχέσεων αποτελεί στρατηγικό στόχο της Μόσχας.

Η συμφωνία για το έργο είχε υπογραφεί το 2024 παρουσία του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν. Οι εργασίες ξεκίνησαν στις 30 Απριλίου 2025 και η γέφυρα, μήκους 1 χιλιομέτρου, θα διαθέτει δύο λωρίδες κυκλοφορίας, σε διαδρομή περίπου 5 χιλιομέτρων συνολικά.