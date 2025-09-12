menu
Διεθνή

Ρωσία και Λευκορωσία άρχισαν κοινά στρατιωτικά γυμνάσια

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Η Ρωσία και η πιστή σύμμαχός της Λευκορωσία άρχισαν σήμερα μεγάλα κοινά στρατιωτικά γυμνάσια, ανακοίνωσαν οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, μερικές ημέρες μετά τη χωρίς προηγούμενο είσοδο στον εθνικό εναέριο χώρο της Πολωνίας μη επανδρωμένων αεροπλάνων, που πιστεύεται πως ήταν ρωσικά.

«Τα στρατηγικά κοινά στρατιωτικά γυμνάσια των ρωσικών και των λευκορωσικών ενόπλων δυνάμεων (…) άρχισαν», ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας. Οι ασκήσεις αυτές διεξάγονται ενώ ο ρωσικός στρατός προωθείται στο ουκρανικό μέτωπο, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία στις χώρες του ΝΑΤΟ.

Τα γυμνάσια με την ονομασία Zapad-2025, μια επίδειξη ισχύος από τη Ρωσία και τη στενή σύμμαχό της, περιλαμβάνουν ασκήσεις στο έδαφος των δύο χωρών, καθώς και στη Βαλτική Θάλασσα και τη Θάλασσα του Μπάρεντς.

Τα γυμνάσια είχαν προγραμματισθεί πολύ πριν συμβεί το επεισόδιο με την κατάρριψη ύποπτων ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών από την Πολωνία μέσα στον πολωνικό εναέριο χώρο.

«Οι στόχοι των ασκήσεων είναι να βελτιωθούν οι δεξιότητες διοικητών και προσωπικού, το επίπεδο συνεργασίας και η εκπαίδευση στο πεδίο περιφερειακών και συμμαχικών σχηματισμών στρατευμάτων», ανέφερε μέσω του Telegram το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είχε δηλώσει χθες, Πέμπτη, πως τα γυμνάσια, που θα διεξαχθουν και κοντά στα πολωνικά σύνορα, δεν στρέφονται εναντίον οποιασδήποτε άλλης χώρας.

